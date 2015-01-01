TRAFOSPHERE: M&L AG & Ingenieurbüro Pfeffer bündeln Kompetenzen zur Digitalisierung von Ortsnetzstationen

Mit TRAFOSPHERE bieten das Ingenieurbüro Pfeffer GmbH und die M&L AG eine gemeinsame Lösung zur Digitalisierung von Ortsnetzstationen an.

Das Angebot richtet sich an Verteilnetzbetreiber und ermöglicht einen strukturierten Einstieg in die Erfassung, Analyse und Visualisierung von Netzdaten. TRAFOSPHERE ist im Umfeld des vom House of Energy initiierten Projekts TOTUS entstanden, das neue digitale Ansätze für Planung, Betrieb und Management elektrischer Verteilnetze entwickelt.

Zentrales Element ist ein vierwöchiges Testpaket, mit dem Netzbetreiber reale Messdaten aus Ortsnetzstationen gewinnen und für operative sowie strategische Entscheidungen nutzen können. Die Lösung ist herstellerunabhängig angelegt und kombiniert netztechnische Praxis mit datenbasierter Analyse.

Die Anforderungen an Verteilnetze steigen deutlich: Der Ausbau erneuerbarer Energien, Elektromobilität und dezentrale Einspeisung führen zu höheren Lasten und komplexeren Netzzuständen. Gleichzeitig fehlt in vielen Ortsnetzstationen weiterhin eine digitale Datengrundlage, um den aktuellen Netzzustand zuverlässig zu bewerten und Ausbauentscheidungen fundiert vorzubereiten.

Vor diesem Hintergrund haben das Ingenieurbüro Pfeffer und die M&L AG die Plattform TRAFOSPHERE entwickelt.

Die konzeptionelle Entwicklung erfolgte im Rahmen des Innovationsprojekts TOTUS, das vom House of Energy – einer von Wirtschaft, Wissenschaft und dem Land Hessen getragenen Plattform für die Energiewende – initiiert wurde. Die Plattform fungiert als zentrale Datendrehscheibe und verbindet Messtechnik, Software und fachliches Know-how zu einem integrierten Angebot für Verteilnetzbetreiber.

Digitale Datengrundlage für den Netzbetrieb

TRAFOSPHERE ermöglicht die systematische Erfassung und Visualisierung von Messwerten aus Ortsnetzstationen, darunter Spannung, Strom und Leistung. Die kontinuierliche Auswertung der Daten schafft Transparenz über Netzzustände und unterstützt Netzbetreiber dabei, Betriebssicherheit zu erhöhen und Netzengpässe frühzeitig zu erkennen.

Grenzwertüberwachungen und ein integriertes Alarmmanagement liefern zusätzliche Hinweise auf kritische Entwicklungen im Netz und bilden eine belastbare Grundlage für operative Entscheidungen und die weitere Netzplanung.

Strukturierter Einstieg über ein Testpaket

Das 4-Wochen-Testpaket bietet einen praxisnahen Einstieg in die Digitalisierung von Ortsnetzstationen. Innerhalb kürzester Zeit können Verteilnetzbetreiber reale Netzdaten erheben, live auswerten und die Plattform im eigenen Betrieb testen.

Das Testpaket umfasst die erforderliche Messtechnik, die Montage in der Ortsnetzstation, den Plattformzugang sowie den laufenden Support durch beide Partner. Nach Abschluss der Testphase kann auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse über einen dauerhaften Einsatz oder einen Rückbau entschieden werden.

Verbindung von Netzpraxis und Datenanalyse

TRAFOSPHERE basiert auf der engen Zusammenarbeit zweier spezialisierter Partner:

Das Ingenieurbüro Pfeffer bringt seine langjährige Erfahrung in Planung, Errichtung und Modernisierung von Transformatorenstationen ein. Die M&L AG ergänzt dies durch ihre Kompetenz in Datenanalyse, Visualisierung und dem sicheren Betrieb digitaler Plattformen.

Die Kombination aus netztechnischer Praxis und datenbasierter Auswertung stellt sicher, dass die Digitalisierung von Ortsnetzstationen nicht nur technisch möglich, sondern auch im laufenden Netzbetrieb umsetzbar ist.

