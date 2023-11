Wechsel der Geschäftsführung bei der Terberg HS GmbH / Ulrich Zschenderlein im Interview

Die Terberg HS GmbH hat seit dem 01.07.23 einen neuen Geschäftsführer. Ulrich Zschenderlein berichtet nach seinen ersten Monaten als CEO von seinen Visionen und Ideen für die Zukunft des Unternehmens.

Emstek, November 2023

Zum 01.07.2023 hat Ulrich Zschenderlein als neuer CEO die Geschäftsführung der Terberg

HS GmbH, einem Tochterunternehmen der Royal Terberg Group und führendem

Unternehmen im Bereich der Entsorgungstechnik, übernommen. Er löst damit den

bisherigen CEO Martijn Bruggeman ab, der das Unternehmen bis März 2023 geleitet hat. Mit

Ulrich Zschenderlein übernimmt ein international erfahrener Manager aus dem

Sonderfahrzeugbau die Geschäftsführung der Terberg HS GmbH.

Nochmals herzlich Willkommen bei Terberg HS! Was sind Ihre ersten Eindrücke und

Gedanken zum Unternehmen?

U. Zschenderlein: „Ich bin sehr stolz darauf, die Verantwortung als Geschäftsführer bei

Terberg HS zu übernehmen und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit meinem

Management-Team, um die gute Arbeit der Vergangenheit fortzusetzen. Wir werden unsere

Produktlinien weiter ausbauen, unsere nationalen und internationalen Kunden noch stärker

in den Mittelpunkt stellen und unserer sozialen Verantwortung gerecht werden,

nachhaltige Produkte für unsere Gesellschaft zu entwickeln“.

Ulrich Zschenderlein war zuletzt Geschäftsführer bei den Mobilkranherstellern Tadano

Demag und Tadano Faun. Er begann seine berufliche Laufbahn als Berater im Bereich

Konstruktion und Entwicklung. 2004 stieg er im Bereich Einkauf und Supply Chain in der

Bahnindustrie bei Bombardier Transportation ein, lernte das internationale Geschäft

kennen und übernahm zunehmend leitende Funktionen. 2012 wechselte er zum

Mobilkranhersteller Tadano Faun in Nürnberg und übernahm 2017 die Geschäftsführung für

das operative Geschäft. Nach der Akquisition der deutschen Kranstandorte von Terex

Demag durch Tadano im Jahr 2019 wechselte er in die Geschäftsführung von Tadano

Demag in Zweibrücken und übernahm die anspruchsvolle Aufgabe, die Unternehmen im

Bereich Supply Chain zusammenzuführen.

Welche Pläne haben Sie, Herr Zschenderlein?

U. Zschenderlein: „Unter der neuen Geschäftsführung wird das Terberg HS Team in Zukunft

dafür sorgen, dass unsere Produkte (Seitenlader, Frontlader und Hecklader) noch

nachhaltiger, mit höchster Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis produziert

werden. Die Zukunft hält einige Herausforderungen für uns bereit.

Das bedeutet für uns, dass wir die Nachhaltigkeit bei der Entwicklung und Produktion

unserer Produkte in den Mittelpunkt stellen. Damit erfüllen wir nicht nur die Bedürfnisse

unserer Kunden, sondern auch die Anforderungen der Gesellschaft. Unsere Innovationen

müssen sich auf die Sicherheit in der Anwendung, die Langlebigkeit der Produkte und

damit auch auf einen effizienteren Energieverbrauch konzentrieren. Dabei müssen wir uns

die Flexibilität bewahren, die der Markt von uns fordert, ohne unsere bekannte Qualität

aus den Augen zu verlieren. Es ist ganz einfach: Wir müssen unseren Kunden zuhören und

deren Anforderungen mit unseren Unternehmenswerten vereinen.“

Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft?

U. Zschenderlein: „Neben unseren internen Herausforderungen sehen wir uns auch mit

Hürden am Markt konfrontiert, wie zum Beispiel dem Fachkräftemangel oder den aktuellen

weltwirtschaftlichen Unsicherheiten. Der gesellschaftliche Wandel fordert von uns eine

schnelle Reaktion und Weiterentwicklung, auch in der Mitarbeiterführung. Neben dem

Fokus auf Kunden und Produkte brauchen wir auch soziales Engagement.“

Was ist Ihnen persönlich wichtig, Herr Zschenderlein?

U. Zschenderlein: „Ich lege großen Wert darauf, dass neben unseren Produkten vor allem

unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Das fängt bei der Nachwuchsförderung und

Ausbildung an und muss sich aber auch in einer langfristig angelegten Unternehmenskultur

widerspiegeln. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass Unternehmen auch soziale

Netzwerke sind. Erfolg ist eben nur im Team möglich.“

Der Hauptsitz der Terberg HS GmbH befindet sich im Ecopark Emstek, einem

Gewerbegebiet an der Hansalinie A1. Landschaftlich und strategisch ideal gelegen im

Nordwesten Niedersachsens. Der Ecopark bietet direkte Verkehrsanbindungen mitten in

einer wachstumsstarken Region.

Über Terberg HS:

Im Werk Emstek befindet sich das Herzstück des Unternehmens, die Produktion der EinMann-Systeme (Front- und Seitenlader) sowie der Aufbau von Heckladern für den

deutschsprachigen Markt. Direkt angeschlossen hieran sind die Abteilungen Entwicklung &

Konstruktion, Vertrieb, Verwaltung und Service. Kunden werden in den vier

Servicewerkstätten in Emstek, Herxheim, Bochum und Ulm betreut. Terberg HS ist der

Spezialist für modernste Entsorgungsfahrzeuge: Mehr als 100 Jahre Erfahrung treffen auf

Innovationskraft aus Leidenschaft und zuverlässige Spitzenqualität.

Alles aus einer Hand: Als flexibler Systemlieferant unterstützt Terberg HS Unternehmen

und Kommunen mit individuellen, ganzheitlichen und wirtschaftlichen Lösungen. Ein

wesentlicher Fokus liegt auf der Kundennähe: Wir sind gerne für unsere Kunden da, von

der Planung über die Analyse und Konstruktion bis hin zu Realisation, Auslieferung und dem

Service.

Als Mitglied der Royal Terberg Group ist Terberg HS Teil eines starken globalen Netzwerks.

In ihrer 150-jährigen Geschichte hat die Royal Terberg Group kontinuierlich und intensiv in

Forschung und Entwicklung, in das Verständnis der Kundenbedürfnisse und in die

Einstellung motivierter Mitarbeiter investiert. Die Produkte der Royal Terberg Group

werden weltweit in der Abfallentsorgung und -verwertung eingesetzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Terberg HS GmbH

Frau Susanne Reichert

Süd-Alle 13-15

49685 Emstek

Deutschland

fon ..: 01635292073

web ..: http://www.terberg-hs.de

email : s.reichert@terberg.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Terberg HS GmbH

Frau Susanne Reichert

Süd-Alle 13-15

49685 Emstek

fon ..: 01635292073

web ..: http://www.terberg-hs.de

email : s.reichert@terberg.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Krebs vorbeugen mit Bewegung Heliostar Metals meldet aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Ana Paula Projekt in Mexiko