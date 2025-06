Felix Stark – Herzkino (Album)

ein tanzbares Album

Das erste gefühlte Album umfasste bis auf einen Song alles Coverversion, die Felix Stark gerne in seinem musikalischen Repertoire singt. Inzwischen gibt es viele neue eigene Songs, die es zulassen, seinen Herzenswunsch zu erfüllen. Das erste eigene Album „Herzkino“ geht an den Start. Felix Stark hat lange darauf hin gearbeitet und Song für Song dazu nach seinen eigenen Gefühlen ausgearbeitet. Der gleichnamige Titelsong erzählt schon die Geschichte seines Herzkinos und jeder andere der auf dem Album befindliche Song kann genauso ein Herzkino sein. Der heutige Felix Stark hat schon in der Vergangenheit auch unter anderen Pseudonymen versucht, seine musikalische Karriere anzufachen, Jetzt ist er wohl auf dem richtigen Weg, seine musikalischen Gefühle in diesem neuen Album seinen Fans zu zeigen und fühlen zu lassen. Dieses neue Album „Herzkino“ gibt es auch in einer minimalen Auflage als Fan-Edition.

Label: Protection Music Records Interpret: Felix Stark VÖ: 30.06.2025 LC: 83220 Texter: Kathleen Tielscher, Felix Stark, Jäger-Kaj Andreas Musik: FoxTon Hans Haas Pressetexte: Karl-Heinz Xhonneux Cover Design´s: Marco Möhlig Promo Video´s: Torsten Klußmann

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Hans Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 03065911004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

