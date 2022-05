Tropical – der neue Sommerhit von dee jay Rufus

Der neue Instrumental Hit ist da

Voll motiviert auf Sommer geht dee jay RUFUS nun mit seiner 4. Single Veröffentlichung „TROPICAL“ an den Start. Und wieder wird der Zuhörer überrascht mit einem ideenreichen Sound und einer prägnanten Synthesizer Hook. Auch die vierte Single ist nicht mal annähernd wie ihre drei Vorgänger arrangiert. Das einzige was dee jay RUFUS jetzt zu seinem Stilmittel macht sind seine dj singing clips. „TROPICAL“ ist Summerlaune pur. Groovender Style und eine voll nach Sommer anmutende rhythmische Melodieführung, die einfach nur Lust auf Sonne, Meer und Strand macht. Auch dieser Song zeugt von der sehr feinfühligen musikalischen Handschrift, die dee jay RUFUS, alias Jürgen Kerber zusammen mit Robert Meister, den Hörern servieren.

Jaaaa…, es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, denn beide arbeiten am 2ten dee jay RUFUS Album, dass natürlich gegenüber dem 1ten getoppt sein will. Einen Vorgeschmack gibt’s jetzt:

dee jay RUFUS mit „TROPICAL“ als ein weiteres Hör-Erlebnis!!!

Mit voller Wucht katapultiert sich „TROPICAL“ von 0 auf Platz 2 in den DJ TOP 100 bereits schon kurz nach Veröffentlichung am 09.05.2022. Ist hier eventuell der Sommerhit 2022?? … es wäre dem Team um dee jay RUFUS sehr zu wünschen, denn alle bisherigen Veröffentlichungen zeugen von einer unaufhörlichen Kreativität und machen jeden Song zu einem Erlebnis, zu einem absoluten Unikat.

Dieser Sommer ist gerettet Dank „TROPICAL -up in the club“

ISRC-Nr. : DE-F28-22-339-01 / 03:02 min.

Music & Lyrics: dee jay RUFUS, Robin Masters

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Producer: Jürgen Rufus Kerber & Robert Meister

Keyboards, Drums and Percussion by Bob Wundermann

Guitars and Piano by Chris Odien

Recordings, mixes by Bob and dee jay RUFUS

Mastering by Robert Meister

Studio work at TonArt Studio Bremen

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design by Yvonne Kerber

© + (P) 2022 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: S-CD 14339

Infos and contact www.jaykay.de

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

Quelle : JayKay Event & Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Clearmind Medicine Inc. und SciSparc Ltd. arbeiten zusammen, um eine neue vorläufige Patentanmeldung für eine psychedelische Kombinationsbehandlung für übermäßigen Alkoholkonsum zu erhalten