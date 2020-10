MySelf-Tower – Aluminium-Gerüst für schnelle und sichere Ein-Personen-Montage

Der ALTEC MySelf-Tower ist unser neues anwenderfreundliches Ein-Personen-Aufbau-System, bei dem der Kunde sicher und ohne Werkzeug problemlos eine Arbeitshöhe von bis zu 7 Metern erreichen kann.

Die unschlagbaren Vorteile in der Praxis: Das Gerüst ist sehr leicht und zeichnet sich durch seine beachtliche Kompaktheit aus. Es lässt sich „by MySelf“, durch eine Person, innerhalb kürzester Zeit sicher auf- und abbauen. Dabei ist der ALTEC MySelf-Tower einzigartig in seiner Größe: komplett aufgebaut können Sie eine Arbeitshöhe von bis zu 7 m, sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien, erreichen. Die Arbeitsplattform von 1,2 m x 0,6 m bietet ausreichend Platz für den Anwender und sein benötigtes Arbeitsmaterial. Arretierbare Doppellenkrollen (Ø 150 mm) auf höhenverstellbaren Spindeln ermöglichen zusätzlich ein schnelles und flexibles Anpassen geringer Höhenunterschiede in Ihrer Arbeitsumgebung. Schwenk- und teleskopierbare Dreieckausleger bieten höchste Sicherheit und Stabilität und erlauben den Verzicht auf jegliche Wandanker und Ballaste. Ein weiteres Plus: der ALTEC Myself-Tower ist Teil des Arbeitsschutz-Prämienprogramms der BG BAU, wodurch Sie beim Kauf eine individuelle Förderung nutzen können.

Bei der ALTEC MySelf-Tower-Produktreihe bauen Sie jede Gerüstebene direkt in einem Durchgang auf. Durch den Einsatz von leichten Aluminium-Doppelgeländern und Dank der bewährten ALTEC-Stecktechnik mittels konzipierter (Plugin-) Materialhaken, können mehrere Einzelbauteile gleichzeitig auf eine Ebene gebracht werden. Das faltbare Bordbrettersystem und die Doppelgeländer vereinfachen den Aufbau und sorgen gleichzeitig für mehr Sicherheit beim Arbeiten in großen Höhen. Damit einher gehen auch die aufeinander steckbaren 1m-Vertikalrahmen, die über eine hohe Rutschhemmung aufgrund geriffelter und verschweißter Sprossen verfügen.

Das ALTEC Ein-Personen-Gerüst basiert auf den Prinzipien von Sicherheit und Effektivität: die optimal durchdachte Konstruktion macht häufiges Besteigen im Aufbau des Gerüsts überflüssig, Gefahrenpotential wird minimiert, Zeitersparnis maximiert.

Die Basiseinheit, zusammen mit der ersten Plattform, kann nach dem Abbau des Moduls zur Aufbewahrung und zum Transport der Gerüstteile genutzt werden. Durch die optimale Staufähigkeit sowie die kompakte Bauweise passt das Fahrgestell in alle konventionellen Kasten- oder Nutzfahrzeuge sowie durch gängige Türen und kann mit den Einzelteilen einfach und bequem zum nächsten Einsatzort transportiert werden.

Wie bei allen ALTEC-Produkten werden wir auch bei unserem ALTEC-MySelf-Tower unseren höchsten Qualitätsansprüchen gerecht und fertigen mit dem Herkunftsnachweis „Made in Germany“. Konstruktion und Herstellung in Deutschland erfolgen nach europäischer Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004 und stehen für höchste Werte und Sicherheit. Der ALTEC-MySelf Tower erfüllt die Vorgaben der Gerüstklasse 3, gemäß den Vorschiften der DIN EN 1004:2005-03, ist TÜV-geprüft und statisch nachgewiesen. Eine Qualitätsgarantie, auf die man sich bei ALTEC Aluminium-Technik GmbH & Co. KGaA verlassen kann!

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

ALTEC Aluminium-Technik GmbH & Co KGaA

Nikolaus-Otto-Str. 18

D-56727-Mayen

Besuchen Sie uns unter: www.altec-alu.de

Bzw. direkt im Shop: www.geruestshop24.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALTEC Aluminium-Technik GmbH & Co. KGaA

Herr Benjamin Weber

Nikolaus-Otto-Straße 18

56727 Mayen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 2651 4019-300

fax ..: +49 (0) 2651 4019 301

web ..: https://www.altec-alu.de/

email : mail@altec-alu.de

Pressekontakt:

ALTEC Aluminium-Technik GmbH & Co. KGaA

Herr Benjamin Weber

Nikolaus-Otto-Straße 18

56727 Mayen

fon ..: +49 (0) 2651 4019-300

web ..: https://www.altec-alu.de/

email : mail@altec-alu.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Intelligenter Lungenultraschall bei Covid-19 Wo Deluxe-Immobilien in der Hauptstadt-Metropole Berlin Ihre Kasse füllen