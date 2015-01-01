Flusskreuzfahrt: Neue Kurzreisen und Citytrips zum Jahresende mit VIVA Cruises

So kommt auch ein Jüngeres Publikum an Bord: VIVA Cruises legt bis zum Jahresende zu Kurzreisen auf dem Fluss ab.

Noch bis zum Jahresende legt VIVA Cruises, Europas modernster Anbieter für Flusskreuzfahrten, zu ganz besonderen Reisen ab: vier- bis fünftägige Citytrips und Kurzreisen. „Mit diesen Flusskreuzfahrten erreichen wir ein deutlich jüngeres Publikum und auch Gäste, die erstmals einen Urlaub auf dem Fluss ausprobieren möchten“, erklärt Andrea Kruse, CEO und Co-Founder. Besonderer Vorteil bei VIVA Cruises: Die modernen Schiffe bieten ein anspruchsvolles All-Inclusive-Angebot, das neben hochwertigen Getränken bis zu Champagner auch täglich wechselnde Qualitätsweine zu den mehrgängigen Gourmet-Menüs in den verschiedenen Restaurants an Bord beinhaltet. Andrea Kruse: „Insbesondere in den letzten Monaten des Jahres steht das Genießen unserer Schiffe mit hohem Komfort und modernem Design, feiner Kulinarik, Lifestyle-Atmosphäre an Bord und Massagen oder Sauna-Besuchen als kurze Auszeiten vom Alltag hoch im Kurs.“

* Rhein, Donau und sogar die Seine mit Aufenthalt im Herzen von Paris

Auszeit auf schwimmenden Hotels: Die Citytrips und Kurzreisen im Oktober, November und Dezember führen nicht nur auf die Donau oder den Rhein, sondern auch auf die Seine nach Paris: Speziell in der Vorweihnachtszeit gilt Frankreichs Hauptstadt als höchst attraktives Reiseziel. Die VIVA GLORIA von VIVA Cruises macht genau deshalb entweder für mehrere Tage inmitten der Metropole für einen Citytrip fest oder startet ab und bis Paris zu kurzen Flusskreuzfahrten.

Die moderne Flotte von VIVA Cruises unterscheidet sich maßgeblich von anderen Anbietern, legt viel Wert auf Design und ein kulinarisches Angebot auf hohem Premium-Niveau. Die meisten Schiffe des Düsseldorfer Veranstalters sind ganzjährig im Einsatz und ermöglichen so diese neue Form der Citytrips und Kurzreisen auf dem Fluss.

Reisebeispiel: Fünftägige Kurzreise Donau ab und bis Passau an Bord des Neubaus VIVA TWO mit Wien, Melk und Linz; ab 650 Euro pro Person mit VIVA All-Inclusive in der 2-Bett-Außenkabine.

Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

John Will Kommunikation

John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

Deutschland

fon ..: 04213339828

web ..: https://www.will-kommunikation.de

email : mail@will-kommunikation.de

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

Pressekontakt:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

fon ..: +494213339828

email : mail@will-kommunikation.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Oldenburg mit sicherer Datenvernichtung