„Wenn i‘ heit‘ sog'“ – der neue Dialektschlager des Otto Wiesler

Die Mundartkarriere geht weiter

„Wenn i‘ heit‘ sog'“ ist die neue Single des im österreichischen Gleisdorf in der Steiermark und heute in der Schweiz lebenden Otto Wiesler. Nachwievor ist er fleißig am Vorbereiten seines neuen Albums „Red’n is silber“ und sein neuester Titel soll ein weiterer Vorgeschmack darauf sein.

Nicht nur die Melodie seines neuen Titels stammt vom charismatischen Musiker, sondern diesmal auch der Text. Wie bei seinen Vorgängersingles stand er natürlich auch wieder selbst als Gitarrist im Studio und verleiht seinem Titel so eine ganz besondere Note.

Otto Wiesler ist ein Musiker, der schon viele erfolgreiche Stationen in seiner Karriere absolvierte. Schon mit 12 Jahren gründete er mit 3 Musikern eine Band, die unter dem Namen „Swing Stars“ bekannt wurde. Schon damals hat er Musiktitel komponiert und dies blieb bis heute so. Der gelernte Heizungs- und Sanitärmonteur besuchte das Musikkonservatorium in Graz und erweiterte seine bislang erlangten musikalischen Kenntnisse in klassischer Gitarre und oblig. Klavier.

Musik und Text: Otto Wiesler

Verlag: Berton, Wörle Musicland

Label und Labelcode: Tyrolis LC 08453

EAN: 9003549005483

ISRC: ATT252102000

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2021

Mehr Infos zu Otto Wiesler gibt es im Internet unter www.ottowiesler.com und bei ihm auf Facebook

Info- und Bildquelle: Otto Wiesler/ Susanne Stäfe/Klaus Blöcher

