Norbi präsentiert seinen Sommerhit „Hasta Mañana Señorita“

Der Berliner Fröhlichmacher mit Herz bringt seinen neuen Schlager-Hit heraus.

Pünktlich zum Sommerbeginn veröffentlicht Norbi, der Berliner Fröhlichmacher mit Herz, seinen neuen Song „Hasta Mañana Señorita“. Der Text, der wieder einmal aus seiner eigenen Feder stammt, sowie die eingängige Melodie von Hannes Marold, ergänzen sich zu einem wunderbaren Mitsing-Schlager, der auch zum Mittanzen einlädt. Auch wenn es in diesem Lied inhaltlich kein Happy End gibt, verspricht es doch, die Zuhörer mit seinem charmanten und eingängigen Rhythmus zu begeistern.

Von Duetten zu Solotiteln: Norbi zeigt seine Vielseitigkeit.

Nach einer Reihe von erfolgreichen Duetten mit Cindy Berger, ist es für Norbi nun wieder Zeit für einen Solotitel. Norbi und Cindy Berger fanden über die Service-Plattform Careship zueinander, die Alltagshelfer an Senioren und pflegebedürftige Menschen vermitteln. In Zusammenarbeit mit Careship organisiert Norbi seit fünf Jahren den „Kaffeeklatsch“.

Der „Kaffeeklatsch“ – Ein Highlight für Senioren

Der Kaffeeklatsch ist eine äußerst beliebte Veranstaltung, die Talk und Musik vereint. Hier dürfen die großen Hits von Cindy und Bert natürlich nicht fehlen. Aber auch Norbi´s eigene Erfolgstitel wie „Banjo Boy“ oder „Ich mach aus deinem Alltagsgrau ein Himmelblau“ sorgen bei den Senioren für beste Laune. Norbi, liebevoll als der „Berliner Fröhlichmacher mit Herz“ bekannt, versteht es sein Publikum zu unterhalten und zu begeistern.

Ein Künstler mit Herz und Seele

Norbi hat sich durch seine herzliche Art und seine musikalischen Fähigkeiten einen festen Platz in den Herzen vieler Menschen erobert. Seine Lieder, die Lebensfreude und Emotionen gleichermaßen vermitteln, machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene. Die Single wird über das Label Schlagerhimmel am 14.06.2024 veröffentlicht und ist damit der perfekte Soundtrack für die warme Jahreszeit.

Feiern Sie den Sommer mit Norbi´s neuem Hit und lassen Sie sich von seiner Musik verzaubern.

Label und Labelcode: Schlagerhimmel, LC 92267

Text: Norbert Wohlan

Musik: Hannes Marold

VÖ-Datum: 14.06.2024

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Web auf www.norbi-schlager.de und bei Norbi Wohlan in den sozialen Medien

Quelle: Norbi-Entertainment

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rock Heads – Dead and Alive