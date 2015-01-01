  • Kultiger Boulevardklassiker: „Pension Schöller“ feiert Premiere im Theater an der Marschnerstraße

    Auch nach Silvester gibt es noch was zu lachen! Christian Tenbrock und die VB Thalia bringen zeitlosen Witz und spritzige Komik auf die Bühne des Theaters an der Marschnerstraße.

    BildPRESSEMITTEILUNG
    Volksspielbühne Thalia – Premiere „Pension Schöller“
    Hamburg, 13.12.2026

    Kultiger Boulevardklassiker in neuer Frische:
    „Pension Schöller“ feiert Premiere im Theater an der Marschnerstraße

    Hamburg – Die Volksspielbühne Thalia lädt herzlich zur Premiere ihres neuesten Lustspiel-Highlights Pension Schöller ein – einem Klassiker des deutschen Boulevardtheaters von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby aus dem Jahr 1890. Unter der Regie von Christian Tenbrock bringt die VB Thalia-Inszenierung den zeitlosen Witz und die spritzige Komik dieses Meisterwerks auf die Bühne des Theaters an der Marschnerstraße.

    Spielzeit & Termine:
    Die Aufführungen laufen vom 15. bis 25. Januar 2026 mit folgenden Vorstellungen:

    Do, 15.01.2026, 19.30 Uhr
    Fr, 16.01.2026, 19.30 Uhr
    Sa, 17.01.2026, 19.30 Uhr
    So, 18.01.2026, 18.00 Uhr
    Fr, 23.01.2026, 19.30 Uhr
    So, 25.01.2026, 18.00 Uhr

    Über das Stück:
    Keine andere deutsche Boulevardkomödie hat so lange und so frisch ihren Weg auf die Bühne gefunden wie Pension Schöller. In ihrem Kern stellt die Komödie eine zeitlose Frage: Was ist eigentlich „verrückt“ und was „normal“? – eine These, die bis heute unterhaltsam zur Diskussion steht.

    Im Zentrum der Handlung steht der gutmütige Philipp Lenzmeyer, der sein Landhaus zur Nervenheilanstalt umbauen möchte. Auf der Suche nach Inspiration lässt sein Neffe Alfred ihn glauben, in der Stadt eine Soirée verrückter Patienten in der Pension Schöller besuchen zu können. Was als Schabernack beginnt, entwickelt sich schnell zu einem turbulenten Verwirrspiel sonderbarer Charaktere und komischer Situationen – mit unerwartetem Rückbesuch auf dem Land.

    Ein Ensemble voller Spielfreude:
    Die Thalia-Produktion zeichnet sich durch ein vielseitiges Ensemble aus – darunter Armin Frost, Nicole Süring, Simon Willburger, Jasmin und Joschua El-Salib sowie viele weitere Schauspieler*innen, die mit Witz, Tempo und Bühnenpräsenz das Publikum begeistern.

    Premiere & Vorverkauf:
    Die Premiere findet am Donnerstag, 15. Januar 2026 um 19:30 Uhr statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen – Karten sind über den Online-Shop der VB Thalia erhältlich.

    Spielort:
    Theater an der Marschnerstraße,
    Marschnerstraße 46, 22081 Hamburg.
    Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (U3 – Hamburger Straße).

    Pressekontakt:
    Volksspielbühne Thalia e. V.
    Rainer Pietschmann, info@vbthalia-hamburg.de, Tel: +49 40 6023283
    www.vbthalia-hamburg.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Volksspielbühne Thalia von 1879 e.V.
    Herr Hanno Galensa
    Maike-Harder-Weg 19
    22399 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 015142425744
    fax ..: –
    web ..: https://www.vbthalia-hamburg.de/
    email : info@vbthalia-hamburg.de

    Die Volksspielbühne Thalia ist Hamburgs ältestes Amateurtheater – und heute eines der größten unserer Stadt.

    Gegründet 1879, spielte sie ab 1909 im berühmten „Conventgarten“. Klassiker von Hauptmann, Ibsen und Gorki prägten das Programm. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand das Theater 1967 im Theater in der Marschnerstraße eine neue Heimat, wo es bis heute fast 200 Stücke aufführte – von Klassikern bis zu zeitgenössischen Dramen.

    Jährlich inszeniert Thalia vier Stücke mit jeweils vier Aufführungen vor rund 800 bis 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Nachwuchs fördert der Verein durch unsere Workshops zu Schauspiel, Regie und Bühnenbau.

    Unser Verein lebt vom Engagement seiner rund 100 Mitglieder, die nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne aktiv sind. Ihr Motto: „Thalia soll leben“ – und das tut es, erfolgreich und leidenschaftlich.

