TerraMow V-Serie feiert triumphales Debüt auf der Spoga+Gafa 2025

Der TerraMow-Messestand avancierte schnell zu einem der meistbesuchten und meistdiskutierten Orte auf der Spoga+Gafa 2025.

Bei ihrem ersten Auftritt auf der Spoga+Gafa – Europas führender Fachmesse für Garten- und Outdoor-Living – präsentierte TerraMow ihre brandneue V-Serie, ausgestattet mit dem innovativen Navigationssystem TerraVision(TM) 2.0, das die Möglichkeiten von Mährobotern neu definiert. Diese nächste Generation steht für die bislang fortschrittlichste Navigationstechnologie von TerraMow, die komplexe Gartenlandschaften mit höchster Präzision, Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit meistert – und damit neue Maßstäbe für intelligente, autonome Rasenpflege setzt.

Die Teilnahme an dieser renommierten Messe bot TerraMow nicht nur die Gelegenheit, seine neueste V-Serie einem internationalen Fachpublikum vorzustellen, sondern unterstreicht zugleich die wachsende Bedeutung der Marke im Bereich der smarten Gartenpflege.

Ein intelligenter Schritt nach vorn: Von der S-Serie zur V-Serie

Aufbauend auf dem soliden Fundament der TerraMow S-Serie markiert die neue V-Serie einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Rasenpflege. Im Zentrum dieses Upgrades steht das TerraVision(TM) 2.0 Navigationssystem – eine weiterentwickelte KI-Vision-Lösung, die eine präzisere Objekterkennung, verbesserte Lichtanpassung und ein höheres Maß an Umgebungswahrnehmung bietet. Mit einem größeren Bildsensor, erweiterten HDR-Funktionen erkennt und optimierter KI-Technologie, versteht und reagiert die V-Serie schneller und genauer – und gibt Nutzerinnen und Nutzern damit die Sicherheit, dass ihr Rasen zuverlässig und präzise gepflegt wird.

Doch die Innovation geht noch weiter. Die V-Serie steht für Einfachheit und Freiheit. Die Inbetriebnahme dauert nur fünf Minuten, und dank der automatischen Ein-Klick-Kartierung erstellt der Mähroboter sofort eine individuelle Mähroute – ganz ohne Begrenzungskabel oder aufwändige manuelle Einrichtung. Egal ob technikaffin oder einfach nur auf der Suche nach einem gepflegten Rasen ohne Aufwand: Mit der benutzerfreundlichen App von TerraMow lassen sich Zeitpläne, Überwachung und individuelle Einstellungen ganz einfach steuern – direkt vom Smartphone aus.

Entwickelt für alles – von einfachen Grünflächen bis hin zu komplexen Gartenlayouts – bietet die V-Serie zudem KI-gestützte Hindernisvermeidung und makelloses Mähen bis an die Rasenkante. Kein Festfahren in engen Ecken mehr, kein manuelles Nacharbeiten. Kurz gesagt: Die V-Serie liefert genau das, was sich moderne Nutzer wünschen – eine intelligente Rasenpflege, die im Hintergrund zuverlässig funktioniert und mehr Zeit für das Wesentliche lässt.

Ein Blickfang auf dem Messegelände

Der TerraMow-Messestand avancierte schnell zu einem der meistbesuchten und meistdiskutierten Orte auf der Spoga+Gafa 2025. Ein kontinuierlicher Strom an Besuchern – von Branchenexperten und Fachhändlern bis hin zu interessierten Hausbesitzern und Technikbegeisterten – zeigte reges Interesse an der Premiere der V-Serie. Viele lobten das elegante Design und die benutzerorientierte Konzeption, während andere sich beeindruckt von der Innovationsdichte in einem so kompakten Gerät zeigten.

Im Rahmen von Live-Demonstrationen wurden die Modelle V600 und V1000 in Aktion präsentiert – und überzeugten auf ganzer Linie mit modernster Technologie. Vom blitzschnellen Setup über die Ein-Klick-Kartierung bis hin zur KI-basierten Echtzeit-Hindernisvermeidung und präzisen Rasenkantenbearbeitung: Die Roboter erledigten jede Aufgabe mühelos und zuverlässig. Besonders hervorzuheben war für viele Besucher der Verzicht auf Begrenzungskabel oder RTK – ein entscheidender Vorteil in einem Markt, der oft durch aufwändige Installationsanforderungen geprägt ist.

