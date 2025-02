Vortragsreihe zu Finanzierung und die teuersten Fehler beim Immobilienverkauf

Das traditionsreiche Münchner Immobilienunternehmen Wandl.Immobilien lädt zum Vortrag ein. Hierbei werden Finanzierungsaspekte und häufige Fehler beim Immobilienverkauf thematisiert.

Erfahrung trifft Innovation: Wandl.Immobilien

Das Münchner Familienunternehmen Wandl.Immobilien steht für eine beeindruckende Kombination von langjähriger Expertise im Immobiliensektor und jugendlichem Elan. Mit dieser Mischung bieten sie ihren Kunden eine erstklassige Betreuung im Verkaufsprozess von Immobilien unterschiedlichster Art – von der Stadtwohnung bis hin zum ländlichen Grundstück. „Unser Verständnis des Münchner Immobilienmarktes ist tiefgehend und einzigartig“, betont Matthias Wandl, Immobilienmakler bei Wandl.Immobilien.

Vortragsreihe: Tiefe Einblicke in die Fallstricke des Immobilienverkaufes

Mit ihrer Vortragsreihe möchten die Immobilienexperten Kunden und Interessierten, unabhängig von deren bisheriger Erfahrung im Immobilienbereich, Anleitungen und Tipps für den erfolgreichen Immobilienverkauf geben. Besonderes Augenmerk wird auf die Klärung von Finanzierungsaspekten und das Aufzeigen gängiger Fehler beim Verkauf einer Immobilie gelegt.

Zitat Griebler Helmut: „Wir möchten unseren Zuhörern die Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Immobilienverkäufe mit Übersicht und Finesse zu handhaben.“

Die Veranstaltung findet am 18. März 2025 von 17:30 bis 20:30 Uhr im Haderner Bräu in Großhadern statt. Etwa 40 Plätze stehen zur Verfügung, wobei eine verbindliche Voranmeldung erforderlich ist. Die Veranstaltung endet mit einem gemütlichen Umtrunk – ganz nach dem Motto „Das letzte Bier zahln wir“.

Dies bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich im lockeren Rahmen auszutauschen und weitergehende Fragen zu stellen. Der Informationsabend ist Teil einer Veranstaltungsreihe von Wandl.Immobilien, welche auf hohe Resonanz bei Medien und Öffentlichkeit stößt und als wichtige Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen gilt.

Veranstaltet wird das Events von dem renommierten Immobilienmakler Matthias Wandl von wandl.Immobilien und Finanzierungsspezialist Griebler Helmut.

Wandl.Immobilien – Ihr Immobilienmakler in München

Seit über 30 Jahren steht der Name Wandl für Kompetenz, Vertrauen und Leidenschaft im Münchner Immobilienmarkt. Mit Standorten in Hadern, Gräfelfing und der Altstadt sind wir Ihr erfahrener Partner für den erfolgreichen Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken – immer mit dem Anspruch, für unsere Kunden das beste Ergebnis zu erzielen.

Matthias Wandl, Gründer und Immobilienmakler aus Leidenschaft, bringt jahrzehntelange Erfahrung und tiefgehende Marktkenntnis mit. Unterstützt wird er von Lorraine Wandl, seiner Tochter und Expertin für Social Media Marketing. Gemeinsam vereinen sie traditionelle Werte mit innovativen Vermarktungsmethoden – eine unschlagbare Kombination im dynamischen Immobilienmarkt von München.

