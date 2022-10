Carmen Bickle übernimmt Geschäftsführung der Across Systems GmbH

Carmen Bickle wird ihre Expertise in professioneller Übersetzungssoftware einbringen und Across Systems GmbH strategisch weiter entwickeln.

Karlsbad, 04.10.2022. Mit Wirkung zum 01. Oktober 2022 hat Carmen Bickle die Geschäftsführung der Across Systems GmbH übernommen.

„Mit Carmen Bickle gewinnen wir eine erfahrene Kollegin zurück. Ihre Expertise in der Softwarebranche wird sie gewinnbringend für die Across Systems einsetzen.“ erläutert Olaf Mahl, Regional Operations Director der Volaris-Group. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carmen Bickle die bereits begonnene Weiterentwicklung unseres strategischen Produktportfolios vorantreiben werden.“

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Geschäftsführerin der Across Systems“ ergänzt Bickle. „Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit dem Across-Team für unsere Kunden deutliche Mehrwerte generieren und unser Geschäft weiter ausbauen werden.“

Carmen Bickle kehrt nach 8 Jahren zu Across zurück, wo sie von 2010 bis 2014 für Business Service und Support verantwortlich war.

Sie hat einen B.Sc. in Wirtschaftsinformatik von der Akad Universität Stuttgart und kommt von der Seven2One Informationssysteme GmbH, einem Hersteller von Softwarelösungen für den Energiesektor zu Across, wo sie als Business Solutions Director begann und 2019 zur Geschäftsführerin befördert wurde.

Carmen Bickle begann ihre Karriere in der Automobilbranche als Marketing Managerin. Nach ihrem erfolgreichen Start wechselte sie in die Printmedienindustrie und arbeitete in verschiedenen Positionen bei der Heidelberger Druckmaschinen AG.

Across Systems GmbH entwickelt und vermarktet technologisch führende Produkte, welche Kunden dabei helfen, ihr Übersetzungmanagement effizienter zu gestalten und die Qualität der Übersetzungen zu verbessern.

Mit Carmen Bickle an der Spitze führt der Weg für Across Systems GmbH in eine innovative und erfolgreiche Zukunft weiter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Across Systems GmbH

Frau Heike Hauser

Im Stöckmädle 13

76307 Karlsbad-Ittersbach

Deutschland

fon ..: 07248925428

web ..: https://www.across.net/

email : marketing@across.net

Über die Across Systems GmbH

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen.

Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten – dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat – sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.

Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche – die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/



