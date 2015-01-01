Wenn Führungskräfte zu viel sagen: Wie Weihnachtsansprachen zur Sicherheitslücke werden können

Executive Voice Strategin & ehemalige Sicherheitsverantwortliche Uta-Alexandra Kral zeigt auf, wie Weihnachtsansprachen risikoärmer werden können.

In vielen Unternehmen gehören Weihnachtsansprachen von Vorstand oder Geschäftsführung zum festen Ritual. Was als wertschätzende Geste gedacht ist, gerät im

Hybridzeitalter schnell zur Kommunikationsfalle. Live-Streams, Smartphones und Gespräche in (halb-)öffentlichen Räumen machen sensible Informationen für Ohren

zugänglich, für die sie nie gedacht waren. Darauf weist die Executive Voice Strategin Uta-Alexandra Kral hin.

„Permanent laut zu sein, ist keine Führung. Klar zu sein, schon“, sagt Kral. „Gerade zum Jahresende zeigt sich, wie verantwortungsvoll Menschen mit Informationen umgehen.“

Besonders heikel sind die vielen informellen Gespräche rund um die Veranstaltung, die in der Öffentlichkeit geführt werden. Social Engineers, also Angreifer, die gezielt auf menschliche Schwachstellen setzen, hören hier genau zu, um mögliche Einstiege und Einfallstore für das Herauslocken von sensiblen Informationen zu finden.

Nach Beobachtung von Uta-Alexandra Kral wiederholen sich in Weihnachtsansprachen immer wieder folgende Muster:

o zu detaillierte Aussagen zu vergangenen und künftigen Projekten, Fusionen oder

Planungen,

o unbedachte Nebenbemerkungen im Plauderton und schlecht platzierte Witze,

o widersprüchliche Körpersprache und Auftritt, etwa wenn massive Einsparungen

verkündet werden und gleichzeitig eine Show auf dem Podium inszeniert wird,

o Abkürzungen und Fachjargon, die nur ein kleiner Leistungskreis versteht,

o fehlendes Bewusstsein dafür, dass Menschen auch außerhalb des Unternehmens

mithören könnten.

„Während der letzten Jahrzehnte habe ich auch immer wieder erlebt, dass Führungskräfte ihre Weihnachtsbotschaft als Bühne für eine persönliche Show nutzten“, sagt Kral. „Mitarbeitende merken das sofort und es bleibt ein schaler Nachgeschmack.

Besonders, wenn gleichzeitig schlechte Nachrichten überbracht werden. Da ist es nicht verwunderlich, dass auf dem Heimweg darüber heftig diskutiert wird.“

Aus Sicht der Expertin entscheidet die Vorbereitung darüber, ob eine Botschaft

Orientierung schafft. Dazu gehören ein klarer Anlass, ein definiertes Ziel, ein Bewusstsein für das Publikum und eine einzige Kernbotschaft. „In vielen Reden werden zu viele Themen in einen Vortrag gepackt. Die vermeintliche Lockerheit verführt dann dazu, noch schnell etwas dazu zu sagen, was später Kreise zieht und nicht mehr einzufangen ist“, so Kral.

Damit Weihnachtsansprachen wertvoll und zugleich risikoarm bleiben, empfiehlt Kral fünf Grundsätze:

* Klare Wertschätzung ausdrücken

Das Jahr mit seinen Herausforderungen benennen und den Einsatz der Mitarbeitenden ausdrücklich würdigen.

* Zahlen dosiert und im Kontext einsetzen

Wenn Kennzahlen genannt werden müssen, dann in Prozentangaben oder anhand bereits veröffentlichter Daten. Ausführliche Monatsvergleiche und Detailstatistiken gehören in Berichte, nicht in Weihnachtsbotschaften.

* Persönliche Note mit Maß

Einzelne Sätze dazu, wie beispielsweise die Führungskraft persönlich das Jahr erlebt hat und sich auf eine ruhige Zeit mit der Familie freut, machen die Botschaft nahbar, ohne privat zu werden.

* Fairer Umgang mit Menschen, die gehen

Mitarbeitenden, die das Unternehmen zum Jahresende verlassen, respektvoll für ihre Leistung danken und ihre Entscheidung unkommentiert lassen.

* Fokus auf die Zukunft mit den Menschen, die bleiben

Den Blick auf das kommende Jahr richten, die gemeinsame Zusammenarbeit betonen und ankündigen, in der Neujahrsbotschaft Orientierung für das kommende Geschäftsjahr zu geben.

„Die Kommunikation zum Jahresende ist ein Hochrisiko-Moment in puncto Klarheit,

Sicherheit und Unternehmenskultur“, betont Kral.

Dabei helfen drei einfache Kontrollfragen, die vor jeder Ansprache gestellt werden sollten:

* Würde ich diesen Satz auch sagen, wenn die Konkurrenz zuhört?

* Kann ein Azubi nachvollziehen, was ich meine?

* Gebe ich Wertschätzung und Orientierung oder erzeuge ich Missmut und Angst?

Was sollten Führungskräfte in Weihnachtsansprachen vermeiden?

Aus Sicht von Kral sind drei Punkte besonders kritisch:

o vertrauliche Inhalte mit Namen, organisatorischen Bezeichnungen oder sensiblen Zahlen, die nicht ohnehin öffentlich bekannt sind,

o detaillierte Präsentationen von Geschäftsberichten, die eher in Banken- oder

Analystengespräche gehören,

o ein Auftritt, der nicht zur Botschaft passt, etwa wenn harte Einsparungen verkündet werden und gleichzeitig Unterhaltung im Vordergrund steht.

„Missglückte Weihnachtsbotschaften erzielen oft mehr interne und externe Reichweite als eine Gewinnprognose“, sagt Kral. „Die Frage ist nur, ob sich die Unternehmen diese Art von Reichweite leisten wollen.“

Für Unternehmen, die ihre Jahresendkommunikation überprüfen möchten, hat

Uta-Alexandra Kral einen kurzen Leitfaden entwickelt. Der Leitfaden kann per E-Mail angefordert werden.

