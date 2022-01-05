  • ARAmatic GmbH: Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2025 – Jubiläum, Wachstum und innovative Projekte

    2025 war für ARAmatic ein besonderes Jahr: 30-jähriges Jubiläum, Firmenzubau, neue Website und zahlreiche spannende Projekte. Ein Rückblick auf Highlights, Innovationen und Partnerschaften.

    BildDie ARAmatic GmbH blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählten die Feier zum 30-jährigen Firmenjubiläum, der Zubau am Unternehmensstandort in Würnsdorf sowie der Relaunch der Unternehmenswebsite. Diese Entwicklungen markieren bedeutende Schritte in Richtung Modernisierung, Wachstum und noch stärkerer Kundenorientierung.

    Hohe Fertigungskapazität und vielfältige Projekte

    Im Jahr 2025 konnte ARAmatic nahezu 100 Schaltschränke fertigen und ausliefern – überwiegend für Pumpwerke, Kläranlagen und Wasserversorgungsanlagen.
    Darüber hinaus wurden mehrere außergewöhnliche Projekte erfolgreich umgesetzt, darunter:

    * EMSR-Technik für eine Weingartenbewässerung
    * Automatisierung einer Holzlagerplatzbewässerung
    * Entwicklung einer Extruder-Steuerung
    * Lösungen für ein effizientes Brauchwassermanagement
    * Steuerungstechnik für ein Freibad

    Diese Projekte zeigen die technische Bandbreite des Unternehmens und unterstreichen die führende Rolle von ARAmatic im Bereich der Automatisierung kommunaler Anlagen.

    Weiterentwicklung zentraler Softwarelösungen

    Auch im Softwarebereich setzte ARAmatic 2025 wichtige Akzente:

    * Das automatische Betriebsprotokoll ARAkoll wurde grundlegend überarbeitet, modernisiert und technisch neu aufgestellt.
    * Das intelligente Energiemanagementsystem iEMS wurde weiterentwickelt und unter anderem um die Anbindung an die EPEX SPOT-Strombörse erweitert. Dadurch können Anlagenbetreiber ihren Energieeinsatz noch effizienter und marktorientierter gestalten.

    Dank an Kunden und Partner

    „2025 war für uns ein Jahr voller Weiterentwicklung, neuer Projekte und intensiver Zusammenarbeit“, betont die Geschäftsführung.
    „Wir bedanken uns bei allen Geschäftspartnern, Gemeinden und Unternehmen für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf neue Herausforderungen im Jahr 2026.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ARAmatic GmbH
    Herr Gerhard Sulzbacher
    Würnsdorf 111
    3650 Pöggstall
    Österreich

    fon ..: +43 2758 34999
    web ..: https://www.aramatic.at
    email : office@aramatic.at

    Die ARAmatic GmbH mit Sitz in Pöggstall (NÖ) ist seit 1995 auf Automatisierungslösungen für Umwelt-, Wasser- und Energietechnik spezialisiert. Das Unternehmen plant und realisiert Steuerungs-, Visualisierungs- und Fernwirktechnik für Kläranlagen, Pumpwerke und Wasserversorgungen in ganz Österreich. Mit Eigenentwicklungen wie dem digitalen Betriebsprotokoll ARAkoll und dem Energiemanagementsystem iEMS steht ARAmatic für Innovation, Zuverlässigkeit und Technik mit Handschlagqualität.

