Auf Maibritts Show-Premiere wird gepfiffen!

Die Sängerin wird jüngste Showmasterin von Österreich!

„Maibritt, RTL-Casting Gewinnerin 2021“: Die jüngste Showmasterin Österreichs feiert am 16. September 2023 im VBH Oberlisse in Gerasdorf bei Wien ihr Debüt mit ihrer ersten eigenen Show in Niederösterreich. Unter dem Motto „100% gemeinsam“ hat sie eine beeindruckende Auswahl an prominenten Künstlerkolleginnen und -kollegen eingeladen.

Einer der Höhepunkte der Show wird der Auftritt von Sirus, dem weltbekannten Kunstpfeifer, sein. Sirus ist einer von vielen Stars, die Maibritt für ihre Premiere gewinnen konnte. Berühmt für seine außergewöhnlichen Pfeifkünste, wird er das Publikum mit seiner einzigartigen Darbietung staunen lassen.

Neben Sirus hat Maibritt weitere hochkarätige Gäste in ihrer Show, darunter die sympathische Schlagersängerin Adriana, bekannt aus der ATV-Serie „Bauer sucht Frau“. Zuletzt begeisterte sie das Publikum beim Donauinselfest, nun sorgt sie im Duett mit Maibritt für Schlagerstimmung hoch zehn. Außerdem wird Herby Stanonik, bisher als Dancing Star bekannt, sein komödiantisches Talent unter Beweis stellen und eine geradezu „lachhafte“ Premiere hinlegen.

Mehr Infos über die Sängerin und Moderatorin gibt es im Internet bei ihr in den sozialen Medien

Info- und Bildquelle: Management Maibritt

