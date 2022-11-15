Bleisure Travel als Zukunftschance für die Tagungshotellerie

Die „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ sehen in Bleisure Travel einen vielversprechenden Wachstumstrend.

Durch die Verbindung von Tagungen mit privaten Kurzaufenthalten eröffnen sich für die deutsche Tagungshotellerie neue Chancen, Auslastung und Attraktivität zu steigern. „Bleisure ist längst mehr als ein Schlagwort: Es ist eine konkrete Zukunftschance für Tagungshotels“, erklärt Reinhard Peter, Initiator der TOP 250 Tagungshotels. „In einer flexibleren Arbeitswelt verlieren klassische Wochenenden ihren Status. Das bietet die Chance, dass Tagungsgäste ihre beruflichen Termine mit Kurzurlauben kombinieren können. Wer diesen Trend aufgreift, steigert die Auslastung und erhöht die Attraktivität von Tagungen insgesamt.“ Für Tagungshotels bedeutet Bleisure demzufolge nicht nur eine bessere Vermarktung auslastungsschwacher Tage wie Montag oder Freitag, sondern auch die Möglichkeit eines ertragreichen Zusatzgeschäfts.

Dringend empfohlen: „Bleisure muss in die Akquise!“

Viele Häuser bieten inzwischen entsprechende Pakete an, die geschäftliche Veranstaltungen mit Wellness, Kultur, Aktivprogrammen oder Städtereisen verbinden. Gäste profitieren von attraktiven Konditionen und zusätzlichen Erlebnissen, während Unternehmen durch die flexiblere Planung ebenfalls Vorteile erzielen. „Da bietet sich schon mal die Wellness-Verlängerung im Parkhotel Schillerhain, die Golfrunde im Hotel Maximilian Bad Griesbach oder die kleine Wanderauszeit im Riessersee Hotel nahe der Zugspitze an“, beschreibt Peter exemplarisch Möglichkeiten, wie Top-Tagungshotels mit attraktiven Freizeitangeboten kombiniert werden können. „Nahezu jedes Tagungshotel hat Potenzial, das auch unter Leisure-Gesichtspunkten für Teilnehmende attraktiv sein könnte. Ich empfehle dringend, dies als Pluspunkt in der Akquise von Tagungen stärker einzusetzen.“

WIN-WIN-Situation für alle Beteiligten

So profitieren nicht nur das Hotel durch das Zusatzgeschäft und der Gast, der die dienstliche Fahrt zum Hotel mit seinem Privataufenthalt verbinden kann, sondern auch das Unternehmen. „Auch die Firma geht mit diesem Ansatz als Gewinner hervor, denn die Arbeitnehmer verstehen es als echten Mehrwert, wenn man ihnen eine solche Kombination aus Dienst- und Privatreise anbietet.“

