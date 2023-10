Ciao Ciao Ciao der neue Hit von Maria Da Vinci

Ein Lied auf Deutsch und Italienisch

Wer kennt das nicht auch, die „große Urlaubsliebe“ kennengelernt und dann kommt der unvermeidliche Tag des Abschieds. Hier nun die richtigen Worte zu finden ist nicht immer leicht. Im Italienischen gibt’s dafür das Wort „CIAO“, also ein „HALLO“, das aber auch für ein Wiedersehen stehen kann. Frisch verliebt aus dem Urlaub zurück hat Maria Da Vinci genau dieses Szenario jetzt musikalisch festgehalten. Ja, auch mit dem Versprechen: „Ciao Ciao Ciao – ich komme wieder“ …

Wer würde bei dieser Interpretation nicht auch gerne in den Armen der temperamentvollen Schweizerin liegen und ihrem liebevollen Statement des Wiedersehens und der verbundenen Liebe uneingeschränkt folgen. Das südländische Temperament gibt diesem Schlager das herzerfrischende Feuer und weckt beim Hören pure Leidenschaft auf den nächsten Sommer, auf das Wiedersehen mit Freunden und auf die Erfüllung der großen Liebe.

Maria Da Vinci pflegt auch mit dieser neuen CD ihre Heimatverbundenheit zu Italien. Mehr noch, denn bei genauem Zuhören bemerkt man sehr schnell das Heimweh zu ihren italienischen Wurzeln. Für Maria Da Vinci ist die Sprache zweitrangig, ob deutsch oder italienisch, wichtig sind die Worte. Worte der Geborgenheit und Worte des Zusammenseins. Genau dies praktiziert die Powerfrau auch in Ihren Konzerten, die zwei- und mehrsprachig sind, so wie jetzt bei ihrer neuen Single „CIAO CIAO CIAO“.

Trotz der Up and Downs ist Maria Da Vinci ein Sinnbild für eine absolut positive Lebenseinstellung, für weibliche Stärke und für pure Vitalität. Die quirlige Sängerin steckt voller Tatendrang und ihr neuer Song ist ihr Dankeschön an den vergangenen Sommer, ihr Dankeschön an ihre Fans, Freunde, an alle, die den romantisch-beschwingten Italo-Schlager lieben… „CIAO CIAO CIAO“ – Maria Da Vinci

Ciao Ciao Ciao (ich liebe Dich) dt. VersionDE-F28-23-350-01 / 2:16

Ciao Ciao Ciao(mio Amore) ital. Version DE-F28-23-364-01 / 2:55

Music by Diego Stanissa, dee jay RUFUS

Lyrics by Diego Stanissa, Ralph Bogard

Arranged by Robin Masters

Publishing by JAY KAY Music, Nice Musikverlag

Produced by Robert Meister

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Cover Photo by Hardy Wagner

Video by Ralph Bogard

