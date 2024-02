Regeneration statt Frustration – Lösungen für die rasche Regeneration&Mobilisierung von Böden und Pflanzen!

Folgeschäden von Überschwemmungen, Staunässe und Frost vermeiden

Überschwemmungen, Staunässe und Frost haben den Kulturen und Böden stark zugesetzt.

Folgeschäden, mit denen Landwirte rechnen müssen sind:

*nachhaltige Bodenverdichtungen und Verschlämmungen

*Verluste bei der Bodenmikrobiologie

*Nährstoffverluste und Nährstoffauswaschungen

*Schadstoffeinwaschungen und Phytotox durch Pflanzenschutzwirkstoffe

*Wurzel- und Pflanzenschädigungen

*reduzierte Boden- und Pflanzengesundheit

> Für die Regeneration & Mobilisierung der Böden

bieten wir Groundfix, einen Pflanzen- und Bodenhilfsstoff auf Basis lebender Mikroorganismen. Es ist sehr gut mischbar mit Flüssigdüngern und eignet sich zur Ganzflächenbehandlung sowie zur Reihen- und Unterfußdüngung. Mit dem Einsatz von Groundfix lassen sich bis zu 25 % Düngeraufwand einsparen!

Für Flächen mit hohem organischen Reststoffanteil und Ernteresten ist der Einsatz von Ecostern ideal. Ecostern ist eine proaktive Mischung aus Bakterienstämmen und Pilzen. Pflanzenschädigende Pilz- und Bakterienkrankheitserreger werden effektiv unterdrückt, Bodenstruktur und -funktion verbessert, Humus wird aufgebaut und festliegende Nährstoffe mobilisiert.

> Für die Regeneration & Mobilisierung der Pflanzen

eignet sich 4Plants Humin-Plus – unser Allrounder für Pflanze und Boden. Die patentierte Düngetechnologie ermöglicht eine schnelle und hohe Aufnahme aller Inhalts- und Nährstoffe und somit eine effektive Pflanzenversorgung.

TIPP: 4Plants Humin-Plus kann sehr gut mit Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden, Wachstumsreglern und flüssigen Nährstoffdüngern gemischt werden und verstärkt deren Wirkung!

Zudem empfehlen wir 4Plants Amino-Top für die Regenerationsunterstützung. Es ist ein organisches Aminosäureprodukt, das auch als Vergrämungsmittel gegen Wild, Nager und z.T. auch Vögel wirkt!

Tiefgründige Einblicke zu alternativen Pflanzenbau- und Düngetechnologien bietet unser neuer Produktkatalog 2024/2025 – gratis bestellen unter: office@agrosolution.eu

Die darin beschriebenen Produkte erleichtern die Arbeit auf dem Feld und viele, wertvolle Anbautipps und Empfehlungen runden die Produktinformationen ab.

U?ber 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind mittlerweile überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte.

Kontakt: presse@agrosolution.at

www.agrosolution.eu

