„Es ist Weihnachtszeit“ bemerkt musikalisch Lou Hoffner

Weihnachtszeit, schöne Zeit

Nach dem Disco-Fox Hit „Kopflos durch die Nacht“, einer Ballade (Mit Tränen in den Augen ist man blind) und der wunderschönen Mid-Tempo Auskopplung „Sternenstaub (auf meiner Haut)“ kommt nun ihr Weihnachtstitel „Es ist Weihnachtszeit“ aus der Feder von Rudolf Paul, ein besinnlicher Titel für Feiertage.

Produziert wurde der Titel von Gerd Lorenz (TSL-Records).

Biografie:

2001 – Teilnahme am Vorentscheid des Grand Prix D’Eurovison mit „Happy Birthday Party“ Ralph Siegel (3. Platz)

2003 – Sieger beim Vorentscheid des Eurovision Song Contest mit „Let’s get Happy“ Ralph Siegel (11. Platz in Riga für Deutschland)

Lange Jahre war sie mit ihrer Band weltweit unterwegs, dazwischen immer wieder in TV (Immer wieder Sonntags, ZDF – Fernsehgarten, Musikantenstadl, Promi Dinner, Boulevard Bio, Raab TV…)

Im Juli 2017 erschien mit neuem Produzenten die Single „Kopflos durch die Nacht“

Von 2017 an, über 3 Jahre, tourte die Entertainerin mit dem Bühnenstück „Love Letters“ von A. R. Gurney erfolgreich durch Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ihr Partner in dem 2 Personenstück war der bekannte Schauspieler Hansi Kraus (Lausbubengeschichten, Lümmel von der ersten Bank, Waldhaus, Forsthaus Falkenau, usw.)

Seit 2024 ist „Lou Hoffner“ mit dem Stück „Liebe, Lust & Hexenschuß“ auf Theatertournee, als Schauspielerin und Autorin, ihr Bühnenpartner ist „Gedeon Burkhard“ (Kommissar Rex, Alarm für Cobra 11, Pilcherfilme, u.v.a.).

