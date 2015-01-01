Eine Winterreise nach Griechenland

Milde Wintertage, verschneite Berglandschaften und lebendige Städte ohne Trubel laden dazu ein, Griechenland fernab der bekannten Klischees neu zu entdecken.

Wenn man an Griechenland denkt, entstehen sofort Bilder von sonnenverwöhnten Stränden, weißen Häusern mit blauen Kuppeln und lebhaften Sommerabenden. Doch auch im Winter entfaltet das Land einen ganz eigenen, oft unterschätzten Zauber. Eine Winterreise nach Griechenland bedeutet Ruhe statt Trubel, Authentizität statt Massentourismus – und die Gelegenheit, das Land aus einer überraschend vielseitigen Perspektive kennenzulernen.

Mildes Klima und entspannte Atmosphäre

Im Vergleich zu vielen mitteleuropäischen Ländern ist der griechische Winter angenehm mild. In Regionen wie Athen, auf Kreta oder dem Peloponnes bewegen sich die Temperaturen häufig zwischen 10 und 18 Grad Celsius. Diese Bedingungen sind ideal für ausgedehnte Spaziergänge durch antike Stätten, Stadtbesichtigungen oder Wanderungen entlang der Küste. Sehenswürdigkeiten lassen sich ohne große Menschenmengen erkunden, Cafés und Tavernen sind entspannter, und man kommt leichter mit Einheimischen ins Gespräch.

Wintersport – Griechenlands unbekannte Seite

Weniger bekannt ist, dass Griechenland über mehrere gut ausgebaute Wintersportgebiete verfügt. Das gebirgige Landesinnere bietet hervorragende Voraussetzungen für Ski- und Snowboardfans. Besonders bekannt ist das Skigebiet Parnassos, nahe Delphi und Athen. Es ist das größte des Landes, verfügt über moderne Liftanlagen, zahlreiche Pisten und erreicht Höhen von bis zu etwa 2.250 Metern. Aufgrund der Nähe zur Hauptstadt ist es auch für Tagesausflüge sehr beliebt.

Ebenfalls empfehlenswert ist Kalavryta (Chelmos) im Aroania-Gebirge auf dem Peloponnes. Mit einer Bergstation auf rund 2.340 Metern zählt es zu den höchstgelegenen Skigebieten der Region und begeistert durch seine beeindruckende Naturkulisse. Im Norden Griechenlands liegt Vasilitsa im Pindos-Gebirge – ruhig, naturschneesicher und besonders bei Freeride-Fans geschätzt.

Stadt und Berge verbinden

Ideal ist eine Kombination aus Kultur und Natur: Ein Aufenthalt in Athen mit Museen, antiken Stätten und lebendiger Gastronomie lässt sich hervorragend mit einigen Tagen im nahegelegenen Skigebiet verbinden. So zeigt sich Griechenland im Winter von einer facettenreichen, authentischen und überraschend abwechslungsreichen Seite.

