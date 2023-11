Heliostar Metals meldet aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Ana Paula Projekt in Mexiko

Höhepunkte der Mineralressourcenschätzung:

– Insgesamt gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 710.920 Goldunzen mit einem Gehalt von 6,60 g/t Gold

– Abgeleitete Mineralressourcen von insgesamt 447.512 Unzen Gold mit einem Gehalt von 4,24 g/t Gold

– Cutoff-Gehalt der Mineralressourcenschätzung von 2,5 g/t Gold. Erhöht von der vorherigen Schätzung

– Eine zusammenhängende Zone von mehr als 200.000 Goldunzen mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t Gold innerhalb der gemessenen Ressource im Hochgrad-Panel, die in den ersten Jahren des Abbaus angepeilt werden kann

– Steigerung des gemessenen Goldgehalts um 58 % und des angezeigten Goldgehalts um 30 % im Vergleich zur vorherigen Ressourcenschätzung bei gleichem Cutoff-Gehalt von 2,5 g/t

Wichtige Statistiken:

– Engmaschigere Bohrungen haben zu einem Anstieg des Ressourcengehalts geführt, was ein positives Anzeichen für weitere Gehaltssteigerungen bei der Umwandlung der abgeleiteten Ressourcen in höhere Klassifizierungen ist.

– Der Anstieg der abgeleiteten Unzen ist auf eine strengere Schätzung im Hinblick auf den Untertagebau zurückzuführen

– Das hochgradige Panel im Kern der Ressource ist 280 m lang, 100 m hoch und 60 m dick

– All-in-Entdeckungskosten von 16 US-Dollar pro neuer Goldunze, einschließlich aller Explorations- und Projektkosten

Vancouver, Kanada, 27. November 2023 – Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) („Heliostar“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metals-ltd/) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung („aktualisierte Mineralressourcenschätzung“) für sein Projekt Ana Paula (das „Projekt“ oder „Ana Paula“) in Guerrero, Mexiko, zu melden. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde von Rita Teal, Qualified Person bei Teal CPG Inc.

Der hochgradige Teil der Lagerstätte Ana Paula ist von 860.519 gemessenen und angezeigten Unzen Gold mit einem Gehalt von 4,86 Gramm pro Tonne (g/t“) und 5.564 abgeleiteten Unzen Gold mit einem Gehalt von 3,72 g/t auf 710.920 gemessene und angezeigte Unzen Gold mit einem Gehalt von 6,60 g/t und zusätzliche 447.512 Unzen abgeleitete Unzen Gold mit einem Gehalt von 4,24 g/t erheblich gewachsen.

„Anfang dieses Jahres begann Heliostar damit, das Projekt Ana Paula in eine Lagerstätte umzuwandeln, die eine margenstarke Untertage-Goldmine unterstützen wird. Die heutige aktualisierte Ressourcenschätzung ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem rasanten Weg des Wachstums und der Verringerung des Risikos in Richtung Produktion. Beim Erwerb des Projekts sah das Unternehmen drei wichtige Hebel zur Verbesserung der Lagerstätte: die Steigerung der Ressourcengröße und des Gehalts, die Verbesserung der Goldgewinnung und die Erhöhung der Abbaugrade im Vorfeld. Die heutige Ressourcenschätzung in Verbindung mit den jüngsten metallurgischen Ergebnissen des Unternehmens hat jeden dieser Hebel in die Tat umgesetzt. Die gemessenen und angezeigten Ressourcengehalte sind um 58 % bzw. 30 % gestiegen, und die Lagerstätte ist erheblich gewachsen. Die erste metallurgische Analyse verbesserte unseren Basisfall um über 10 % auf eine Goldgewinnung von 80,4 % unter Verwendung eines konventionellen Fließschemas. Die kontinuierliche Zone mit mehr als 200.000 Unzen mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t Gold innerhalb des hochgradigen Panels kann in den ersten Jahren eines Minenplans angepeilt werden. Diese zusätzlichen Ressourcen wurden zu einem Preis von nur 16 US$ pro Goldunze geliefert. Der vielleicht aufregendste Aspekt dieses Updates ist, dass das hochgradige Panel, das parallele Panel und die Erweiterungszone alle offen sind, um zu wachsen, und dass neue Ziele, unmittelbar nördlich der diesjährigen Bohrungen, mit unserem neuen Explorationsmodell klar sind“, sagte Heliostar-CEO Charles Funk.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72784/27112023_DE_Heliostar.001.png

