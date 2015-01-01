  • Eine Winterreise nach Griechenland

    Milde Wintertage, verschneite Berglandschaften und lebendige Städte ohne Trubel laden dazu ein, Griechenland fernab der bekannten Klischees neu zu entdecken.

    BildWenn man an Griechenland denkt, entstehen sofort Bilder von sonnenverwöhnten Stränden, weißen Häusern mit blauen Kuppeln und lebhaften Sommerabenden. Doch auch im Winter entfaltet das Land einen ganz eigenen, oft unterschätzten Zauber. Eine Winterreise nach Griechenland bedeutet Ruhe statt Trubel, Authentizität statt Massentourismus – und die Gelegenheit, das Land aus einer überraschend vielseitigen Perspektive kennenzulernen.

    Mildes Klima und entspannte Atmosphäre

    Im Vergleich zu vielen mitteleuropäischen Ländern ist der griechische Winter angenehm mild. In Regionen wie Athen, auf Kreta oder dem Peloponnes bewegen sich die Temperaturen häufig zwischen 10 und 18 Grad Celsius. Diese Bedingungen sind ideal für ausgedehnte Spaziergänge durch antike Stätten, Stadtbesichtigungen oder Wanderungen entlang der Küste. Sehenswürdigkeiten lassen sich ohne große Menschenmengen erkunden, Cafés und Tavernen sind entspannter, und man kommt leichter mit Einheimischen ins Gespräch.

    Wintersport – Griechenlands unbekannte Seite

    Weniger bekannt ist, dass Griechenland über mehrere gut ausgebaute Wintersportgebiete verfügt. Das gebirgige Landesinnere bietet hervorragende Voraussetzungen für Ski- und Snowboardfans. Besonders bekannt ist das Skigebiet Parnassos, nahe Delphi und Athen. Es ist das größte des Landes, verfügt über moderne Liftanlagen, zahlreiche Pisten und erreicht Höhen von bis zu etwa 2.250 Metern. Aufgrund der Nähe zur Hauptstadt ist es auch für Tagesausflüge sehr beliebt.

    Ebenfalls empfehlenswert ist Kalavryta (Chelmos) im Aroania-Gebirge auf dem Peloponnes. Mit einer Bergstation auf rund 2.340 Metern zählt es zu den höchstgelegenen Skigebieten der Region und begeistert durch seine beeindruckende Naturkulisse. Im Norden Griechenlands liegt Vasilitsa im Pindos-Gebirge – ruhig, naturschneesicher und besonders bei Freeride-Fans geschätzt.

    Stadt und Berge verbinden

    Ideal ist eine Kombination aus Kultur und Natur: Ein Aufenthalt in Athen mit Museen, antiken Stätten und lebendiger Gastronomie lässt sich hervorragend mit einigen Tagen im nahegelegenen Skigebiet verbinden. So zeigt sich Griechenland im Winter von einer facettenreichen, authentischen und überraschend abwechslungsreichen Seite.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Privatautor
    Frank Walter
    Delitzscher strasse 33
    04129 Leipzig
    Deutschland

    fon ..: 0341 24717773
    web ..: https://www.epubli.com/shop/griechenland-faszination-einer-reise-9783565116119
    email : frankwalter@gmx.net

    Privatautor

    Pressekontakt:

    Frank Walter – Autor
    Herr Frank Walter
    Delitzscher Straße 33
    04129 Leipzig

    fon ..: 0341 24717773
    email : frankwalter@gmx.net


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Griechenland – Urlaub im Land der Inseln und Götter
      In dem eBook findet der Leser alles, was das Land charakterisiert, seine Geschichte, die antiken Stätten, die Naturvielfalt, die klimatischen Verhältnisse, die beliebtesten Urlaubsziele....

    2. Griechenland Urlaub 2024 – einfache Reiseplanung mit neuem Tour-Konfigurator
      Touristik-Spezialist Griechenland Reisen macht Urlaubsplanung für die Reisesaison 2024 mit innovativem Tourmix-Konfigurator noch leichter...

    3. Eine kleine Winterreise ins Paradies
      Schenkung einer Stadtschrift als Festakt an drei Orten...

    4. Revolutionäre Reiseplanung: Tourmix von Dimitrios Zachos setzt neue Maßstäbe im Griechenland-Tourismus
      Individuelle Griechenland-Reisen mit Tourmix - flexibel und einfach geplant...

    5. Neue Shopping-Community Greece For Friends: Griechenland-Lifestyle jetzt jederzeit zum Greifen nah
      Pre-Launch mit exklusiver Greece for Friends-Gewinnaktion...

    6. Individuelle Griechenland Reisen für 2022 nach eigenen Bedürfnissen erstellen
      Authentische Griechenlandreisen mit Inselhüpfen, Yacht- und Segelkreuzfahrten | Rund- und Wanderreisen | Villen und Ferienwohnungen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.