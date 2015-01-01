-
Wie Schlaf die Kommunikation stärkt – einzigartiges Seminar feiert Premiere
Das gab es noch nie!
Das Seminar „Ausgeschlafen kommunizieren“ verbindet in neuer und einzigartiger Art und Weise wirksames Schlafcoaching und professionelles Kommunikationstraining
Der Ansatz ist neu und löst ein großes Problem, dass jeder Mensch, der im beruflichen Kontext zielgerichtet kommunizieren muss, bestimmt kennt. Wenn die Nacht nicht erholsam war, leiden die Botschaften des Tages.
Aber warum ist das so?
Die Schlafqualität beeinflusst Stimmung, Konzentration, Stimme, Empathie und Konfliktfähigkeit. Erholte Menschen kommunizieren klarer, wertschätzender und wirksamer.
Das völlig neue und einzigartige Seminar „Ausgeschlafen kommunizieren“ setzt genau hier an und zeigt, wie regenerativer Schlaf und bewusster Sprachstil Hand in Hand gehen. So wird es zum Kinderspiel, berufliche Herausforderungen souverän zu meistern.
Seminarleiterin Nina Schweppe, zertifizierter Schlafcoach, erklärt:
„Schlaf ist kein Luxus – er ist die Basis guter Kommunikation. Wer müde ist, reagiert emotionaler, spricht unpräziser, hört schlechter zu und verliert schneller die Geduld. Das Seminar zeigt praxisnah, wie bessere Nächte zu besseren Gesprächen führen.“
Inhalte des Seminars
Das Seminar kombiniert wirksames Schlafcoaching mit alltagsnahen professionellen Kommunikationsmethoden. Teilnehmende lernen unter anderem:
o wie der biologische Rhythmus die Kommunikationsfähigkeit bestimmt.
o welche Faktoren die nächtliche Regeneration stärken.
o wie Stimme, Stimmung und Wortwahl zusammenhängen.
o welche kommunikativen Techniken auch in stressigen Situationen wirken.
Ziel ist es, berufliche Beziehungen zu stärken, Missverständnisse zu reduzieren und die eigene Resilienz zu erhöhen.
An wen richtet sich das Seminar?
Das Angebot eignet sich insbesondere für Pflegekräfte, Pädagog*innen, Therapeut*innen Ärzt*innen, Beschäftigte in Gesundheits- und Sozialberufen, Führungskräfte im Gesundheitswesen.
Termine und Format
Wann? 27. – 29. Januar 2026.
Das Seminar findet hybrid statt und kombiniert Live-Sessions, Übungen, Reflexionsphasen und Zeit zum Austausch.
Die Teilnahme ist in Präsenz im Flussbett Hotel in Gütersloh, aber auch online möglich.
Wie Schlaf die Kommunikation stärkt – einzigartiges Seminar feiert Premiere