Abbildung 1: Ein Schnitt durch die aktualisierte Mineralressourcenschätzung. Beschnitten, um Blöcke mit mehr als 2,5 g/t Gold anzuzeigen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72784/27112023_DE_Heliostar.002.png

Abbildung 2: Ein detaillierter Schnitt durch das hochgradige Panel. Beschnitten, um Blöcke mit mehr als 2,5 g/t Gold zu zeigen. Eingeschnittene zusammenhängende Zone mit mehr als 200.000 Unzen Gold und einem Gehalt von mehr als 10 g/t Gold gekennzeichnet.

Tabelle 1: Hochgradige Mineralressourcenschätzung für das Projekt Ana Paula (Cutoff-Gehalt von 2,5 g/t)

Klassifizierung Cutoff-Goldgehalt Tonnen Durchschnittlicher Goldgehalt Enthaltenes Gold

(g/t) (Mt) (g/t) (Unzen)

Gemessen 2.5 1.11 8.97 320,204

Angegeben 2.5 2.24 5.42 390,716

Insgesamt Gemessen & 2.5 3.35 6.60 710,920

Angezeigt

Abgeleitet 2.5 3.28 4.24 447,512

Tabelle 2: Globale Mineralressourcenschätzung für das Projekt Ana Paula (Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t)

Klassifizierung Cutoff-Goldgehalt Tonnen Durchschnittlicher Goldgehalt Enthaltenes Gold

(g/t) (Mt) (g/t) (Unzen)

Gemessen 1.0 1.68 6.48 349,084

Angezeigt 1.0 5.89 3.01 569,708

Insgesamt Gemessen & 1.0 7.56 3.78 918,792

Angezeigt

Abgeleitet 1.0 14.3 2.12 974,192

Anmerkungen:

– Die Klassifizierung der aktualisierten Mineralressourcenschätzung in gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen entspricht den aktuellen CIM-Definitionsstandards 2014 für Mineralressourcen und Mineralreserven.

– Ein technischer Bericht über die aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 (NI-43-101″) ist in Vorbereitung und wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ verfügbar sein. Das Gültigkeitsdatum der aktualisierten Mineralressourcenschätzung ist der 27. November 2023.

– Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und es ist möglich, dass sich die Zahlen aufgrund von Rundungen nicht addieren.

– Alle Mineralressourcen werden unverdünnt und an Ort und Stelle dargestellt, durch kontinuierliche 3D-Volumenmodelle eingeschränkt, und es wird davon ausgegangen, dass sie vernünftige Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau haben.

– Mineralische Ressourcen sind keine Mineralreserven. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Eine abgeleitete Mineralressource hat einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden kann.

– Die Datenbank umfasst insgesamt 419 Bohrlöcher mit insgesamt 170.674 Bohrmetern und 111.352 Proben, die zwischen 2005 und 2023 von Goldcorp Inc., Newstrike Capital Inc., Timmins Gold Corp., Alio Gold Inc. und Heliostar niedergebracht wurden. Diese Schätzung beinhaltet die von Heliostar abgeschlossenen Bohrungen im Jahr 2023.

– Heliostar schloss 18 Löcher mit insgesamt 3.218,8 Metern und 2.794 Proben ab, die in dieses Modell aufgenommen wurden. Diese waren in früheren Modellen nicht enthalten.

