Aloha He – der neue Sommerhit vom Duo Deluxe

Auskopplung aus dem Album grosse unvergessliche Schlagermelodien

Dieses Jahr fahren die Menschen wieder viel mehr in den Urlaub. Besonders die Fernreisen sind wieder gefragt, so wie die Karibik. Dort gibt es Montego Bay. Dieser Ort wurde schon einmal in Englisch besungen. Nun bringt das Duo Deluxe ihre Version von „Aloha He“ und das Lob auf Montego Bay auf den Markt. Es ist eine Auskopplung aus ihrem Album „Große unvergessliche Schlagermelodien“ von August 2021.

In diesem Album vom Duo Deluxe ist es

Gabi Bares und Pierre Mertien wieder

gelungen, die Songs mit Ihren Stimmen

zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Lieder, die von den 50’gern bis in die

heutige Zeit reichen, werden von den beiden in gewohnter Perfektion vorgetragen.

Die beiden Künstler sind nun schon seit einer Weile ein Paar. Daher fällt es Ihnen

leicht, Liebeslieder, die von Sehnsucht, Harmonie und Zweisamkeit handeln so

authentisch und mit viel Gefühl zu vermitteln. Gänsehautgarantie auf ganzer Linie.

„Dieses Album war für uns ein Herzenswunsch. So wunderbare Hits, die natürlich

wieder zum Tanzen einladen, aber auch zum Träumen“, verriet Pierre. „Die Songs

haben wir sehr genau ausgewählt, weil Gabi und ich uns in den Liedern einfach

wiederfinden.“

Einst vorgetragen von Rene Carol & Lonny Kellner (1952) wurde „Im Hafen von

Adano“ wieder neu erfunden. Statt Geigen wurde ein Schifferklavier eingebunden,

um den Hafencharakter zu unterstreichen. Leichte Chöre und Pierres Stimme dazu

versetzen den Hörer in sehnsüchtige Träume an der Kaimauer. Eine leichte Brise

salzige Meeresluft, der Klang der Taue, die an die Masten der Segelboote stoßen

und die untergehende Sonne.

Zehn Jahre später kam „Quando Quando“ auf den Markt, damals gesungen von

Caterina Valente & Silvio Francesco. Ein Paradestück für Gabi, die mit viel

Temperament bestimmt und doch betörend anziehend gesanglich überzeugt. „Bei

Quando Quando ertappe ich mich jedes Mal beim Versuch, einen Salsa hinzulegen.

Ja, nur angedeutet, weil gelernt habe ich es leider nicht“, gibt Gabi zu. Sie und

auch Pierre haben nie die Tanzschule besucht, aber finden trotzdem großes

Gefallen an den verschiedenen Tanzarten und der dazugehörigen Musik.

Lieder in ganz unterschiedlichen Rhythmen, aber alles Hits, die jeder kennt und

Erinnerungen wecken, wie „Jetzt dreht die Welt sich nur um Dich“ (Gitte &

Rex Gildo), „Rote Lippen soll man Küssen“ (Cliff Richard), „Bis in alle

Ewigkeit“ (Brunner & Brunner) oder „Spaniens Gitarren“ (Cindy & Bert) sollten

mit auf das Album. „Eine bunte Mischung muss es sein“, sagt Pierre. „Für uns ist

es das Schwelgen in Erinnerungen bei vielen der Songs dieses Albums, viel mehr

als nur ein Rückblick.““Sempre Sempre“ ist auch ein toller Evergreen, an den sich nicht jeder Sänger ran traut, aufgrund der stimmlichen Herausforderung im Refrain. Albano hat es mit einem Lächeln vorgetragen und auch Pierre lächelt, wenn er den Song singt.

Hut ab! Wer den Stimmumfang von Pierre kennt, hat nichts anderes erwartet.

Schon im Kindesalter hat Pierres Onkel, der gerne zu Geburtstagen oder anderen

Feierlichkeiten, mal einen zum Besten gab, ihn aufgefordert, doch mal ein Lied von

Heintje nachzusingen. Gesagt, getan, paar Mal geübt und schon war eine kleine

Darbietung von Pierre ein Muss auf jedem Zusammentreffen der Familie und später

auch bei Freunden.

Der Sommerhit ist sicherlich „Aloha he, komm nach Montegobay“, 1989 von

BZN in Englisch rausgebracht und 2012 nochmal in Deutsch veröffentlicht.

Sommer, Sonne, Strand und Palmen und ein inniger Tanz im Mondschein am Meer,

mehr muss dazu nicht gesagt werden….

Das jüngste Stück kommt von DJ Ötzi und ist eine Polka „Der hellste Stern“. Mal

ganz was anderes, aber uns hat es so gut gefallen, dass wir es einfach spontan

mit aufgenommen haben. DJ Ötzi wird sicher allzu gut verstehen warum auch wir

den Song covern mussten.

Besondere Erlebnisse, unvergessliche Erinnerungen, einmalige Chancen und

gemeinsame Wege: All das transportieren Duo Deluxe mit ihrem neuen,

persönlichen Album „Große unvergessliche Schlagermelodien“ – verbunden mit der

Hoffnung, die Fans, Schlager-Liebhaber und alle Musikbegeisterten auf die Reise

mitzunehmen.

Künstlerwebseite: www.Duo-Deluxe.de

Grafik ohne Bezeichnung

VÖ-Datum-Album: August 2021

VÖ-Datum-Single: 20. Mai 2022

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=DlqjV4sRmK4

Label: MCP Sound; Labelcode: LC 08573

Quelle: Büro Duo Deluxe

