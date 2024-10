Guided Tissue Regeneration (GTR) – für wen ist diese Methode geeignet?

Die Weichteile im Mundraum spielen für die Stabilität und Stärke der Zähne eine bedeutende Rolle. Wie können sie wieder aufgebaut werden, wenn sie z.B. durch Erkrankungen beeinträchtigt sind?

Saarlouis, 14.10.2024 – Stabile und starke Zähne benötigen ein gutes Zahnbett und gesunde Weichteile

Zahnärzte wie die Experten in der Praxis Dr. Jankowski bieten in bestimmten Fällen die Methode der Guided Tissue Regeneration (kurz GTR) an. Im Rahmen dieser Therapie lassen sich dentale Weichteile wieder aufbauen und stärken, wenn sie verloren gegangen sind, oder sich zurückgebildet haben. Welche Aufgabe spielen diese Weichteile? Wie funktioniert die Regeneration? Und wer zieht Vorteile aus der Behandlung? Fragen wie diese beantwortet dieser Beitrag.

Welche Bedeutung haben dentale Weichteile?

Weichteile sind alle Gewebe des Körpers, bei denen es sich nicht um Knochen, Zähne oder Knorpel handelt. Im Mundraum zählen Zunge, Wangen-Innenseiten, Gaumen und Lippen dazu. Mit dentalen Weichteilen sind neben dem Zahnfleisch auch das Desmodont (das Bindegewebe des Zahnhalteapparats) und der Alveolarknochen gemeint.

Dentale Weichgewebe helfen dabei, die Zähne zu verankern. Aus diesem Grund wird es auch als Stützgewebe bezeichnet. Es kann allerdings verloren gehen. Besonders häufig ist das bei Betroffenen von Parodontitis der Fall. Die chronisch-entzündliche Erkrankung zerstört den Zahnhalteapparat nach und nach. Parodontitis ist eine häufige Ursache für Zahnverlust und kann nicht nur das Weichgewebe, sondern auch die Knochen des Kiefers zerstören.

Die Guided Tissue Regeneration (GTR)

Die moderne Zahnmedizin erlaubt es, die verlorengegangenen Weichteile durch eine gesteuerte Geweberegeneration wieder herzustellen. Die wirkungsvolle Methode wird häufig mit ihrem englischen Namen Guided Tissue Regeneration bezeichnet. Allerdings dient diese regenerative Therapie nicht dem Wiederaufbau der Kieferknochen, sondern nur der Weichteile.

Die GTR wird dann empfohlen, wenn eine Behandlung der Parodontitis nicht ausreicht, da sie nicht alle Gewebe des weichen Zahnhalteapparates wiederherstellen kann. Die gesteuerte Geweberegeneration erreicht mit Hilfe von speziellen Barrieremembranen das gewünschte Ziel der Wiederherstellung der speziellen Weichgewebe.

Bei der Guided Tissue Regeneration geht es also nicht darum, die Wundheilung sicherzustellen, sondern die verschiedenen Gewebe sollen sich regenerieren. Eine erfolgreiche Behandlung kann den Zahnverlust aufhalten und Grundlage der Implantologie sein. Das führt zu einer verbesserten Gesundheit und Ästhetik des Mundraums.

Es gibt verschiedene Indikationen für eine GTR, darunter der Knochenverlust in mandibulären Furkationen mit Furkationsbefall Grad II oder der Knochenverlust in bukkalen maxillären Furkationen. Auch Gegenanzeigen bestehen, dazu zählen neben anderen das Rauchen und ein schlecht eingestellter Diabetes.

Dentale Weichteile regenerieren lassen

Wer eine gesteuerte Geweberegeneration veranlassen möchte, kann sich an die Praxis Dr. Jankowski wenden. Die Erfahrung und Kompetenz der Fachärzte erlauben eine professionelle Weichteileregeneration bei den Patienten und Patientinnen. Die GTR ist minimalinvasiv und verursacht im Anschluss nur wenige Beschwerden. Möchten Sie sich von den Experten der Praxis behandeln lassen, nehmen Sie gleich Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