Zentrale Funktionen von TRAFOSPHERE wurden im Smart Grid LAB beim Ingenieurbüro Pfeffer unter realen Betriebsbedingungen erprobt. Das Labor bildet reale Netzsituationen praxisnah ab und ermöglicht die Entwicklung sowie Validierung digitaler Lösungen für Verteilnetze.

Zentrale Funktionen im Überblick

TRAFOSPHERE bietet Verteilnetzbetreibern unter anderem:

* Zentrale Transparenz über Netzdaten und Stationszustände

* Echtzeit-Erfassung und Visualisierung relevanter Messgrößen

* Grenzwertüberwachung und Alarmfunktionen

* Herstellerunabhängige Integration in bestehende Systemlandschaften

* Sichere Datenhaltung in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland

* Einfache Inbetriebnahme und klar strukturierte Umsetzung

Matthias Mauer, Gründer und Vorstand der M&L AG:

_“Mit TRAFOSPHERE erhalten Netzbetreiber eine verlässliche Datengrundlage für Betrieb und Planung. Entscheidungen lassen sich damit transparenter und zielgerichteter treffen.“_

Sophia Pfeffer, Geschäftsführerin Ingenieurbüro Pfeffer:

_“Unsere Erfahrung aus der Planung und Errichtung von Ortsnetzstationen, kombiniert mit moderner Datenanalyse, ermöglicht einen pragmatischen Zugang zur Digitalisierung der Verteilnetze.“_

Prof. Dr.-Ing. Peter Birkner, Geschäftsführer House of Energy e. V.:

_“Trafosphere zeigt, wie aus der anwendungsorientierten Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft kurzfristig eine praxisbasierte, tragfähige und ausbaufähige Lösung für die Digitalisierung von Verteilnetzen entsteht.“_

Weitere Informationen und Anmeldung zum Testpaket unter: www.trafosphere.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M&L AG

Herr Joachim Matthes

Schwarzwaldstraße 122 Schwarzwal

60528 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 0699636360

web ..: https://www.mlconsult.com

email : jmatthes@mlconsult.com

Über die M&L AG:

Das Unternehmen wurde bereits 4 Mal als „BERATER DES JAHRES“ und insgesamt 15. Mal in Folge zum „TOP CONSULTANT“ sowie mit dem „German CEO Excellence Award“ ausgezeichnet und zählt seit Jahren zu den 100 innovativsten Unternehmen des Mittelstandes. Neben den Auszeichnungen zum „TOP 100 – Innovator 2026“ wurde die M&L AG auch mit dem Vertrauenssiegel „Trusted Consultant 2024/2025“ und den Siegeln „LEADING INNOVATOR 2026“ (FOCUS), „INNOVATIVSTE UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS 2024 & 2025“ (Capital) und „KI INNOVATOR 2025“ (Deutsches Innovationsinstitut) ausgezeichnet.

Die M&L AG ist ein innovativer Lösungsanbieter, der auf die Analyse von Unternehmensdaten und Märkten für den Unternehmenserfolg ihrer Kunden spezialisiert ist: branchenübergreifend, unabhängig und kundenorientiert. Dabei besteht der Kern ihrer Dienstleistung darin, die Vertriebs- und Unternehmenssteuerung zu optimieren und so deutliche Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Die auf den Kunden abgestimmten Business Intelligence Systeme bieten Transparenz und geben damit den Entscheidern Sicherheit bei ihren erfolgskritischen Prozessen in einer durch Komplexität und hohe Dynamik gekennzeichneten Business-Welt. Durch ihre Kernkompetenz in Big Data Analytics, Smart Data Analytics sowie XAI© unterstützt die M&L AG ihre Kunden in ihren Entscheidungsprozessen und identifiziert signifikante Potentiale in den Segmenten Vertriebs-, Prozess- und Einkaufsoptimierung. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern erfasst die M&L AG Daten von industriellen Produktionsabläufen und bereitet sie so auf, dass Auslastung, Abläufe oder Produktionsfehler in Echtzeit verfolgt, analysiert und gesteuert werden können. So haben Kunden immer einen aktuellen Blick auf ihre Produktions- und Leistungsfähigkeit.

Weitere Informationen zur M&L AG unter www.mlconsult.com

Pressekontakt:

M&L AG

Herr Joachim Matthes

Schwarzwaldstraße 122 Schwarzwal

Frankfurt 60528

fon ..: 0699636360

email : jmatthes@mlconsult.com

