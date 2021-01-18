Erste Bohrung im Projekt Choquelimpie gestartet und zweites Bohrgerät eingetroffen

Vancouver, B.C., 20. November 2025 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die erste Diamantbohrung des Phase-3-Explorationsbohrprogramms im unternehmenseigenen Projekt Choquelimpie in Nordchile, das eine stark sulfidische Gold-Silber-Kupfer-Lagerstätte beherbergt, abgeteuft wurde. Diese Bohrung ist auf die höhergradige Goldmineralisierung innerhalb der hydrothermalen Brekzienformation Vizcacha gerichtet (siehe nachstehende Abbildung). Das Phase-3-Programm umfasst ein Bohrvolumen von bis zu 5.000 Meter Diamantbohrungen (DDH) und wird mit zwei (2) Diamantbohrgeräten durchgeführt. Die Bohrungen sollen bis Ende Dezember andauern.

Highlights

– Die Diamantbohrung MV25-DD01 wurde bereits eingeleitet und ist auf die höhergradige Goldmineralisierung innerhalb der hydrothermalen Brekzienformation Vizcacha gerichtet (siehe nachstehende Abbildung).

– Das Bohrloch weist ein Azimut von 275 Grad und einen Neigungswinkel von 70 Grad auf und wird bis in eine Zieltiefe von 225 Metern abgeteuft.

– Anhand der Bohrung MV25-DD01 sollen die tieferliegenden Bereiche der Zone Vizcacha unterhalb jenes Areals, dessen Erzgehalte im Ressourcenmodell vom April 2025 berechnet wurden, exploriert werden.

Kommentar der Unternehmensführung

Marc Levy, CEO von Norsemont, erklärt:

Wir freuen uns sehr über das Abteufen der ersten Bohrung des Phase-3-Bohrprogramms im Projekt Choquelimpie. Hier haben unsere Arbeiten zuletzt ein beachtliches Potenzial für höhergradige Goldzonen in der Tiefe, unterhalb der aktuellen Ressourcen und entlang des Streichens, aufgezeigt. In diesem erfolgversprechenden Bohrloch wird die höhergradige Goldmineralisierung innerhalb der hydrothermalen Brekzienformation Vizcacha, auf die zuvor bereits hingewiesen wurde, genauer untersucht. Auch der Planungsbericht für unsere Verarbeitungsanlage mit 3.000 Tonnen Tageskapazität steht kurz vor dem Abschluss. Wir hoffen, noch in diesem Quartal über die Fortschritte im Rahmen der Produktionsstrategie für die nächste Zeit berichten zu können.

Das Phase-3-Bohrprogramm

Die Phase-3-Bohrkampagne im Projekt Choquelimpie dient der Bewertung von einfallenden Ausläufern einer hochgradigen Goldmineralisierung, die in hydrothermale Brekzienzonen eingebettet ist. Das Programm umfasst bis zu 20 Bohrlöcher mit einer durchschnittlichen Länge von jeweils 250 Metern. Die vorrangigen Bohrplätze dieses Programms sind in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Norsemont hat über seine hundertprozentige chilenische Tochtergesellschaft SCM Vilacollo die Firma DV Drilling Ltd. aus Coquimbo (Chile) mit der Durchführung des Phase-3-Explorationsprogramms beauftragt. DV Drilling führt die Arbeiten mit einem Longyear LF230-Diamantbohrgerät mit Führungssystem durch, das rund um die Uhr im Einsatz sein wird.

Das Bohrkernmaterial wird im geochemischen Labor der Firma Activation Geological Services SpA (AGS) in Coquimbo (Chile) analysiert. Dieses Labor verfügt über eine ISO 17025-Zertifizierung.

Das Bohrloch MV25-DD01 weist die Koordinaten E473.285, N7.975.980 und ein Höhenniveau von 4.694 Metern auf (blauer Stern in der Abbildung unten). Das Bohrloch ist auf einen Azimut von 275 Grad ausgerichtet, hat eine Neigung von 70 Grad und eine Zieltiefe von 225 Metern.

Dieses erste Bohrloch des Phase-3-Programms wird erwartungsgemäß die höhergradig mineralisierte hydrothermale Brekzienformation Vizcacha durchörtern. Im Rahmen der historischen Explorationsarbeiten im Bereich der Lagerstätte Vizcacha wurden mehrheitlich kurze Bohrlöcher nach dem Rotary-Verfahren abgeteuft. Das Bohrloch MV25-DD01 soll nun die Formation Vizcacha in der Tiefe erkunden.

Das Phase-3-Explorationsprogramm erfolgt unter der Aufsicht von Roman Flores, einem qualifizierten Sachverständigen (Persona Calificada/Q.P.) der Comisión Minera (Chile).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81905/Norsemont_201125_DEPRCOM.001.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG, leitender Geologe von Norsemont Mining Inc. und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Eine erste Mineralressourcenschätzung für das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie wurde im April 2025 veröffentlicht. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer früher produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 143.000 Meter an Bohrungen in 1.710 Bohrlöchern und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Lagers und einer Mühlenanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung abgegeben und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements in Bezug auf unter anderem das Angebot und den Abschluss der Marketingvereinbarungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für das Angebot und die hierin vorgesehenen Marketingvereinbarungen nicht erhält, sowie in Bezug auf das Angebot Risiken, die sich nachteilig auf die Kapitalmärkte, die Bergbauindustrie und die Unterstützung durch Investoren auswirken können. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält und Interesse am Markt erhält, um das Angebot zu den hierin genannten Bedingungen abzuschließen.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

