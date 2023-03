Stevan Lutz wird neuer CFO der CSS AG

Der Start-up-Experte verstärkt künftig das CSS-Führungsteam und wird die Umsetzung der Wachstumspläne maßgeblich vorantreiben

Künzell, 1. März 2023 – Der langjährige Start-up-Experte Stevan Lutz wird mit Wirkung zum 1. März 2023 neuer Chief Financial Officer (CFO) der CSS AG, einem führenden deutschen Anbieter von Unternehmenssoftware für Rechnungswesen, Controlling und Human Resources (HR). Das teilt das Unternehmen heute mit.

Mit Stevan Lutz (36) konnte die CSS AG einen erfahrenen Finanzexperten als neuen Chief Financial Officer (CFO) gewinnen: „Nachdem ich ein schnell wachsendes Unternehmen im Venture Capital Umfeld von der Gründung zum Börsengang begleiten durfte, finde ich es nun äußerst spannend, ein bereits etabliertes und profitables Unternehmen auf dem Wachstumspfad zu unterstützen.“

Für die CSS AG zeichnet Stevan Lutz nun verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Controlling, Recht, Facilities, Order Processing und Administration sowie den gesamten Consultingbereich.

Der gebürtige Hesse war zuvor mehr als zehn Jahre im Berliner Start-Up-Umfeld tätig und bringt unter anderem profundes Wissen rund um den Aufbau einer Data Driven Company, der Skalierung von Unternehmen und Akquisitionen mit. Zuletzt war er einer der Köpfe hinter HomeToGo, dem Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern, und hat alle Phasen des Unternehmens von der Gründung bis zum Börsengang als CFO maßgeblich begleitet und federführend mitgestaltet. Davor war er für Europas größtes Online-Möbelhaus home24 tätig und kann ebenso auf eine eigene erfolgreiche Gründung verweisen.

„Wir heißen Stevan Lutz als erfahrene Führungskraft in unserem Team herzlich willkommen. Mit seinem weitreichenden Know-How im Start-up-Segment, seinem Fokus auf die Bereiche Wachstumsunternehmen und Akquisitionen sowie seiner Erfahrung im internationalen Kontext ergänzt er unser Führungsteam optimal. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Robert Lindner, Vorstandsvorsitzender der CSS AG.

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

