Kreuzfahrten mit der Antriebskraft des Windes, neues Programm von Star Clippers

Kreuzfahrten jenseits des Massentourismus auf See und mit der Antriebskraft des Windes.

Auf mehr als 170 Routen setzt Star Clippers, weltgrößter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, im neuen Programm die Segel: Auf Törns zu kleineren Inseln und Häfen in der Karibik oder im Mittelmeer, auf viertägigen Schnupperreisen oder dreiwöchigen Atlantiküberquerungen. Vor gleich sieben Häfen in Griechenland und Italien ankert Star Clippers dabei zum ersten Mal. Die drei Großsegler »Royal Clipper«, »Star Clipper« und »Star Flyer« wurden mehrfach als „World’s Best Green Cruise Line“ ausgezeichnet, die Kreuzfahrten mit der Antriebskraft des Windes nehmen Kurs auf Routen jenseits des Massentourismus auf See. Der neue Katalog mit neuen Segel-Kreuzfahrten bis zum März 2027 kommt jetzt in die Reisebüros.

* Kurs auf Häfen und Inseln, die nur ganz wenige Schiffe erreichen können

Nach der Karibik-Saison und den anschließenden Atlantiküberquerungen kehren die Schwesterschiffe »Star Clipper« und »Star Flyer« sowie das Fünf-Mast-Vollschiff »Royal Clipper« im Frühjahr 2026 ins Mittelmeer zurück und laufen dort neue Ziele an. So stehen erstmals eher unbekannte Häfen in Griechenland wie Milos, Sifnos, Gythio und Ouranoupoli sowie in Italien mit Monopoli, Otranto und Barletta auf den Fahrplänen.

Im Mai und Juli 2026 läuft der Viermaster »Star Clipper« auf der Route von Rom / Civitavecchia nach Venedig erstmals diese Häfen in Apulien an. Die Großsegler von Star Clippers gehören damit zu den ganz wenigen Schiffen, die diese Ziele überhaupt ansteuern können. Diesen Vorteil spielt die Reederei auch mit dem Schwesterschiff »Star Flyer« aus, das erstmals Kurs auf die selten angelaufenen Häfen Gythio im Süden der Peloponnes, Sibenik an der Adria-Küste Kroatiens und Pesaro in der Nähe von Rimini nimmt.

* Hohe Nachfrage nach Karibik-Reisen unter Segeln

Für den Winter 2026/27 hat Star Clippers wegen der großen Nachfrage nach Kreuzfahrten unter Segeln in der Karibik neue Reisen ab Grenada und Antigua aufgelegt. Zudem stehen jeweils einwöchige Routen ab/bis St. Maarten zu den Treasure- und Leeward-Islands sowie zusätzlich ab/bis Barbados zu den Windward-Inseln und den Grenadinen im neuen Programm. Alle Reisen können jeweils zu einer 14-tägigen Kreuzfahrt kombiniert werden.

„Mit dem neuen Programm steuern wir auf Wunsch unserer Gäste auf neuen Routen zu neuen Zielen“, sagt CEO und Star-Clippers-Eigner Eric Krafft. „Das Besondere an den Segel-Kreuzfahrten mit Star Clippers ist das Gefühl, auf einer privaten Yacht unterwegs zu sein.“ Dafür sorgen an Bord eine entspannte Atmosphäre, feine Küche, keine feste Kleidervorschrift sowie höchstens 166 oder 227 Gäste.

Reisebeispiel: »Star Flyer«, 18. bis 25. Juli 2026, sieben Nächte, ab/bis Athen mit Hydra, Bodrum und Santorin, inklusive voller Bordverpflegung, ab 2.890 Euro pro Person (Außenkabine).

Weitere Informationen www.starclippers.com

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

