Mit vollen Akkus zum gesunden Businessaufbau

Eine Gründung ist kein Sprint, sondern ein Maraton.

Blöd nur, wenn man dabei durch äußere Umstände ausgebremst wird.

So wird es Zeit für die richtige Energie von innen!

Der Herbs kommt und mit ihm die dunkle Jahreszeit. Viele Menschen fühlen sich dann oft weniger leistungsfähig und weniger kreativ.

Für die Weiterentwicklung eines Business kann sich dies sehr negativ auswirken.

Verlangsamte Reaktionen können dazu führen, dass Aufträge nicht generiert werden. Auch wird die positive Entwicklung der Geschäftstätigkeit gebremst, weil zündende Ideenausbleiben, die die Entwicklung neuer spannender Angebote nach sich ziehen würden.

Daraus folgen Umsatzeinbußen, die zu einer sich vergrößernden Unsicherheit und Belastung und Zweifeln an der eigenen Arbeit führen. Stress und Erschöpfung sind die Folge, was wiederum ein Bremsklotz für den Erfolg eines Unternehmens sein kann.

Gibt es einen Ausweg?

Mit meinem chronobiologischen Businesscoaching biete ich die Lösung!

Mit diesem drei Monate dauernden Training erhalten Gründerinnen und Gründer sowie Selbstständige mit einem laufenden Business alle Tools, um im Einklang mit ihren inneren biologischen Rhythmen den Arbeitstag effektiv zu strukturieren. Das Neue und Einzigartige ist, dass die persönlichen inneren erneuerbaren Energien aktiviert und die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden.

Wer im Takt der inneren Uhren lebt und arbeitet kennt Leistungshöhepunkte und versteht sie auszunutzen. Ebenso werden die Signale des Körpers beachtet, so dass genau zur richtigen Zeit Pausen eingelegt werden können. So gelingt es, die Akkus immer neu zu füllen.

Das Ergebnis ist, dass neben dem Arbeitsalltag mit seinen großen Belastungen auch noch Power bleibt, um ein erfülltes und entspannendes Privatleben als Ausgleich zum Business zu haben.

Das Fundament für gute Arbeit ist der gute Schlaf

Es mag überraschend sein, dass ausgerechnet die Nachtruhe der Grundstein für ein hohes Level an Tagesenergie sein soll. Dies rührt daher, dass der gute und erholsame schlaf mit seinen regenerativen Eigenschaften im Arbeitskontext noch weitgehend unterschätzt und schlafen als Zeitverschwendung betrachtet wird.

Dabei wird außer Acht gelassen, dass während der Nacht wichtige biochemische Prozesse ablaufen, die zur Gesunderhaltung von Körper, Geist und Psyche unentbehrlich sind. Im völlig neuen und andersartigen chronobiologischen Gründercoaching wird eben deshalb ein Hauptaugenmerk auf diese wertvolle Ressource gelegt, damit die so dringend notwendige Regeneration stattfinden kann. Nur so ist es möglich, am Folgetag die nötigen Leistungen in ausreichendem Maß abrufen zu können und am Abend nicht völlig erschöpft ins Bett zu fallen.

Wie ist das chronobiologische Gründercoaching aufgebaut?

In Sechs individuellen Einzelcoachings per Telefon oder Zoom lernen die Teilnehmenden, ihre inneren Uhren richtig zu stellen, um zur richtigen Zeit kreativ und leistungsfähig zu sein, aber auch rechtzeitig das System auf Ruhemodus herunterzufahren.

Damit die Trainingszeit effektiv genutzt wird, gibt es einen Support per E-Mail oder Kurznachricht zwischen den Sitzungen.

So entwickelt sich nach und nach der Zugang zu den persönlichen inneren erneuerbaren Energien, die der Schlüssel zu der nötigen Kraft und Vitalität für einen gesunden Businessaufbau sind.

Alles zum chronobiologischen Gründercoaching gibt es hier!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BEB-Schweppe

Frau Nina Schweppe

Triftstraße 19

21255 Tostedt

Deutschland

fon ..: 017632515717

web ..: http://www.beb-schweppe.de

email : kontakt@beb-schweppe.de

BEB-Schweppe wurde 2018 von der Inhaberin, Nina Schweppe, gegründet. Besser leben mit dem eigenen Biorhythmus steht für die drei großen Bereiche gute Ernährung, erholsamer Schlaf und mentale Gesundheit. Die Gründerin verfügt über eine besondere Expertise im Bereich der Chronobiologie.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

BEB-Schweppe

Frau Nina Schweppe

Triftstraße 19

21255 Tostedt

fon ..: 017632515717

web ..: http://www.beb-schweppe.de

email : kontakt@beb-schweppe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gesunde Zähne und Knochen: Calcium ist ein Wundermittel