„Er hat ja gar nichts an“ – Sandra Weckert rechnet mit der CDU MV ab

Sie war die einzige, die Zahlen, Fakten und eine Strategie präsentierte. Sie verlor – und behielt recht: In nur sieben Monaten verdoppelte sich die Reichweite der AfD in Waren. Die CDU MV schweigt.

Neubrandenburg, November 2025 –

Es war der 5. April 2025, als Sandra Weckert im CDU-Ortsverband Waren / Seenlandschaft für den Vorsitz kandidierte. Während andere von Tradition sprachen, legte sie Zahlen auf den Tisch – unbequeme, aber klare Fakten: Kein Ziel des bisherigen Vorsitzes war erreicht worden. Keine Reichweite.. Keine Präsenz. Keine Strategie.

Weckert präsentierte an diesem Tag ein Konzept, das Kommunikation, Reichweite und Glaubwürdigkeit in den Mittelpunkt stellte – mit Social Media als verbindendem Werkzeug, um Bürgerinnen und Bürger wieder zu erreichen. Doch die Mehrheit entschied sich gegen Veränderung. Für den alten Vorsitzenden. Für Stillstand.

Sie verlor mit 5 zu 20 Stimmen – und gewann an Klarheit.

Sieben Monate später: „the same procedure as every year…“

Am 27. Oktober 2025, auf der Vorstandssitzung des Kreisverbandes CDU Mecklenburgische Seenplatte, sprach Sandra Weckert erneut. Diesmal nicht als Kandidatin, sondern als Chronistin eines angekündigten Scheiterns.

Die Fakten: Während die AfD-Fraktion Waren innerhalb von sieben Monaten ihre Reichweite auf Facebook von 4144 auf 7510 Follower fast verdoppelte, stagniert die CDU-Fraktion bei kaum 30. Sieben Monate, die alles zeigen, was in Mecklenburg-Vorpommerns CDU nicht funktioniert: kein Plan, kein Mut, keine Struktur – und kein sichtbares Leben.

„Ich fühle mich wie das Kind in Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, sagte Weckert in ihrem Vortrag über Zukunft, Chancen, Migration und Erziehung. „Alle klatschen, alle schweigen – und keiner traut sich zu sagen: Er hat ja gar nichts an.“

Die unbequeme Stimme der Basis

Weckert steht sinnbildlich für jene Parteimitglieder, die nicht länger bereit sind, Schweigen mit Loyalität zu verwechseln. Ihre Reden und Vorträge polarisieren – und treffen einen Nerv. Wo andere besänftigen, benennt sie, wo andere verschleiern, fordert sie Transparenz.

„Die CDU verliert nicht wegen der AfD – sie verliert, weil sie sich selbst nicht mehr zuhört“, so Weckert. „Wer Zukunft gestalten will, muss erst einmal begreifen, dass sie nicht in alten Händen liegt.“

Vom Schweigen zur Stimme

Mit ihren Vorträgen zu Zukunft, Chancen, Migration, Erziehung und dem Scheitern politischer Routinen erreicht Sandra Weckert längst ein Publikum weit über Parteigrenzen hinaus. Sie verbindet Haltung mit Analyse, Empathie mit Schärfe – und hat dabei ein Ziel: eine politische Kultur, die wieder den Mut findet, ehrlich zu sein.

Das macht sie unbequem. Und genau deshalb wird sie gebraucht.

Über Sandra Weckert

Sandra Weckert ist Speakerin, Mentorin und Expertin für Bildung, Jugend und gesellschaftliche Verantwortung. Bekannt durch das Projekt „48 Könige“, arbeitet sie mit Schulen, Unternehmen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern an neuen Formen von Lernen und sozialem Engagement. Sie gilt als eine der markantesten Stimmen innerhalb der CDU-Basis – und als eine, die sich nicht abwendet, sondern aufrüttelt.

In ihrer Analyse deckt Sandra Weckert die strukturellen Schwächen der CDU Mecklenburg-Vorpommern auf. Ihr politischer Kommentar verbindet Zukunft, Chancen, Migration, Erziehung und die Notwendigkeit, alte Routinen zu überwinden.

„Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.“

