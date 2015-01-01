Novagreen Energy & Wärmepumpenhandel – Wärmepumpenspezialist aus Burgdorf bei Hannover

Ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Gewerbeobjekt – wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung.

Die Novagreen Energy mit Sitz in Burgdorf bei Hannover positioniert sich als regionaler Spezialist für moderne Wärmepumpensysteme und begleitet private wie gewerbliche Kunden von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur fachgerechten Montage. Das Unternehmen adressiert damit die steigende Nachfrage nach effizienten, zukunftssicheren Heizlösungen im Zuge der Wärmewende.

Im Mittelpunkt des Angebots steht der Verkauf qualitativ hochwertiger Wärmepumpen renommierter Hersteller, die je nach Gebäude, Bestandssituation und gewünschtem Effizienzgrad ausgewählt werden. Ergänzt wird dies durch eine individuelle Fachplanung, die die vorhandene Anlagentechnik, Gebäudehülle, Fördermöglichkeiten sowie die langfristigen Betriebskosten berücksichtigt.

„Viele Gebäude in unserer Region bieten ein enormes Einsparpotenzial bei den Heizkosten und CO?-Emissionen“, sagt Geschäftsführer von Novagreen Energy. „Mit modernen Wärmepumpen können wir Bestands- und Neubauten deutlich effizienter machen – vorausgesetzt, Auslegung und Montage sind fachgerecht. Genau hier setzen wir mit unserem Service an.“

Neben der Planung übernimmt Novagreen Energy die komplette Montage und Inbetriebnahme der Anlagen. Dazu zählen unter anderem:

Analyse der bestehenden Heizungsanlage und Auslegung der Wärmepumpe

Hydraulische Einbindung in das bestehende System oder Neubauinstallation

Koordination notwendiger Gewerke vor Ort

Einweisung der Nutzer in Bedienung und optimalen Betrieb

Durch die Kombination aus technischer Expertise, regionaler Präsenz und persönlicher Beratung versteht sich Novagreen Energy als Partner für die praktische Umsetzung der Wärmewende vor Ort. Kunden profitieren von einem zentralen Ansprechpartner für alle Projektphasen – von der ersten Idee bis zur laufenden Betreuung im Betrieb.

„Wir merken, dass die Verunsicherung bei Endkunden groß ist – zwischen gesetzlichen Vorgaben, Förderrichtlinien und einer Vielzahl an technischen Lösungen“, so Novagreen Energy. „Unser Anspruch ist es, verständlich zu erklären, realistisch zu planen und sauber umzusetzen. Nur so wird die Wärmewende für Hausbesitzer und Unternehmen tatsächlich machbar.“

Mit dem Standort in Burgdorf bei Hannover bedient Novagreen Energy insbesondere die Region Hannover und das umliegende Umland. Kurzfristig sind weitere Kapazitätsausbauten im Bereich Beratung und Service geplant, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

