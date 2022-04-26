everIT GmbH und directdeal.me führen Deal-Tokens ein: Bonusprogramm für IT-Einkauf und Projekte

Die everIT GmbH startet über ihren B2B-Onlineshop directdeal.me das Bonusprogramm Deal-Tokens. Belohnt werden Einkäufe, IT-Projekte und ITScope-Bestellungen.

Die everIT GmbH erweitert ihr digitales Leistungsangebot und führt über ihren B2B-Onlineshop directdeal.me ein neues Bonus- und Prämiensystem ein. Mit den sogenannten Deal-Tokens können Geschäftskunden bei qualifizierten IT-Einkäufen Prämienpunkte sammeln und diese gegen Rabatte oder Sachprämien einlösen.

Deal-Tokens werden automatisch gutgeschrieben, wenn Kunden an definierten Aktionen teilnehmen oder ausgewählte Produkte erwerben. Darüber hinaus werden auch IT-Projekte gezielt belohnt. Insbesondere bei größeren Projektaufträgen, etwa im Bereich Infrastruktur, Hardware- oder Software-Rollouts, können Sonder-Tokens vergeben werden. Damit berücksichtigt das Programm sowohl klassische Bestellungen als auch projektbasierte IT-Beschaffung.

Das Deal-Tokens-Programm ist dynamisch aufgebaut und kann von einer Vielzahl an Herstellern unterstützt werden. Herstellerpartner erhalten die Möglichkeit, eigene Produktaktionen, Kampagnen oder Projektboni mit zusätzlichen Deal-Tokens zu versehen. So entsteht ein flexibel erweiterbares Bonusmodell, das sich an Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse anpassen lässt.

Ein weiterer Bestandteil des Programms ist die Belohnung von Bestellungen über ITScope. Sofern die jeweiligen Aktionskriterien erfüllt sind, können auch über ITScope abgewickelte Beschaffungen mit Deal-Tokens honoriert werden. Bestehende Einkaufsprozesse lassen sich dadurch nahtlos mit dem Bonusprogramm kombinieren.

Alle gesammelten Deal-Tokens sind transparent im Kundenkonto auf directdeal.me einsehbar und flexibel einlösbar. Mit dem neuen Programm stärkt die everIT GmbH die Kundenbindung und schafft zusätzliche Mehrwerte für eine planbare, nachhaltige IT-Beschaffung.

Weitere Informationen zum Deal-Tokens-Programm sind auf dem Onlineshop der everIT GmbH unter directdeal.me verfügbar.