– Das Modell wurde auf ein Gebiet mit einer minimalen Ost- und Nordrichtung von 409.450 und 1.997.000 und einer maximalen Ost- und Nordrichtung von 411.300 und 1.999.050 begrenzt.

– Zwischen 2005 und 2023 wurden insgesamt 7 177 Proben zur Bestimmung von Dichte und spezifischem Gewicht entnommen. Die Proben wurden im Haus gemessen, hauptsächlich mit Wachsüberzugs- oder versiegelten oder versiegelten Wassertauchverfahren, wobei Kontrollproben an zwei externe Labors geschickt wurden.

– Heliostar hat 1.899 Proben mit spezifischem Gewicht gesammelt und einbezogen, die durch Wachsschichtimersion gemessen wurden, wobei 5 % der Proben zur externen Kontrolle an ALS geschickt wurden.

– Hochgradige Goldproben wurden in der Regel mehrfach mit drei Methoden analysiert. In diesen Fällen wurde der Goldwert, der zur Schätzung der Ressource verwendet wurde, auf der Grundlage einer Präferenzliste ausgewählt, in der die Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss der Brandprobe mit AAS-Abschluss vorgezogen wurde.

– Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung stützt sich auf das aktualisierte geologische Modell, das mit der Modellierungssoftware Leapfrog Geo erstellt wurde, um die Bereiche zu bestimmen. Dieses umfasst fünf Bereiche: polymiktische Hauptbrekzie, monomiktische Brekzie, Sedimente, Skarn/Hornfels und Granodiorit/Porphyr.

– Das Ressourcenmodell ist auf einen Goldgehalt von 0,2 g/t beschränkt. Es wurde in Leapfrog Geosoftware unter Verwendung eines ellipsoidischen Strukturmodells und eines Indikatormodellierungswerkzeugs mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % erstellt. Es wurde eine Gehaltshüllenstudie durchgeführt, um den Prozentsatz der Verwässerung und den Ausschluss von Goldgehalten bei unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten zu bewerten. Herausragende Volumina, die die Modellierungskriterien nicht erfüllten, wurden entfernt.

– Das Ressourcenmodell wurde in der Software Leapfrog Edge auf der Grundlage von Blöcken mit einer Größe von 5 x 5 Metern und einer Mindestgröße der Unterblöcke von 1 x 1 Metern erstellt. Die Gehaltsschätzung basiert auf Ordinary Krigging unter Verwendung von 2,0-Meter-Kompositen. Der oberste Schnitt für jeden Bereich wurde durch die Analyse von lognormalen Wahrscheinlichkeitsdiagrammen und die Durchführung einer Parrish-Analyse bestimmt. Zur Optimierung der Blockschätzung wurde eine Suche in drei Durchgängen durchgeführt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass Blöcke mit besser informierten Daten unter Verwendung eines engeren Suchellipsoids interpoliert werden, im Gegensatz zu Blöcken mit weniger Informationen, die unter Verwendung einer breiteren Suchellipse interpoliert werden.

– Die Mineralressourcenschätzung wurde entweder als gemessen, angezeigt oder abgeleitet klassifiziert, basierend auf den Suchdurchgängen, der geologischen Kontinuität (polymiktische Hauptbrekzie), dem Probenabstand für die gemessene Klassifizierung (25m x 25m), der Gehaltskontinuität und der Qualität der Schätzung (Neigung der Regression).

– Heliostar Metals geht davon aus, dass die Lagerstätte Ana Paula im Untertagebau abgebaut werden kann. Die Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 g/t Gold gemeldet. Die Gehaltsblöcke der Mineralressourcen wurden oberhalb des Cutoff-Gehalts des Basisfalls, unterhalb der Oberfläche und innerhalb der begrenzenden mineralisierten Drahtgitter quantifiziert.

– Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.

