Vernissage und Sommerparty: Kunst und Afro-Vibes bei der Galerie SOUL OF AFRIKA

Vernissage und Sommerfest in unserer Galerie in München. Feiern Sie mit uns den Beginn des südafrikanischen Sommers, mitten im Münchener Winter – ein Muss für Kunst-Liebhaber!

München, die Galerie SOUL OF AFRIKA lädt herzlich zur besonderen

Vernissage am 23. November ein, bei der Besucher:innen nicht nur Kunst sehen, sondern

auch hautnah erleben können. Ab 15:00 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einer Reihe von

inspirierenden Vorträgen von vier außergewöhnlichen Künstler:innen, die ihre Werke und

Visionen vorstellen. Die Künstler:innen werden live aus Afrika zugeschaltet, wodruch ein

interaktiver Austausch mit den Gästen ermöglicht wird.

Inmitten der kühlen Münchener Wintermonate wird die Galerie zu einem Ort der

afrikanischen Lebensfreude. Im Anschluss an die Vernissage wird ab 19 Uhr die

Sommerparty gefeiert, bei der DJ Sellyo mit heißen Afro-Beats für eine unvergessliche

Atmosphäre sorgt und den Winter für einen Abend vergessen lässt.

Feiern Sie mit uns den Beginn des südafrikanischen Sommers, mitten im Münchener Winter!

Programm Kunstausstellung & Sommerfest Galerie München

15:00 Uhr – Empfang mit Sekt und Springbok (südafrikanischer Shot-Klassiker)

15:30 Uhr – Carey Carter: „Afrikas gigantische Welt der Skulpturen“

Die Schönheit und Kraft ihrer modernen und nachhaltigen Interpretation von afrikanischer

Skulpturen steht im Mittelpunkt von Carters Präsentation, bei der sie uns tief in die

afrikanischer Bildhauerkunst und ihre starke Verbundenheit zur Natur eintauchen lässt.

16:00 Uhr – Kyle Jardine: „Pop & Gay Art“

Der südafrikanische Künstler zeigt in seinem Werk eine fesselnde Mischung aus Pop Art und

queeren Themen – eine farbenfrohe Hommage an Vielfalt und Identität, die die LGBTQ+-

Szene im eigenen Stile zelebriert.

16:30 Uhr – Johan Alberts: „Diversität vs. Homogenität: Afrikanische Porträts in

eurozentrischen Klassikern“

Mit seinem Ansatz, afrikanische Porträts in klassische Werke berühmter, eurozentrischer

Maler:innen zu integrieren, untersucht er die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug

auf Ethnizität, Kultur und Religion.

17:30 Uhr – Gerhard Van der Westhuizen: „Die Anziehungskraft der weiblichen Form als

expressionistische Porträts“

Ausdrucksstark und intensiv: Van der Westhuizen erklärt seine Faszination für die weibliche

Form und wie er sie in seinen expressionistischen Porträts auf seine Art gekonnt einfängt.

Ab 19:00 Uhr – Sommerparty mit DJ Sellyo

Galerie München:

Galerie SOUL OF AFRIKA

Lindwurmstraße 157

München (U-Bahn Station Poccistraße)

Hier ein Link mit Werken der Künstler: Kunstwerke Galerie München

Erleben Sie eine einzigartige Kombination aus Kunst und Kultur: Die Vernissage gibt einen

exklusiven Einblick in die moderne und polarisierende Kunstwelt Afrikas und bietet die

Gelegenheit, mit den Künstler:innen persönlich in Kontakt zu treten. Die anschließende

Sommerparty lässt Sie den südafrikanischen Sommer mitten im deutschen Winter erleben –

eine perfekte Gelegenheit, Kunst, Musik und Kultur in einer lebendigen Atmosphäre zu

genießen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Galerie SOUL OF AFRIKA GmbH

Herr Jürgen Groh

Lindwurmstraße 157

80337 München

Deutschland

fon ..: 089-55288568

web ..: https://soulofafrika.com/

email : info@soulofafrika.com

Vision SOUL OF AFRIKA:

Durch die Bekanntmachung von modernen, afrikanischen Künstler:innen zeigen wir ein innovatives und kreatives Afrika, das durch seine sehr „energetischen Kulturen“ eine einzigartige „Vibrancy“ ausstrahlt.

Als das europäische Portal für zeitgenössische, afrikanische Kunst schlagen wir eine Brücke zwischen den Kontinenten.

Doch das Projekt soll nicht nur Kunst aus Afrika zu uns nach Europa bringen, sondern auch positiven Einfluss vor Ort nehmen. Deshalb lassen wir einen Teil der Einnahmen in lokale Umwelt- und Tierschutzprojekte zurückfließen.

