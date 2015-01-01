Rotary Club Waren: Sandra Weckert wird President elect

Der Rotary Club Waren hat eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Sandra Weckert, Leadership-Expertin, Speakerin und Initiatorin mehrerer Bildungsprojekte wird 2027 Präsidentin des RC Waren.

Waren (Müritz)

Mit dieser Wahl setzt Rotary bewusst auf eine Persönlichkeit, die für moderne Führungskultur, Azubi-Motivation, neue Perspektiven in der Ausbildung und konkrete Antworten auf den Fachkräftemangel steht – Themen, die Sandra Weckert seit Jahren in Vorträgen, Projekten und Bildungsformaten vermittelt.

„Rotary bedeutet für mich Gemeinschaft, Verantwortung und Respekt.

Junge Menschen brauchen Ermutigung, klare Perspektiven und echte Beziehungen.

Wenn wir zuhören und Verantwortung teilen, entsteht Commitment – und genau das stärkt unsere Region“ sagt Sandra Weckert.

Rotary erlebbar: Engagement mitten in der Stadt

Was Rotary im Kern ausmacht, wird derzeit ganz praktisch sichtbar: mitten in Waren (Müritz), im direkten Austausch mit den Menschen vor Ort.

Auf dem Warener Weihnachtsmarkt engagiert sich Sandra Weckert gemeinsam mit Mitgliedern des Rotary Clubs Waren am Stand des Clubs. Auch Bürgermeister Norbert Möller, ebenfalls Rotarier, unterstützt das ehrenamtliche Engagement vor Ort.

Bei Gesprächen, Musik und gemeinsamer Zeit zeigt sich, wofür Rotary steht: für Nähe, Verantwortung und das ernsthafte Interesse am Miteinander in der Stadt. Leadership wird hier nicht inszeniert, sondern gelebt – im Gespräch, im Zuhören, im gemeinsamen Tun.

Unterstützt wird dieser offene Dialog auch von engagierten Warenerinnen und Warenern wie Klaus Kocik, der sich seit vielen Jahren intensiv mit Zukunftsfragen der Stadt beschäftigt. Rotary versteht sich dabei nicht als politisches Forum, sondern als Ort der Begegnung, an dem unterschiedliche Perspektiven respektvoll zusammenkommen.

Leadership für die nächste Generation: „48 Könige“ in Mecklenburg-Vorpommern

Ein besonderer Schwerpunkt der designierten Präsidentin ist das groß angelegte Musik- und Bildungsprojekt „48 Könige“, das Schülerinnen und Schüler aus mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns zusammenführt.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur musikalische Leistungen, sondern vor allem:

* Leadership und Persönlichkeitsentwicklung

* Teamgeist und Verantwortungsübernahme

* Respekt zwischen Generationen

* das Erleben von Gemeinschaft und Zugehörigkeit

Die zentrale Botschaft an junge Menschen lautet: „Ihr seid wertvoll. Eure Stimme zählt.“

Geplante Veranstaltungen im Jahr 2026:

* 12.06.2026 – Abschlusskonzert Sellin

* 20.06.2026 – Abschlusskonzert Waren (Müritz)

* 09.07.2026 – Abschlusskonzert Malchin

* 12.09.2026 – gemeinsames Abschlusskonzert im Schloss Vietgest

Rotary als Netzwerk für Ausbildung und Zukunftskompetenzen

Mit dem Schritt in die Präsidentschaft wird Sandra Weckert die Rotary-Gemeinschaft in Mecklenburg-Vorpommern gezielt nutzen, um Bildungs- und Ausbildungsinitiativen stärker miteinander zu vernetzen.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können Rotary Clubs in Malchin, Neubrandenburg, Prenzlau, Wittstock, Rostock, Stralsund und auf Rügen eine wichtige Rolle spielen – wenn es darum geht, jungen Menschen Orientierung, Motivation und tragfähige Perspektiven zu eröffnen.

„Viele Herausforderungen in der Ausbildung entstehen nicht aus mangelnder Leistung, sondern aus fehlendem gegenseitigem Verständnis. Wenn wir Respekt, Begleitung und Perspektiven bieten, entsteht Commitment – und genau das brauchen unsere Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern“, so Weckert.

Lösungen statt Klagen: eine klare Haltung zu Leadership

Während vielerorts über Fachkräftemangel, fehlende Motivation und Generationenkonflikte geklagt wird, setzt Sandra Weckert einen anderen Fokus:

* Azubis stärken statt bewerten

* Beziehungen aufbauen statt Forderungen erhöhen

* Respekt als Grundlage moderner Führung

* Gemeinschaft als Motor von Verantwortung

Diese Haltung prägt auch ihre künftige Rolle im Rotary Club Waren.

Leadership bedeutet, Menschen zu befähigen – nicht zu belehren.

Über Sandra Weckert

Sandra Weckert lebt in Waren (Müritz) und arbeitet als Leadership-Expertin, Autorin, Speakerin und Projektentwicklerin. In ihren Vorträgen zu Azubi-Motivation, Fachkräftemangel, Respekt, Ausbildung, Commitment und Generationenverständnis vermittelt sie praxisnahe Wege für Unternehmen, Schulen und Institutionen.

Mit dem Projekt „48 Könige“ und ihrer künftigen Rolle als Präsidentin des Rotary Clubs Waren steht sie für Gemeinschaft, Verantwortung – und die Zukunft der nächsten Generation.

