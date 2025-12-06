MÜNCHEN PREMIERE – 100 Jahre CHARLES AZNAVOUR – Theater-Biographical mit Stephan Hippe

Mit „CHARLES und wie er die Welt sah“ hat Stephan Hippe ein Stilbild der goldenen Epoche des Chansons geschaffen / Die schönsten Chansons, Geschichten + Original-Bild- und Film-Sequenzen.

Pressemitteilung – Kulturredaktion

Premiere in München: „CHARLES und wie er die Welt sah“ – Eine Hommage zum 100. Geburtstag von Charles Aznavour

06. & 07. Dezember 2025 | Hof Theater München |

Zum 100. Geburtstag von Charles Aznavour kehrt seine Musik in einer außergewöhnlichen Theaterproduktion nach München zurück. Mit „CHARLES und wie er die Welt sah“_ hat Stephan Hippe eine berührende multimediale Theater-Biografie geschaffen, die Aznavours unvergessliche Chansons, Filmsequenzen und persönliche Erinnerungen zu einem intensiven Gesamterlebnis verbindet.

Nach begeisterten Reaktionen in zahlreichen Städten feiert die Produktion am 06. und 07. Dezember 2025 ihre Premiere im Hof Theater München.

Die Inszenierung zeichnet das bewegte Leben des großen französischen Chansonniers nach – von den Anfängen an der Seite von Édith Piaf über die Triumphe auf den Bühnen der Welt bis zu seinen letzten Konzerten, mit denen er noch im hohen Alter Millionen von Menschen berührte.

Stephan Hippe, selbst Sänger, Schauspieler und Regisseur, begegnete Aznavour persönlich. Bei einem der letzten Treffen erteilte ihm der Meister die Erlaubnis, „Sa Jeunesse“ ins Deutsche zu übersetzen – eine Episode, die in der Aufführung auf besondere Weise gewürdigt wird.

„CHARLES und wie er die Welt sah“_ ist weit mehr als ein Konzertabend: Es ist eine lebendige Hommage an einen Künstler, der mit 1.300 Liedern, 91 Alben und 80 Filmen ein kulturelles Erbe hinterlassen hat, das Generationen verbindet.

Die in Kooperation mit der Hamburger Kammeroper entstandene Produktion lässt Musik, Schauspiel, Projektionen und Erinnerungen zu einer poetischen Zeitreise verschmelzen – voller Leidenschaft, Sehnsucht und tief empfundener Emotionen.

Die Presse zeigt sich begeistert:

„Dieses Multimedia-Theater ist ein Meisterstück!“ – _Bonner Generalanzeiger_

„Näher kann man Aznavour in diesem Leben nicht mehr kommen!“ – _Remscheider Generalanzeiger_

„Ein magischer Abend – Hippe begeistert!“ – _Schwetzinger Zeitung_

Ein Abend, der den Geist des großen Charles Aznavour wieder aufleben lässt – sinnlich, bewegend und zutiefst menschlich.

Termine:

Samstag, 06. Dezember 2025 – 19:30 Uhr

Sonntag, 07. Dezember 2025 – 18:00 Uhr

Hof Theater München

Tickets & Informationen:

www.hof.theater

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LGB Veranstaltungen

Herr Stephan Hippe

Hohenzollernring Hohenzolle

Hamburg 22763

Deutschland

fon ..: 040 419 12 857

web ..: https://www.legrandbordel.de/

email : post@legrandbordel.de

LE GRAND BORDEL

Das große Durcheinander –

cuisine – culture – conseille !

Wir uns kleinen aber feinen Events rund um die französische Lebensfreude

Pressekontakt:

LGB Veranstaltungen

Herr Stephan Hippe

Hohenzollernring Hohenzolle

Hamburg 22763

fon ..: 04041912857

email : buero@stephanhippe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Arquinesia – Der natürliche Duft der Balearen Goldschmiedemeisterin Silke Blank: Individuell handgefertigter Schmuck in meisterlicher Qualität