Deutschlands erste Show für Immobilienkäufer

Immobilienkäufer stehen vor großen Entscheidungen und so stellen sich echte Fragen, welche beantwortet werden müssen, um große Fehler zu vermeiden.

Michael Mühlmann, Immobiliengutachter, Buchautor und COO der ISB München Immobilien GmbH, erfindet die erste Immobilien-Käufer-Show und stellt sich hier den wirklich brennenden Fragen der privaten Immobilienkäufer. Denn wenn Sie gerade darüber nachdenken ein Haus oder eine Wohnung in München zu kaufen, so stehen Sie vor bestimmten Herausforderungen und machen sich Sorgen große Fehler zu machen? Diese Sorgen sind nicht so unbegründet. Die Kernfragen lauten immer:

* Wie teuer darf eine Immobilie überhaupt sein? Was kann ich mir überhaupt leisten?

* Wie zuverlässig sind den diese Preise überhaupt? Wie sind denn diese Preise zustandekommen? Und wie sind denn diese Preise in der Form zulässig? Ist jeder Preis zulässig? Und wie geht eine Bank mit unzulässigen oder sagen wir überteuerten Preisen eigentlich um?

* Was bedeutet das eigentlich für Sie, wenn die Wohnfläche falsch berechnet ist? Was bedeutet das für Sie als Wohnungskäufer oder Hauskäufer in München?

* Was ist der größte Fehler, den Immobilienkäufer überhaupt machen? Die Denke, ja der Notar prüft ja alles und somit ist alles korrekt ist leider falsch. Ich muss ich leider sagen, der Notar ist für eine Prüfung diese Sachverhalte überhaupt nicht zuständig und hat völlig andere Aufgaben

* Und wußtet Sie eigentlich, wenn in 10 Jahren der Staatsanwalt darauf kommt, dass Ihre Immobilie dazu benutzt wurde um Geld zu waschen, dass Sie möglicherweise Ihr gesamtes Vermögen verlieren können und sich Ihre Altersvorsorge möglicherweise in Luft auflöst und der gesamte Deal noch rückabgewickelt werden kann?

Ihre Sorgen Michael Mühlmann nicht piepegal. Deshalb ist er als Ihr Diplom Sachverständiger (DIA), als Immobiliengutachter, als Regionaldirektor München des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft BVFI, als Abgeordneter im Bundeskongress der Immobilienwirtschaft angetreten und gestaltet für Sie eine kostenlose Immobilien-Käufer-Show, um Immobilienkäufern all diese In- and Outs zu lernen, auf was beim Immobilienkauf zu achten ist, wie Sie welche Fehler Sie auf jeden Fall vermeiden müssen.

