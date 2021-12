Red n is Silber owa Schweign is Gold – das neue Album von Otto Wiesler

Das neue Dialekt – Album ist da

Meist sind es bei Otto Wiesler deutschsprachige Lieder, sein Repertoire umfasst 800 Titel, darunter sind italienische, englische und sogar französische Lieder.

Alle selbst komponierten und getexteten Lieder werden in seiner Heimatsprache mit steirischem Dialekt gesungen, und so passt sein steirischer und schwizerdütscher Dialekt perfekt zu seinem Repertoire.

Zu der Stimmungskanone gesellen sich mit seinen Gitarren auch rockige Klänge, die der Musik im Schlager – Pop – Rockmuster den richtigen Pep versetzt, das Publikum ist begeistert wie vielfältig die Unterhaltung von Otto Wiesler ist – er lässt es fetzen, er ist ungewohnt frech und charmant zugleich und verbreitet eine besondere Stimmung und Partylaune.

Den Zuhörern zucken die Beine und sie lassen die Hüften schwingen, es gibt kein still sitzen. Live dargeboten quasi als Kostprobe hat er die ersten Titel des neuen Albums beim Firmenjubiläum seiner Schwester, es war ein mehrstündiges musikalisches Feuerwerk.

Endlich ist es soweit, das neue Album „Red´n is´ Silber owa Schweig´n is´ Gold“ ist am 01.12.2021 veröffentlicht worden.

„Red´n is´ Silber owa Schweig`n is` Gold

ein Mix aus Balladen, Pop, Rock, Sirtaki – Fox ist ein musikalischer Ohrenschmaus für alle Schlagerliebhaber und ein weiteres Highlight in der Musikkariere von Otto Wiesler.

Alle Titel auf dem Album stammen aus der Feder seiner Schwester Susanne Stäfe, einige Titel werden erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Das neue HIT – Album „Red´n is´ Silber, owa Schweig´n is´ Gold“ mit 15 Songs und 1 Hitmix gehen direkt ins Herz ohne den Bauch und den Kopf dabei zu vergessen, soviel Romantik, Sehnsucht und Liebe, eine musikalische Darbietung um nicht nur zu Träumen sondern auch um nachzudenken und das Leben einfach Revue basieren zu lassen. Seine Schlagerfans schätzen ihn als Mensch und lieben seinen Dialekt.

“ Red´n is´ Silber, owa Schweig´n is´ Gold“, mit diesem Album setzt Otto Wiesler auf die herzliche emotionale Gesinnung, die Botschaften sind klar und dürften für viele aus dem eigenen Leben bekannt sein.

Label: Alpenlandmusic

Labelcode: LC-85259

ISRC-Nummer: CH – E53 ISRC CODIERT

Veröffentlichungs-Datum des Albums: 1. Dezember 2021

Musikverlag, Produktion, Aufnahme:

Alpenlandmusic BPS GmbH, Postfach 128, 3713 Reichenbach i.K.

Produzenten Peter Schmid und Peter Cicàk

Management:

Susanne Stäfe

Rhigass 5

CH -8260 Stein am Rhein

Susanne.staefe@esaver.eu

E-Mail: wiesler@bluewin.ch

Web: ottowiesler.com

Info- und Bildquelle: Management Otto Wiesler/ Susanne Stäfe

