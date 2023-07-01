ALTEC Aluminium-Technik GmbH gibt Wechsel in der Geschäftsführung bekannt

Mayen – Die ALTEC Aluminium-Technik GmbH, ein führendes Unternehmen in der verarbeitenden Industrie für Aluminium und Stahl, informiert über einen Wechsel in der Geschäftsführung

Zum 01.01.2026 hat Sven Seeger die Position des Geschäftsführers übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Andreas Geier hat das Unternehmen nach 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Sven Seeger bringt über 20 Jahre Erfahrung in der verarbeitenden Industrie sowie ausgeprägte Management- und Führungskompetenz mit. In seiner bisherigen Laufbahn war er unter anderem als Geschäftsführer einer französischen Produktionseinheit tätig und verantwortete darüber hinaus die strategische Vertriebsentwicklung einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Mit dieser Expertise wird er die strategische Ausrichtung von ALTEC in den kommenden Jahren gezielt vorantreiben und weiter schärfen.

„Ich freue mich sehr, die Verantwortung für ALTEC zu übernehmen und gemeinsam mit unserem qualifizierten Team die erfolgreiche Geschichte des Unternehmens fortzuschreiben. Wir werden unseren Kurs klar auf Fortschritt ,Made in Germany‘ ausrichten und ALTEC gezielt für die wachsenden Anforderungen eines globalisierten Marktes stärken“, so Sven Seeger. „Gleichzeitig danke ich Herrn Andreas Geier für sein großes Engagement und seine erfolgreiche Leitung in den vergangenen Jahren. Für seine Zukunft wünsche ich ihm persönlich und beruflich alles Gute.“

Andreas Geier führte ALTEC seit 15 Jahren und prägte in dieser Zeit die positive Entwicklung des Unternehmens maßgeblich. Unter seiner Führung konnte ALTEC nicht nur die Marktposition weiter festigen, sondern auch neue Märkte – insbesondere in der Luftfahrt sowie Schienen- und Nutzfahrzeuge – erfolgreich erschließen und ausbauen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Andreas Geier dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen.

„Es war mir eine Ehre, ALTEC durch eine spannende Phase nachhaltigen Wachstums zu führen“, erklärt Andreas Geier. „Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und bin überzeugt, dass ALTEC unter der Leitung von Sven Seeger seinen erfolgreichen Weg fortsetzen und weiter ausbauen wird.

Über ALTEC Aluminium-Technik GmbH

Die ALTEC Aluminium-Technik GmbH ist ein führendes mittelständisches Unternehmen in der verarbeitenden Industrie für Aluminium und Stahl. Seit der Gründung im Jahr 1985 steht ALTEC für Qualität, Erfahrung und innovative Lösungen „Made in Germany“. In den Geschäftsbereichen Luftfahrt, Industrie, Bau sowie Schienen- und Nutzfahrzeuge entwickelt und produziert ALTEC unter anderem Wartungsanlagen, Arbeitsbühnen, Gerüstsysteme, Wartungsplattformen und Dacharbeitsbühnen – und beliefert damit Kunden weltweit. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Produktentwicklung, höchste Sicherheitsstandards, zukunftsorientierte Technologien und eine klare wirtschaftliche Kundenorientierung.

Seit nun mehr als 40 Jahren sind wir erfolgreicher Hersteller von hochwertigen Aluminium-Gerüsten, Flugzeug- und Hubschrauber-Docks, bearbeiten Aluminium-Industrieteile und machen Sonderanfertigungen. z. B. für Messepräsentationen oder Sonderkonstruktionen nach Kundenwunsch. Täglich arbeiten rund 40 Facharbeiter daran, Ihre Produkte pünktlich und in höchster Qualität zu realisieren.

In unserer Sägeabteilung stehen mehrere computergesteuerte Hochleistungssägen sowie selbstfördernde Automatiksägen bereit, um die Werkstücke auf den Millimeter genau zurechtzuschneiden. Im CNC-Fräspark wird auf 4 computergesteuerten Fräsanlagen gleichzeitig wirtschaftlich und mit höchster Präzision gearbeitet.

Als zugelassener Schweißfachbetrieb verfügt ALTEC Aluminium-Technik GmbH über zehn voll ausgestattete Hand-Schweißkabinen sowie drei Schweißroboter mit je vier 360° Schwenklehren. Ob in der hauseigenen Konstruktions- oder Elektroabteilung, ALTEC erarbeitet Ihr Konzept und findet den wirtschaftlichsten Weg. Doch dies ist nur ein kleiner Auszug aus der Vielfältigkeit eines Unternehmens, welches nun über ein Vierteljahrhundert erfolgreich ausschließlich am Standort Deutschland produziert.



