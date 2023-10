Maibritt – die Show wurde trotz Sitzplätze zum Stehkonzert!

Schlagershow in Pink

Am 16. September 2023 erlebten die Besucherinnen und Besucher in Gerasdorf bei Wien ein unvergessliches Konzerterlebnis: Die VBH Oberlisse verwandelte sich in eine pinke Zauberwelt, sogar das Publikum trug teils selbst pinke Kleidung oder Accessoires. Sie folgten damit nicht dem Barbie-Trend, sondern der Inspiration von „Maibritt – Die Show“. Diese Premiere markierte einen weiteren herausragenden Meilenstein in der ohnehin schon beeindruckenden Karriere der jungen Sängerin. Mit gerade einmal 20 Jahren bewies sie nicht nur ihr Talent als Showmasterin und Entertainerin, sondern auch ihre erstaunliche Ausdauer, ein zweieinhalb stündiges Konzert inklusive Zugaben tänzerisch und vor allem stimmlich in Bestform zu präsentieren. https://youtu.be/rM22RErKkiE

Die Show stand unter dem Motto „100% gemeinsam“, eine eindrucksvolle Botschaft für mehr Miteinander und weniger Konkurrenzdenken in der Musikszene.

Maibritt ist überzeugt, dass in der Musikwelt Platz für alle ist. „Aus Konkurrenzdenken sollte Miteinander denken oder besser noch ein Miteinander werden. Zusammen können wir mehr erreichen“, betont Maibritt. Die Gäste ihrer Show, darunter Schlagersängerin Adriana, Kunstpfeifer Sirus und Dancing Star und Comedian Herby Stanonik, demonstrierten nicht nur auf, sondern auch neben der Bühne aufrichtige Freundschaft und Zusammenhalt.

Foto: Manfred Sebeck

Berichtsquelle: Gabriola