Tabelle 3: Sensitivitätstabelle für gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcen des Projekts Ana Paula

Klassifizierung Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Metall

Cutoff-Gehalt (Mt) (g/t) (Unzen)

(g/t)

Gemessen:

>=0.6 1.99 5.57 357,157

>=1.0 1.68 6.48 349,048

>=2.0 1.23 8.33 328,516

>=2.5 1.11 8.97 320,204

>=5.0 0.79 11.12 283,597

>=7.5 0.57 13.01 239,747

>=10.0 0.38 15.27 184,509

Angezeigt:

>=0.6 10.10 2.08 674,085

>=1.0 5.89 3.01 569,708

>=2.0 2.87 4.72 436,143

>=2.5 2.24 5.42 390,716

>=5.0 0.87 8.45 236,564

>=7.5 0.39 11.47 142,387

>=10.0 0.19 14.52 87,449

Abgeleitet:

>=0.6 29.23 1.43 1,339,575

>=1.0 14.29 2.12 974,192

>=2.0 4.71 3.63 549,800

>=2.5 3.28 4.24 447,512

>=5.0 0.66 7.68 162,308

>=7.5 0.21 11.49 75,983

>=10.0 0.10 14.63 47,352

Tabelle 4: Vergleich zwischen den aktualisierten und den Ressourcenschätzungen vom März 2023 bei einem Cutoff-Gehalt von 2,5 g/t

KlassifizierCutoff-GolTonnen DurchschnittlicEnthalteneCutoff-GolTonnen DurchschnittlicEnthalteneÄnderung Veränderung

ung dgehalt (Mt) her Goldgehalt s Gold dgehalt (Mt) her Goldgehalt s Gold Grad in

Unzen

(g/t) (g/t) (Unzen) (g/t) (g/t) (Unzen)

März 2023 MRE Aktualisiert im November 2023 MRE

Gemessen 2.5 2.51 5.68 457,943 2.5 1.11 8.97 320,204 58% -30%

Angegeben 2.5 3.00 4.18 402,576 2.5 2.24 5.42 390,716 30% -3%

Insgesamt 2.5 5.51 4.86 860,519 2.5 3.35 6.60 710,920 36% -17%

Gemessen &

Angezeigt

Abgeleitet 2.5 0.05 3.72 5,564 2.5 3.28 4.24 447,512 14% 7,943%

Anmerkung: Die Ressourcenschätzung vom März 2023 wurde zuvor nicht mit einem Cutoff-Goldgehalt von 2,5 g/t präsentiert. Diese Zahlen werden hier zu Vergleichszwecken angegeben. Der technische Bericht, der in Verbindung mit der aktualisierten Mineralressourcenschätzung vorgelegt wird, wird diese Zahlen enthalten.

Tabelle 5: Vergleich zwischen aktualisierten und globalen Ressourcenschätzungen vom März 2023

KlassifizieCutoff-GolTonnen DurchschnittlicEnthaltenesCutoff-GolTonnen DurchschnittlicEnthaltenesÄnderung Veränderung

run dgehalt (Mt) her Goldgehalt Gold dgehalt (Mt) her Goldgehalt Gold Grad in

g Unzen

(g/t) (g/t) (Unzen) (g/t) (g/t) (Unzen)

März 2023 MRE Aktualisiert im November 2023 MRE

Gemessen 0.6/1.6 9.18 2.09 703,800 1.0 1.68 6.48 349,048 210% -50%

Angezeigt 0.6/1.6 12.0 2.38 765,000 1.0 5.89 3.01 569,708 26% -26%

Insgesamt 0.6/1.6 21.1 2.16 1,468,880 1.0 7.56 3.78 918,792 75% -37%

Gemessen

&

Angezeigt

Abgeleitet 0.6/1.6 0.04 1.89 23,700 1.0 14.3 2.12 974,192 12% 4,011%

Anmerkung: Die Cutoff-Goldgehalte in der obigen Tabelle unterscheiden sich, da die Ressourcenschätzung vom März 2023 einen Cutoff-Gehalt von 0,6 g/t innerhalb des Tagebaus und von 1,6 g/t außerhalb dieses Bereichs aufweist. Heliostar hat einen Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t als Darstellung der globalen Ressourcenschätzung für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung gewählt.

