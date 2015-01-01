„Schwarzwälder Charme“ heißt die neue TV-Show auf Stimmungsgarten TV

Starpromotion produziert die neue Sendung

Mit der neuen TV-Sendung „Schwarzwälder Charme“ präsentiert Star Promotion unter der Leitung von Denny Schönemann einmal mehr, wie Emotion, Musik und Landschaft zu einem echten Fernseherlebnis verschmelzen.

In der Sendung führt Daniela Martinez mit ihrer warmherzigen Art durch den malerischen Schwarzwald – eine Hommage an Natur, Heimatgefühl und Musik. Die Region Durbach wurde dabei beeindruckend in Szene gesetzt – in enger Zusammenarbeit mit dem Sänger Sascha Alexander, der selbst aus Durbach stammt und seine Heimat auf diese Weise einem Millionenpublikum näherbringt.

Ausgestrahlt wird die Produktion auf Stimmungsgarten TV – in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Damit erreicht die Sendung Zuschauer im gesamten DACH-Raum und rückt nicht nur die Künstler, sondern auch die Region selbst ins Rampenlicht.

Produziert wurde das Format von Star Promotion, einem Unternehmen, das sich auf hochwertige Musikvideo-, Image- und TV-Produktionen spezialisiert hat. Denny Schönemann, der kreative Kopf hinter Star Promotion, ist bekannt für emotionale und wirkungsvolle Inszenierungen – ob für Künstler, Hotels oder ganze Regionen.

In der Vergangenheit hat Schönemann bereits mit bekannten Persönlichkeiten wie Johnny Hill, Achim Petry und Linda Feller gearbeitet und zahlreiche erfolgreiche TV-Formate produziert. Sein Anspruch: Emotionen sichtbar machen, Menschen berühren und Orte mit filmischer Qualität erlebbar machen.

Besonders Hotels und Tourismusregionen profitieren von seiner Arbeit: Durch seine Produktionen, die regelmäßig in TV-Sendungen integriert werden, erhalten sie eine außergewöhnliche mediale Präsenz. Ob im Schwarzwald, in Spanien, Portugal oder im gesamten deutschsprachigen Raum – Star Promotion sorgt dafür, dass außergewöhnliche Orte die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen.

Mit „Schwarzwälder Charme“ beweist Denny Schönemann erneut, dass er nicht nur Künstler, sondern auch Regionen und Hotels perfekt in Szene setzen kann – mit Gefühl, Professionalität und einem Gespür für das Besondere.

Über Star Promotion

Star Promotion steht für hochwertige Produktionen im Bereich Musik, Fernsehen und Imagefilm. Unter der Leitung von Denny Schönemann entstehen emotionale, authentische und visuell starke Projekte – von Musikvideos über TV-Sendungen bis hin zu Hotel- und Tourismusfilmen, die Marken und Regionen nachhaltig stärken.

Quelle: Starpromotion/ Denny Schönemann

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Auszeit an der Müritz: AllerleiMeer lädt ein zu Ferien zwischen Wald, Wasser und Wohlgefühl EESystem triumphiert erneut: Gerichte bezeichnen die Anschuldigungen von Jason Shurka als „haltlos“ und „zwecklos“