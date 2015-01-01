-
Computer- und PC Entsorgung in Augsburg: ProCoReX – Transparente Abläufe und zertifizierte Vernichtung
Mit ProCoReX Europe GmbH garantiert die Computer- und PC Entsorung in Augsburg reibungslose Prozesse, zertifizierte Datenträgervernichtung und maximale Rechtssicherheit für Unternehmen.
Für IT-Dienstleister sowie Bildungseinrichtungen in Augsburg steigen die Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Nachweisbarkeit bei der IT-Entsorgung kontinuierlich. Die ProCoReX Europe GmbH setzt mit ihrer Computer- und PC Entsorgung in Augsburg neue Maßstäbe, indem sie gezielt auf die besonderen Bedürfnisse dieser Zielgruppen eingeht. Jedes Projekt startet mit einer umfassenden Analyse und individueller Beratung, um die spezifischen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben der jeweiligen Organisation exakt in die Abläufe zu integrieren.
Im Zentrum des Serviceangebots steht die zertifizierte Datenträgervernichtung in Augsburg nach DIN 66399. Jedes IT-Altgerät wird nachvollziehbar erfasst, sicher abgeholt und sortenrein getrennt. Sämtliche Speichermedien unterliegen einer streng dokumentierten und physischen Vernichtung. Für jedes einzelne Medium wird ein offizielles Vernichtungszertifikat erstellt, das IT-Dienstleister sowie Bildungseinrichtungen einen audit- und revisionssicheren Nachweis für interne wie externe Prüfungen bietet.
Nach erfolgreicher Computer- und PC Entsorgung in Augsburg legt ProCoReX Europe GmbH besonderen Wert auf nachhaltige Prozesse: Wertstoffe werden professionell recycelt und gefährliche Substanzen umweltgerecht entsorgt. Die Prozessdokumentation bleibt dabei durchgehend transparent und nachvollziehbar, sodass alle Abläufe jederzeit überprüft werden können.
Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten IT-Dienstleister und Bildungseinrichtungen aus Augsburg eine rechtssichere, planbare und nachhaltige Lösung für die IT-Entsorgung. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Augsburg erfüllt auch höchste Anforderungen an Compliance und Datenschutz und sorgt für eine verlässliche, zukunftsfähige IT-Infrastruktur.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-augsburg.html
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Pressekontakt:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-augsburg.html
email : info@procorex.de