Aktualisierte Ressourcenschätzung Diskussion

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde für ein Untertagebauszenario konzipiert und optimiert. Die vorherige Mineralressourcenschätzung vom März 2023 (die „Schätzung vom März 2023“) wurde für ein Tagebauszenario mit einer Untertagekomponente unterhalb der Grubenhülle konzipiert und optimiert. Der einfachste Vergleich zwischen diesen Schätzungen wird unter Verwendung des Cutoff-Gehalts von 2,5 g/t für beide Schätzungen durchgeführt (Tabelle 4). Für einen direkten Vergleich mit der vorherigen Gesamtressourcenschätzung wird ein globaler Vergleich angezeigt (Tabelle 5).

Der deutlichste Unterschied zwischen der aktualisierten Ressource und der Schätzung vom März 2023 ist nach wie vor der durchschnittliche Goldgehalt. In der neuen Ressource ist der Goldgehalt in jeder Kategorie erheblich gestiegen.

Der engere Bohrabstand, den Heliostar im Jahr 2023 im Bereich des hochgradigen Panels durchführte, unterstützte die Meldung der gemessenen und angezeigten Kategorien in der aktualisierten Ressource mit Fokus auf den Untertagebau. Die Bohrlöcher mit größeren Abständen außerhalb und unterhalb des hochgradigen Panels wurden in der aktualisierten Ressource größtenteils in den abgeleiteten Status umklassifiziert, da für eine auf den Untertagebau ausgerichtete Ressourcenschätzung engere Bohrabstände erforderlich sind. Beim Untertagebau muss jeder Ressourcenblock gezielt abgebaut werden, und es muss ein unterirdischer Erschließungsweg eingerichtet werden, um ihn zu erreichen. Im Gegensatz dazu werden bei einem Tagebauszenario alle Blöcke auf jeder Ebene der Mine unabhängig von ihrer Klassifizierung abgebaut.

Die von Heliostar im Jahr 2023 abgeschlossenen Bohrungen mit geringeren Abständen waren der Hauptgrund für die höheren durchschnittlichen Goldgehalte in der aktualisierten Mineralressourcenschätzung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das gleiche Potenzial besteht, um die Gehalte in der aktuellen abgeleiteten Klassifizierung zu erhöhen, wenn es engere Bohrungen durchführt, um diese Ressourcen in höhere Klassifizierungskategorien umzuwandeln.

Das Verständnis von Heliostar für die geologischen Einflüsse auf die Mineralisierung hat sich zwischen den Ressourcenmodellen ebenfalls verbessert. Die Lagerstätte Ana Paula befindet sich in westlich abfallenden, dünnschichtigen, kalkhaltigen Sedimenten und kleineren Tuffen. Diese Gesteine wurden deformiert und von kalkhaltigen, felspathaltigen Porphyrschwellen und -gängen durchdrungen. Es wird angenommen, dass diese Intrusionen phreatomagmatische Brekzien antreiben, die vor der Goldmineralisierung entstanden sind. Ein interpretiertes Ost-West-Verwerfungssystem wird als Schlüssel für die Goldmineralisierung angesehen. Das hochgradige Panel wird durch eine dieser Verwerfungen definiert, wo es einen polymiktischen Brekzienkörper beherbergt, der etwa 280 Meter breit, 100 Meter hoch und 50 Meter dick ist. Das Parallel-Panel ist eine zweite, von Osten nach Westen verlaufende Verwerfung im Norden. Es wird vermutet, dass die Goldmineralisierung durch tiefer liegendes Intrusivgestein angetrieben wurde und die Ost-West-Verwerfungen und porösen Schichtflächen als Flüssigkeitsleitung nutzt. Günstig poröse und reaktive Gesteinseinheiten beherbergen bevorzugt hochgradige Goldmineralisierungen, insbesondere der polymiktische Hauptbrekzienkörper, der das hochgradige Panel beherbergt.

