-
Novagreen Energy & Wärmepumpenhandel – Wärmepumpenspezialist aus Burgdorf bei Hannover
Ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Gewerbeobjekt – wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung.
Die Novagreen Energy mit Sitz in Burgdorf bei Hannover positioniert sich als regionaler Spezialist für moderne Wärmepumpensysteme und begleitet private wie gewerbliche Kunden von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur fachgerechten Montage. Das Unternehmen adressiert damit die steigende Nachfrage nach effizienten, zukunftssicheren Heizlösungen im Zuge der Wärmewende.
Im Mittelpunkt des Angebots steht der Verkauf qualitativ hochwertiger Wärmepumpen renommierter Hersteller, die je nach Gebäude, Bestandssituation und gewünschtem Effizienzgrad ausgewählt werden. Ergänzt wird dies durch eine individuelle Fachplanung, die die vorhandene Anlagentechnik, Gebäudehülle, Fördermöglichkeiten sowie die langfristigen Betriebskosten berücksichtigt.
„Viele Gebäude in unserer Region bieten ein enormes Einsparpotenzial bei den Heizkosten und CO?-Emissionen“, sagt Geschäftsführer von Novagreen Energy. „Mit modernen Wärmepumpen können wir Bestands- und Neubauten deutlich effizienter machen – vorausgesetzt, Auslegung und Montage sind fachgerecht. Genau hier setzen wir mit unserem Service an.“
Neben der Planung übernimmt Novagreen Energy die komplette Montage und Inbetriebnahme der Anlagen. Dazu zählen unter anderem:
Analyse der bestehenden Heizungsanlage und Auslegung der Wärmepumpe
Hydraulische Einbindung in das bestehende System oder Neubauinstallation
Koordination notwendiger Gewerke vor Ort
Einweisung der Nutzer in Bedienung und optimalen Betrieb
Durch die Kombination aus technischer Expertise, regionaler Präsenz und persönlicher Beratung versteht sich Novagreen Energy als Partner für die praktische Umsetzung der Wärmewende vor Ort. Kunden profitieren von einem zentralen Ansprechpartner für alle Projektphasen – von der ersten Idee bis zur laufenden Betreuung im Betrieb.
„Wir merken, dass die Verunsicherung bei Endkunden groß ist – zwischen gesetzlichen Vorgaben, Förderrichtlinien und einer Vielzahl an technischen Lösungen“, so Novagreen Energy. „Unser Anspruch ist es, verständlich zu erklären, realistisch zu planen und sauber umzusetzen. Nur so wird die Wärmewende für Hausbesitzer und Unternehmen tatsächlich machbar.“
Mit dem Standort in Burgdorf bei Hannover bedient Novagreen Energy insbesondere die Region Hannover und das umliegende Umland. Kurzfristig sind weitere Kapazitätsausbauten im Bereich Beratung und Service geplant, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Novagreen Energy & Wärmepumpenhandel
Herr Andreas Dridiger
Gartenstrasse 9
31303 Burgdorf
Deutschland
fon ..: 051369065653
web ..: https://www.waermepumpenhandel.de
email : info@waermepumpenhandel.de
Novagreen Energy mit Sitz in Burgdorf bei Hannover ist auf den Verkauf, die Planung und Montage von Wärmepumpensystemen spezialisiert. Das Unternehmen begleitet private und gewerbliche Kunden ganzheitlich bei der Umstellung auf effiziente, nachhaltige Heizlösungen und leistet damit einen konkreten Beitrag zur regionalen Wärmewende.
Pressekontakt:
Novagreen Energy & Wärmepumpenhandel
Herr Andreas Dridiger
Gartenstrasse 9
31303 Burgdorf
fon ..: 051369065653
web ..: https://www.waermepumpenhandel.de
email : info@waermepumpenhandel.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Zentralbanken bleiben stabile Stütze und das Whistler-Projekt dreht weiter auf! ALTEC Aluminium-Technik GmbH gibt Wechsel in der Geschäftsführung bekannt
Novagreen Energy & Wärmepumpenhandel – Wärmepumpenspezialist aus Burgdorf bei Hannover
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Bianca Graf besingt die schönsten Rosen von Sangerhausen
- Neue Präsidentin: Wie frischer Wind die DHAW weiter voranbringt
- Digitaler Umlaufbeschluss im WEG: Wie Hausverwaltungen durch Textform statt Schriftform massiv Zeit sparen
- Politischer Druck: Desinformations-Workshop im Dreisamtal abgesagt – codetekt e.V. holt am 11.2. nach
- Unternehmensnachfolge im Mittelstand kippt: Erstmals planen mehr Unternehmer die Schließung als die Übergabe
- Anixa Biosciences berichtet über vielversprechende Beobachtungen zum Überleben von Patientinnen im Rahmen der CAR-T-Studie zum Ovarialkarzinom und erhält behördliche Zulassung zu signifikanter Dosissteigerung
- Explorationsprogramm bei Dufferin West wird mit der Mobilisierung des geophysikalischen Teams vorangetrieben
- Kreuzfahrt-Entertainment aus einer Hand: Mehrere Shows, ein Ansprechpartner – Bühne, Restaurant & Deckparty
- Warum Vertrieb für IT-Unternehmen zur Führungsfrage geworden ist
- Interaktive KI-Avatare: Wenn der Chatbot ein Gesicht bekommt
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.