Ob Gartenfachhändler, Medienvertreter oder Endanwender – die Resonanz war einhellig: Die V-Serie von TerraMow ist weit mehr als nur ein technisches Upgrade. Sie ist ein bedeutender Schritt hin zu einer intelligenteren, benutzerfreundlicheren und alltagstauglicheren Rasenpflege für alle.

TerraMow auf der Spoga+Gafa 2025:

https://www.youtube.com/watch?v=Mlo6exjEqXE

Smart, nahtlos und einsatzbereit – TerraMow V-Serie hinterlässt starken ersten Eindruck

Auf der Spoga+Gafa 2025 präsentierte TerraMow nicht einfach ein neues Produkt – es inszenierte ein Erlebnis. Im Mittelpunkt des modernen, aufmerksamkeitsstarken Messestands stand die V-Serie der Mähroboter, bei der Innovation auf ganzer Linie erlebbar war. Live-Demonstrationen auf einem simulierten Rasen sowie ein interaktives, elegantes Setup gaben den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, die KI-gesteuerten, kabellosen Mäher in Aktion zu erleben – mit beeindruckender Präzision und müheloser Navigation.

Was TerraMow jedoch besonders hervorhob, war die Atmosphäre am Stand: voller Energie, Neugier und konstruktiver Gespräche. Fachbesucher aus unterschiedlichsten Branchen nutzten die Gelegenheit, um direkt mit dem Expertenteam von TerraMow in Austausch zu treten, Fragen zu stellen und sich ein Bild davon zu machen, wie die V-Serie ihre Gärten, Geschäftsmodelle oder Smart-Home-Lösungen revolutionieren könnte. Die offene Gestaltung und das praxisnahe Erleben motivierten viele Gäste, Teil der wachsenden TerraMow-Community zu werden – gespannt auf den weiteren Weg der Marke.

Ein besonderes Highlight war die feierliche Verleihung der TÜV-Zertifizierung. Herr Matthias, leitender Vertreter der renommierten Prüforganisation, überreichte persönlich das Zertifikat für die V-Serie – ein starkes Zeichen für Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Vertrauen. Seine Anerkennung unterstrich den hohen ingenieurtechnischen Anspruch und die Innovationskraft hinter dem Produkt.

Während der gesamten Veranstaltung zeigte TerraMow nicht nur neue Technik – das Unternehmen eröffnete einen Dialog. Mit einem klar gestalteten Standkonzept, Live-Demonstrationen zur Hindernisvermeidung in Echtzeit und einem offenen, kompetenten Team demonstrierte die Marke, wie moderne Automatisierung den Alltag erleichtert, Rasenpflege stressfrei macht und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten kann.

Jetzt vorbestellen – Erleben Sie als Erste die Zukunft der Rasenpflege

Nach dem erfolgreichen Auftritt auf der Spoga+Gafa ist die TerraMow V-Serie ab sofort in den europäischen Märkten vorbestellbar. Ob Eigenheimbesitzer auf der Suche nach einer intelligenteren Lösung für die Rasenpflege oder Garten-Technik-Enthusiast mit Interesse an neuester KI-gesteuerter Automatisierung – die Modelle V600 und V1000 stehen bereit, um Ihre Gartenpflege grundlegend zu verändern.

Beide Modelle erfreuen sich bereits großer Nachfrage – die erste Produktionscharge ist vollständig ausverkauft. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den nächsten Lieferterminen finden Sie auf der offiziellen Website von TerraMow oder auf der Launch-Seite der V-Serie mit allen aktuellen Neuigkeiten und Details.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, den Einstieg in eine neue Ära der Rasenpflege zu machen. Intuitive Einrichtung in wenigen Minuten, autonome KI-Kartierung und präzises Mähen bis an die Rasenkante – so sieht Rasenpflege von morgen aus.

Jetzt vorbestellen – und den ersten Schritt machen in Richtung eines grüneren, gepflegteren und intelligenteren Gartens.

