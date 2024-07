Musik öffnet Herzen – das neue Album von Norbi und Cindy Berger

Das erste Album der beiden Künstler

Das neue Album beinhaltet wundervolle Titel. Das sind die bisherigen Duette von Norbi und Cindy Berger, sowie Lieder von Norbi und Cindy Berger als Solisten.

„Musik öffnet Herzen“ weiß fast jedes Kind und ist der Titel ihres aktuellen Albums, das im Juni 2024 veröffentlicht wurde. Darauf sind 12 tolle Lieder. Alle 5 Duett-Songs, zwei Titel von Cindy Berger und fünf Titel von Norbi. Die CD gibt es nur bei ihren Shows zu kaufen, oder bei Norbi über die Website (www.norbi-schlager.de).

„Kaffeeklatsch“ heißt das Showformat mit Norbi und Cindy, einer bunten Mischung aus Talk und Musik. Hier hat man den Kaffeeklatsch allerdings musikalisch auf eigener CD.

Mit „Hasta Manana Senorita“ ist auch der aktuelle Song von Norbi vertreten. Hier hat Norbi Wohlan auch den Text geschrieben, wie auch zu vielen Liedern auf dem Album. Der Text zur Hymne „Mein Berlin“ stammt auch von ihm,auch der Solotitel „Es ist kein Traum“.

Beide lernten sich vor fünf Jahren in Berlin über die Serviceplattform Careship kennen. Careship vermittelt Alltagshelfer für Senioren und behinderte Menschen in Berlin.

Tracklist:

MUSIK ÖFFNET HERZEN

GESCHICHTEN DIE DAS LEBEN SCHREIBT

KLEINE WUNDER

MEIN BERLIN

GEMEINSAM WENIGER ALLEINE

ICH MACH AUS DEINEM ALLTAGSGRAU…

SCHLIESS DIE TÜR GANZ LEISE

ES IST KEIN TRAUM

WENN TAUSEND STERNSCHNUPPEN FALLEN

HASTA MANIANA SENIORITA

UND LEBEN WILL ICH AUCH

BEVOR DU GEHST

Bestellung der CD und Auftritts Termine unter www.norbi-schlager.de und bei Ihnen in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram (Norbi Wohlan)

Infoquelle: Norbi Entertainment/ Norbi Wohlan

