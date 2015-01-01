  • Jetzt gewählt: Das beste Flusskreuzfahrtschiff des Jahres

    Platz 1 für Flusskreuzfahrtschiff VIVA ENJOY von VIVA Cruises, gewählt bei den diesjährigen Kreuzfahrt Guide Awards

    BildDie VIVA ENJOY ist das beste Flusskreuzfahrtschiff des Jahres: Bei den diesjährigen Kreuzfahrt Guide Awards siegte der Neubau von VIVA Cruises deutlich in der Kategorie „Flusskreuzfahrt“. Die internationale 18-köpfige Jury aus Fachjournalisten kürt jährlich die besten Kreuzfahrtschiffe, die in ihrer Kategorie Maßstäbe setzen. VIVA Cruises überzeugt demnach mit modernem Design, sehr guter Kulinarik und einem anspruchsvollen All-Inclusive-Angebot.

    Die VIVA ENJOY ist der dritte Neubau von VIVA Cruises und eines der modernsten Flusskreuzfahrtschiffe Europas: Nutzung von Landstrom und Energiegewinnung über Solar Panele gehören ebenso dazu wie die künftige Nutzung von HVO-Treibstoff aus 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen. Die VIVA ENJOY erfüllt wie das Schwesterschiff VIVA TWO sämtliche Kriterien der Green Award Gold Zertifizierung.

    Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

    VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

    Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    John Will Kommunikation
    John Will
    Findorffstr. 22-24
    28215 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 04213339828
    web ..: https://www.will-kommunikation.de
    email : mail@will-kommunikation.de

    VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

    Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.com

    Pressekontakt:

    John Will Kommunikation
    Herr John Will
    Findorffstr. 22-24
    28215 Bremen

    fon ..: +494213339828
    email : mail@will-kommunikation.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Flusskreuzfahrt: VIVA Cruises legt erstmals zur „Europa Reise“ ab
      Erstmals legt Europas modernster Anbieter für Flussreisen Ende August zur "Großen Europa Reise" ab. Der Neubau VIVA ENJOY startet pünktlich zu den 750-Jahre-Feierlichkeiten Ende August in Amsterdam....

    2. VIVA Cruises: Neues Programm für Flusskreuzfahrten mit grünem Treibstoff
      VIVA Cruises setzt für die nächste Saison auf Flusskreuzfahrten mit grünem Treibstoff. Das neue Programm des Düsseldorfer Veranstalters steht für moderne Flussreisen und ein All-Inclusive-Konzept...

    3. Premiere auf dem Fluss: VIVA Cruises kombiniert Flusskreuzfahrt mit Kopenhagen
      Das gab es noch nie: VIVA Cruises kombiniert eine Flusskreuzfahrt mit einem Städtetrip nach Kopenhagen...

    4. Eigene Wein-Sommelière für Flusskreuzfahrten
      Als erster Anbieter für Flusskreuzfahrten holt VIVA Cruises eine Wein-Sommeliere an Bord: Romana Echensperger darf als eine von weltweit nur 149 Frauen den Titel "Master of Wine" tragen...

    5. WHS: Beste Bauträger des Jahres
      Wüstenrot Haus- und Städtebau erhält SZ-Institut-Auszeichnung...

    6. Flusskreuzfahrt: VIVA Cruises legt erstmals zur Gourmet-Cruise ab
      Eine kulinarische Flusskreuzfahrt durch Österreich. VIVA Cruises legt zur ersten Gourmet-Cruise auf der Donau ab, den Abschluss bildet eine exklusives Dinner im Wiener Kunstmuseum Albertina...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.