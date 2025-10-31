  • Aufwind – das Album des dynamischen Duo WeR

    Musik aus dem Schwabenland

    BildDas Duo WeR besteht aus den beiden Sängern Wolfgang Steiner und Reinhardt Helwig, deren Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen sich auch in der Bezeichnung des Duos wiederfinden („We“ wie Wolfgang und „eR“ wie Reinhardt). Beide sind in Baden-Württemberg zu Hause und stammen aus dem schönen Siebenbürgen im Karpatenbogen, dem heutigen Rumänien. Schon in jungen Jahren fanden sie Gefallen am deutschen Schlager, dem sie bis heute verbunden geblieben sind.
    Nach ihrem Debüt-Album „Liebesgeflüster“ präsentiert Duo WeR ihr neues Album „Aufwind“.

    Ob Liebe, Hoffnung oder Lebensfreude – diese Songs sind die perfekte Begleitung für jeden Moment, der unvergesslich werden soll.
    Bereit für eine musikalische Reise, die dich packt und nicht mehr loslässt?
    Entdecke jetzt das neue Album von Duo WeR und erlebe Musik, die das Herz berührt!
    Diese Lieder sind mehr als nur Musik – sie sind dein Begleiter für besondere Momente, für Liebe, Hoffnung und pure Lebensfreude. Eingängige Melodien, tiefgründige Texte – hier trifft Herz auf Ohrwurm.
    Tauche ein in eine Welt voller Emotionen, Liebe und Lebensfreude.
    Das Album enthält 13 wundervolle Lieder.

    Label: TSL Records Gerd Lorenz, LC: 50440
    Produzent: Gerd Lorenz
    VÖ-Datum: 31.10.2025

    Kontaktdaten: Tel. Nr. E-Mail-Duo WeR
    Wolfgang Steiner 0173 9231152 duo-wer@gmx.de
    Schwenningerstr.26
    71069 Sindelfingen
    Quelle: Duo WeR/ Wolfgang Steiner

