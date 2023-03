Show 2023

MDC Show 2023 in Rudas Studios

MDC SHOW 2023

Im Rahmen der SHOW 2023 zeigen unsere AbsolventInnen der Ausbildung „International Fashion Design“ zusammen mit den SchülerInnen des 1., 3. und 4. Semesters ihre Abschlusskollektionen und ausgewählte Arbeiten am Freitag, den 3. März 2023 in den Rudas Studios, Zollhof 11, 40221 Düsseldorf.

In ihren Arbeiten spiegeln sich unterschiedliche Perspektiven auf Befindlichkeiten und Verwerfungen der modernen Gesellschaft wider. Die AbsolventInnen und SchülerInnen visualisieren Themen wie Gendergerechtigkeit als sensitive Annäherung an Geschlechteridentitäten (THE DIVERGENT OF MAN – PARADIS ARTIFICIEL/Nhân Hoàng ??ng) und als selbstbewusste, sportlich-feminine Interpretation beruflicher Emanzipation (JOCKETTE/Ilka Waltener); Selbstfindung als Ich-Exploration, verortet zwischen Freiheit und Zwang (DISCOVER YOUR IDENTITY/Tim Roschkowski). Gesellschaftskritik wird als Ambivalenz der Work-Life-Personality inszeniert (GRAUE MAUS/Leonie Patzer).

Heimat als Gefühl? Ein Berg als Identifikation? Die Antwort zeigt sich in einer abstrahiert-futuristischen Kollektion (CH1840 CH1870 CH1903/Lukas Krob). Als ironisiert und verspielt inszenierte Klassizismuskritik sehen wir in Zeiten der Verknappung und Unsicherheit die Sehnsucht nach Zugehörigkeit zur High Society (BOLLI STOLI/Yvonne Raiwa).

Wir freuen uns sehr über den Beitrag des audiovisuellen Künstlers Emil Schult, der die Show mit Sound Art und einem, exklusiv für das Mode Design College, produzierten Video FUTURE IN PROGRESS bereichert. In der ihm eigenen futuristischen Bildsprache (in Zusammenarbeit mit Benjamin Püschel und Meike Greitzke) werden MDC-SchülerInnen in ihren Designprozessen gezeigt.