Nördlich des Parallel-Panels weist die aktualisierte Mineralressourcenschätzung auf eine Reihe von schlecht definierten hochgradigen Goldabschnitten hin. Diese Abschnitte werden als diskrete Zonen mit hochgradiger Mineralisierung modelliert, sind jedoch aufgrund fehlender Bohrungen nur unzureichend definiert. Heliostar ist der Ansicht, dass es sich dabei um Wiederholungen im Norden der interpretierten Ost-West-Verwerfungen handeln könnte, die das hochgradige Panel und die parallelen Panels beherbergen. Sie stellen ausgezeichnete Explorationsziele für das weitere Wachstum der Lagerstätte Ana Paula dar (Abbildung 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72784/27112023_DE_Heliostar.003.png

Abbildung 3: Ein detaillierter Schnitt durch das hochgradige Panel. Beschnitten, um Blöcke mit mehr als 2,5 g/t Gold anzuzeigen. Eingeschnittene verbundene Zone mit mehr als 200.000 Unzen Gold

Exploration- Entdeckungskosten

Bis dato hat das Unternehmen seit dem Erwerb des Projekts am 28. März 2023 insgesamt etwa 4,7 Millionen US$ für Explorationen, Projekthaltekosten, Studien und damit verbundene Angelegenheiten ausgegeben. Dies entspricht geschätzten Entdeckungskosten von 16 US$ pro Unze für neue hochgradige Goldressourcen (über 2,5 g/t Gold), die in der aktualisierten Mineralressourcenschätzung definiert wurden.

All-in; einschließlich der Kosten für den Projekterwerb, aller Standort- und Explorationskosten sowie der Gemeinkosten seit dem Erwerb des Projekts Ana Paula weist das Unternehmen in der aktualisierten Mineralressourcenschätzung Gesamtkosten von 15,5 US$ pro Unze aus.

Einladung zum Webinar

Das Unternehmen veranstaltet morgen, am 28. November, um 13.00 Uhr Pacific/4.00 Uhr Eastern Time ein Webinar, um die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Ana Paula vorzustellen. Bitte nutzen Sie den Link hier, um sich für das Webinar zu registrieren:

us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oPjMzlKFQq23gNkh0jE-zA#/registration

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Kernproben wurden an ALS Limited Santiago Queretaro, Queretaro, zur Probenaufbereitung und zur Analyse in den ALS-Labors in North Vancouver versandt. Die ALS-Anlage in North Vancouver ist nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Das Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss untersucht; Überschreitungen wurden mittels einer 50-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung der qualifizierten Person

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde von Rita Teal,. von Teal CPG Inc. erstellt. Frau Teal ist eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101. Rita Teal und Lewis Teal, QP von Teal CPG, Inc. haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein junges Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Mexiko und Alaska.

Das Unternehmen entwickelt das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar in Zusammenarbeit mit der mexikanischen Bundes- und Lokalregierung an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen erkundet weiterhin das Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika.

Ana Paula beherbergt gemessene und angezeigte Ressourcen von 710.920 Unzen Gold (320.204 gemessene und 390.716 angezeigte Unzen) mit 6,60 g/t Gold sowie eine abgeleitete Ressource von 447.512 Unzen Gold mit 4,24 g/t Gold. Die Anlage ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine beträchtliche Infrastruktur, einschließlich eines Portals und eines 412 Meter langen Abstiegs.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Funk

CEO

Heliostar Metals Ltd.

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Ltd.

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „planen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration, Erschließung und Produktion auf den Grundstücken des Unternehmens, die Genehmigung des Projekts San Antonio sowie die Erstellung und Einreichung eines technischen Berichts zur Unterstützung der aktualisierten Mineralressourcenschätzung. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, die Nicht-Eskalation von Gesundheitskrisen oder anhaltenden militärischen Konflikten, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Rechtsordnungen; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von anhaltenden militärischen Konflikten und von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

