VIVA Cruises: Größte Auswahl an Flusskreuzfahrten in der Adventszeit

In der Adventszeit legt VIVA Cruises zu mehr als 50 Flusskreuzfahrten ab. Kurze Reisen sind ideal, um diese Reiseform kennenzulernen.

Die Zeiten, in denen Flusskreuzfahrten sich nur auf Termine im Frühjahr, Sommer und Herbst beschränkten, sind vorbei. VIVA Cruises, Europas modernster Anbieter für Flussreisen, legt in der Adventszeit zu mehr als 50 neuen Kurzreisen ab. Starthäfen der vier- bis sechstägigen Fahrten sind neben Düsseldorf, Frankfurt und Passau auch die Hauptstädte Berlin, Prag, Wien und Paris. Die kürzeren Flussreisen in der Adventszeit sind ideal, um diese Reiseform erstmals kennenzulernen.

Dabei ist die Bandbreite enorm: Vom Besuch der Weihnachtsmärkte entlang der Routen auf Rhein, Main und Donau über Weihnachtsshopping, zahlreiche Kulturangeboten in Wien, Berlin, Prag, Paris oder Straßburg bis zu entspannten Auszeiten an Bord mit Massagen und anderen Wellness-Anwendungen.

VIVA Cruises spricht mit seinen Flusskreuzfahrten ein Publikum an, das modernes Design schätzt und sich für das kulinarische Angebot mit mehrgängigen Gourmet-Menüs in den verschiedenen Restaurants auf den Schiffen begeistert. Zudem beinhalten alle Reisen des Düsseldorfer Veranstalters das hochwertige VIVA All-Inclusive mit erlesenen Weinen und Marken-Spirituosen bis zu Champagner.

Wer allerdings in diesem Jahr sogar Weihnachten oder Silvester an Bord genießen möchte, sollte schnell buchen oder bereits 2026 auswählen: Die Flusskreuzfahrten über die Festtage 2025 sind quasi ausgebucht.

Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

Reisebeispiele:

VIVA MOMENTS, vier Tage ab und bis Düsseldorf mit Köln, Koblenz und Bonn, mit VIVA All-Inclusive, mehrere Termine im November und Dezember, ab 550 Euro in der 2-Bett-Außenkabine

VIVA TWO, fünf Tage ab und bis Passau mit Wien, Melk und Linz, mit VIVA All-Inclusive, mehrere Termine im November und Dezember, ab 650 Euro in der 2-Bett-Außenkabine

VIVA GLORIA sechs Tage ab und bis Paris (davon drei Tage in Paris), mit Rouen und Conflans, mehrere Termine im November und Dezember, ab 750 Euro in der 2-Bett-Außenkabine

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

John Will Kommunikation

John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

Deutschland

fon ..: 04213339828

web ..: https://www.will-kommunikation.de

email : mail@will-kommunikation.de

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com



Pressekontakt:

John Will Kommunikation

John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

fon ..: 04213339828

email : mail@will-kommunikation.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sibanye-Stillwater und Appian geben Vergleichsvereinbarung bekannt 80 Jahre Europäisches Forum Alpbach wurde im Congress Centrum Alpbach gefeiert