Doppel-Event in München: Richard Scott live + 3 Jahre Galerie SOUL OF AFRIKA

Vernissage mit Pop-Art-Star Richard Scott und 3 Jahre SOUL OF AFRIKA. Doppel-Event in München am 23. & 24. Mai mit Kunst, Beats, Drinks und Jubiläumsfeier in der Galerie.

Zwei Tage Kunst, Kultur und Begegnung – am 23. & 24. Mai 2025

Die Galerie SOUL OF AFRIKA in München lädt zu einem besonderen Kulturwochenende ein: Am 23. und 24. Mai 2025 feiert sie ihr dreijähriges Bestehen – begleitet von einer exklusiven Vernissage mit dem südafrikanischen Pop-Art-Star Richard Scott, der erstmals persönlich in München zu Gast ist.

Vernissage mit Richard Scott

Richard Scott zählt zu den bekanntesten Vertretern der südafrikanischen Pop-Art. Seine Werke sind international gefragt – farbenfroh, ikonisch und unverwechselbar. Scott ist bereits seit Langem Teil des Galerieprogramms, nun kommt er persönlich nach München und präsentiert neue Arbeiten.

Vernissage-Termine Münchener Galerie:

– Freitag, 23. Mai ab 18:00 Uhr

– Samstag, 24. Mai ab 14:00 Uhr

Ort: Galerie SOUL OF AFRIKA, Lindwurmstraße 157, München

3 Jahre Galerie SOUL OF AFRIKA – die Jubiläumsparty

Am Samstagabend, 24. Mai, steigt die große Jubiläumsfeier – ein Abend für Kunstliebhaber:innen, Sammler:innen, Kreative und Freunde der Galerie.

Ab 17:00 Uhr erwartet die Gäste:

* Live-DJs ARI & Mueezy mit Afro-Beats & Global Sounds

* Südafrikanischer Welcome-Drink „Springbok“ – aufs Haus

* Hochkarätige zeitgenössische afrikanische Kunst

* Inspirierende Gespräche und internationale Gäste

* Und natürlich: eine ausgelassene Stimmung bis in den Abend

Mehr Informationen:

www.soulofafrika.com

Instagram: @soulofafrika

Galerie SOUL OF AFRIKA, Lindwurmstraße 157, 80337 München

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Galerie SOUL OF AFRIKA GmbH

Herr Jürgen Groh

Lindwurmstraße 157

80337 München

Deutschland

fon ..: 089-55288568

web ..: https://soulofafrika.com/

email : info@soulofafrika.com

Die Galerie SOUL OF AFRIKA wurde 2022 in München gegründet und zeigt ausschließlich zeitgenössische afrikanische Kunst. Ihr handverlesenes Programm umfasst Werke aufstrebender und etablierter Künstler:innen vom gesamten afrikanischen Kontinent. Die Galerie versteht sich als Ort des Austauschs, der Sichtbarkeit und der kulturellen Brückenbildung.

Pressekontakt:

Galerie SOUL OF AFRIKA GmbH

Herr Jürgen Groh

Lindwurmstraße 157

80337 München

fon ..: 089-55288568

email : info@soulofafrika.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silber-Riese im Aufbruch: Mit Vollgas zur Rekordproduktion – und der nächste Turbo zündet gerade! GenoHotel Forsbach erhält GreenSign Rezertifizierung mit verbessertem Ergebnis