  • everIT GmbH und directdeal.me führen Deal-Tokens ein: Bonusprogramm für IT-Einkauf und Projekte

    Die everIT GmbH startet über ihren B2B-Onlineshop directdeal.me das Bonusprogramm Deal-Tokens. Belohnt werden Einkäufe, IT-Projekte und ITScope-Bestellungen.

    BildDie everIT GmbH erweitert ihr digitales Leistungsangebot und führt über ihren B2B-Onlineshop directdeal.me ein neues Bonus- und Prämiensystem ein. Mit den sogenannten Deal-Tokens können Geschäftskunden bei qualifizierten IT-Einkäufen Prämienpunkte sammeln und diese gegen Rabatte oder Sachprämien einlösen.

    Deal-Tokens werden automatisch gutgeschrieben, wenn Kunden an definierten Aktionen teilnehmen oder ausgewählte Produkte erwerben. Darüber hinaus werden auch IT-Projekte gezielt belohnt. Insbesondere bei größeren Projektaufträgen, etwa im Bereich Infrastruktur, Hardware- oder Software-Rollouts, können Sonder-Tokens vergeben werden. Damit berücksichtigt das Programm sowohl klassische Bestellungen als auch projektbasierte IT-Beschaffung.

    Das Deal-Tokens-Programm ist dynamisch aufgebaut und kann von einer Vielzahl an Herstellern unterstützt werden. Herstellerpartner erhalten die Möglichkeit, eigene Produktaktionen, Kampagnen oder Projektboni mit zusätzlichen Deal-Tokens zu versehen. So entsteht ein flexibel erweiterbares Bonusmodell, das sich an Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse anpassen lässt.

    Ein weiterer Bestandteil des Programms ist die Belohnung von Bestellungen über ITScope. Sofern die jeweiligen Aktionskriterien erfüllt sind, können auch über ITScope abgewickelte Beschaffungen mit Deal-Tokens honoriert werden. Bestehende Einkaufsprozesse lassen sich dadurch nahtlos mit dem Bonusprogramm kombinieren.

    Alle gesammelten Deal-Tokens sind transparent im Kundenkonto auf directdeal.me einsehbar und flexibel einlösbar. Mit dem neuen Programm stärkt die everIT GmbH die Kundenbindung und schafft zusätzliche Mehrwerte für eine planbare, nachhaltige IT-Beschaffung.

    Weitere Informationen zum Deal-Tokens-Programm sind auf dem Onlineshop der everIT GmbH unter directdeal.me verfügbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    everIT GmbH
    Frau Lea-Sophie Scheve
    St. Michael 5-7
    49624 Löningen-Bunnen
    Deutschland

    fon ..: 054344180062
    web ..: https://www.directdeal.me/
    email : lsch@everit.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter (doch dem Inhalt gleichbedeutend) oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

    Pressekontakt:

    everIT GmbH
    Frau Lea-Sophie Scheve
    St. Michael 5-7
    49624 Löningen-Bunnen

    fon ..: 054344180062
    web ..: https://www.directdeal.me/
    email : lsch@everit.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. everIT GmbH startet neuen B2B-Onlineshop directdeal.me
      Mit directdeal.me bündelt die everIT GmbH IT-Hardware, Software und technische Dienstleistungen für B2B-Kunden in Europa in einem modernen Onlineshop....

    2. NFT Hot Stock meldet Deal mit NFT-Plattform DatChat. Neuer 541% NFT und Metaverse Hot Stock nach 7.050% mit tokens.com ($COIN.NE).
      Hot Stock meldet Deal mit NFT-Plattform DatChat. 541% NFT und Metaverse Hot Stock nach 7.050% mit tokens.com ($COIN.NE) 26.04.22 13:03 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65468/AC-04-26-22-Ac3.001.png Zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Hot_Stock_meldet_Deal_NFT_Plattform_DatChat_541_NFT_und_Metaverse_Hot_Stock_7_050_tokens_com_COIN_NE-14411780 Executive...

    3. Das DAK Bonusprogramm – bares Geld oder zusätzliche Leistungen für Vorsorge und Prävention erhalten
      Nur wenige gesetzlichen Krankenversicherungen bieten Bonusprogramme an....

    4. Krankenkassen-Bonusprogramm: Frist zum Jahresende beachten
      Viele Versicherte verschenken Geld, weil sie die Fristen für Bonusprogramme ihrer Krankenkasse nicht einhalten....

    5. ARAmatic GmbH: Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2025 – Jubiläum, Wachstum und innovative Projekte
      2025 war für ARAmatic ein besonderes Jahr: 30-jähriges Jubiläum, Firmenzubau, neue Website und zahlreiche spannende Projekte. Ein Rückblick auf Highlights, Innovationen und Partnerschaften....

    6. WeMatch Consulting GmbH: Dynamisches Wachstum und innovative Projekte zum Jahresbeginn 2025
      Die WeMatch Consulting GmbH in Düsseldorf expandiert nach 1,5 Jahren: Umzug ins dritte Büro, Teamwachstum von 5 auf 20 Mitarbeitern. Zudem sind Podcasts geplant, um Branchenwissen zu teilen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.