Wenn Fragen nicht veröffentlicht werden – Sandra Weckert über Haltung

Binnen weniger Tage haben zwei kurze Videos von Sandra Weckert, Kreistagsabgeordnete aus MV, über 1.600 organische Aufrufe erzielt. Ohne Werbung, ohne Parteiapparat – aber mit klarer Haltung.

In ihren Videostatements spricht Weckert über Themen, die viele bewegen, aber nur wenige ansprechen: den Zustand politischer Kommunikation, den Umgang mit Kritik – und die Bedeutung von Transparenz und Haltung in einer Zeit, in der Öffentlichkeit zunehmend zur Echokammer wird.

„Wenn Fragen nicht veröffentlicht werden, verlieren wir Antworten“, sagt Weckert in ihrem neuesten Video: „Demokratie lebt nicht von Zustimmung, sondern vom Mut, Fragen stellen zu dürfen.“

Vom politischen Engagement zur Speakerin mit Haltung

Sandra Weckert steht für eine Generation, die Verantwortung nicht delegiert, sondern lebt.

Nach Jahren intensiver Arbeit in Bildung, Politik und Wirtschaft positioniert sie sich jetzt bewusst als Speakerin und Impulsgeberin für Zukunft, Chancen, Erziehung und gesellschaftliche Verantwortung.

Ihr Stil: authentisch, mutig und reflektiert.

Ihre Botschaft: Gesellschaft braucht Haltung, Medien brauchen Verantwortung – und Politik braucht wieder Glaubwürdigkeit.

In ihrem Vortrag ? Jugendliche, Bildung, Krise, Lernen, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik betont sie, wie sehr Kinder und Jugendliche ein Umfeld brauchen, das Neugier, Dialog und kritisches Denken stärkt – und nicht erstickt.

Mit Projekten wie „48 Könige MV“, in dem sie mit Schulen und Unternehmen über ein ganzes Schuljahr hinweg Kinder und Jugendliche in Verantwortung und Selbstwirksamkeit begleitet, verbindet sie Bildung, Kunst und Wirtschaft auf einzigartige Weise.

Reden, die bewegen – Themen, die verbinden

Weckert spricht über:

* Zukunft und Verantwortung – Warum die kommenden Generationen mehr Mut als Konzepte brauchen.

* Erziehung und Bildung – Wie Schule Kinder stark macht, wenn sie Haltung statt Anpassung fördert.

* Migration und Integration – Warum Miteinander kein politisches Schlagwort ist, sondern tägliche Arbeit.

* Gesellschaftliche Resilienz – Wie Medien, Politik und Bürger wieder ins Gespräch kommen können.

„Ich will nicht mehr warten, dass jemand anderes die Fragen stellt“, sagt Weckert.

„Ich will zeigen, dass Ehrlichkeit, Klarheit und Authentizität auch in der Politik noch funktionieren können.“

Ihr jüngstes ? Video-Statement setzt diesen Weg konsequent fort – mit starken Botschaften, klarer Sprache und wachsender Resonanz.

„Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.“

