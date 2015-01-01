Wenn Hoteldirektoren an ihrem Publikum vorbeidenken – warum Musikgeschmack kein Marketingkriterium sein sollte

TV-Produzent Denny Schönemann beobachtet seit Jahren, dass Hotels wertvolles Gästepotenzial verschenken.

Denn Entscheidungen werden oft nach persönlichem Geschmack statt nach Zielgruppen getroffen.

Viele Hotels entscheiden nach Bauchgefühl – und liegen damit daneben, besonders beim Thema Musik. Während Hoteldirektoren Schlager als „nicht passend“ abtun, reisen gerade diese Gäste quer durch Europa, buchen hochwertige Unterkünfte und zahlen für Qualität.

Produzent Denny Schönemann zeigt, warum diese Denkweise veraltet ist – und wie Hotels durch emotionale TV-Beiträge und Social-Media-Präsenz neue Gäste erreichen können.

Ein Kommentar von Denny Schönemann, TV-Produzent und Medienunternehmer

In vielen Hotels werden Entscheidungen getroffen, die auf den ersten Blick logisch klingen – auf den zweiten aber wertvolles Potenzial verschenken.

Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit bestimmten Musikrichtungen, insbesondere dem deutschen Schlager.

Immer wieder höre ich in Gesprächen mit Hoteldirektoren Sätze wie:

„Unsere Gäste hören keinen Schlager.“

Doch wer so denkt, irrt sich – und zwar gewaltig.

Denn gerade die Generation 50 plus, die den Schlager liebt, ist heute eine der reisefreudigsten, loyalsten und finanzstärksten Zielgruppen überhaupt.

Diese Menschen reisen oft, gönnen sich Qualität und legen Wert auf Atmosphäre. Sie buchen nicht, weil etwas „billig“ ist, sondern weil es gut, emotional und hochwertig ist.

Und genau hier beginnt das Missverständnis:

Viele Verantwortliche orientieren sich an ihrem persönlichen Musikgeschmack – statt an den Wünschen der Gäste.

Doch ein Hotel ist kein Spiegel seiner Leitung, sondern ein Ort für Menschen mit unterschiedlichen Lebensgefühlen.

Als Produzent von Musik- und TV-Formaten sehe ich seit Jahren, wie stark diese Generation auf Emotion, Musik und Authentizität reagiert.

Mit meinen Produktionen verbinde ich deshalb nicht nur Imagefilme, sondern biete Hotels die Möglichkeit, Teil einer ganzen Fernsehsendung zu werden – mit einer Reichweite im gesamten deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Das ist kein klassisches Werbeformat, sondern redaktionelle Präsenz:

Ein Hotel wird gezeigt, erlebt, emotional erzählt – und dadurch sichtbar für genau die Gäste, die wirklich buchen.

Und genau das unterscheidet meine Arbeit von herkömmlicher Videoproduktion:

Ich liefere nicht einfach ein Imagevideo ab.

Ich schaffe Reichweite, Wahrnehmung und Vertrauen – und zwar unmittelbar.

Vielleicht ist es also an der Zeit, dass die Hotellerie alte Denkmuster überdenkt.

Denn es geht längst nicht mehr darum, welche Musik im Hintergrund läuft,

sondern darum, welche Emotion im Herzen ankommt.

Über den Autor:

Denny Schönemann ist seit über zehn Jahren als Musikvideo- und TV-Produzent tätig. Seine Produktionen laufen im Fernsehen und erreichen Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben Musik- und Künstlerproduktionen arbeitet er zunehmend mit Hotels zusammen, für die er emotionale Imagefilme produziert, die zugleich Teil von TV-Sendungen sind.

Sein Ansatz geht dabei über klassische Videoproduktion hinaus: Er integriert Social-Media-Begleitung und Reichweitenaufbau direkt mit in das Paket – weil er weiß, wie schwer sich viele Unternehmen im digitalen Marketing tun. So erhalten Hotels nicht nur ein hochwertiges Imagevideo, sondern zugleich Sichtbarkeit, neue Gäste und mediale Präsenz.

