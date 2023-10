NurExone Biologic präsentiert Exosomen-basierte Therapie für Rückenmarksverletzungen in der Tagung für regenerative Medizin auf dem kommenden Forum für extrazelluläre Vesikel

Toronto, Kanada und Haifa, Israel – (5. Oktober 2023) – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FSE: J90) (NRX.V) (das „Unternehmen“ oder „NurExone“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exosom-Therapie („ExoTherapy“) für Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen entwickelt, freut sich, ankündigen zu können, dass Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone Biologic, die Fortschritte in der Exosomen-basierten Therapie bei Rückenmarksverletzungen (SCI) und anderen traumatischen Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) vorstellen wird. Dr. Shaltiels Vortrag wird sich auf das transformative Potenzial von extrazellulären Vesikeln, die mit PTEN-siRNA (ExoPTEN) beladen sind, und die wichtigsten Herausforderungen bei der Umsetzung dieser innovativen Therapie in die klinische Phase konzentrieren. Das Unternehmen hat vor kurzem eine positive Antwort auf das Pre-IND-Meeting mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten.

Während der Präsentation wird Dr. Shaltiel kritische Aspekte der ExoTherapy (Exosomen-basierte Therapie) von NurExone ansprechen, darunter die Beladungseffizienz von extrazellulären Vesikeln (EVs) mit siRNA und die Produktion von EVs in großem Maßstab unter Verwendung eines revolutionären 3D-Bioprozesskonzepts. Diese Verbesserungen stellen einen Fortschritt auf dem Gebiet der Heilung von Rückenmarksverletzungen dar und sind vielversprechend für Patienten auf der ganzen Welt.

Die Präsentation wird auf dem Extracellular Vesicles Forum in Cambridge, UK, am 10. und 11. Oktober auf der Tagung „Exosome Based Therapies and Regenerative Medicine“ stattfinden. Dr. Shaltiel wird während der Konferenz für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes pharmazeutisches Unternehmen, das eine Plattform für die biologisch gesteuerte ExoTherapie entwickelt, die Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen nicht-invasiv verabreicht werden soll. Das Konzept der ExoTherapy wurde in Tierversuchen am Technion, Israel Institute of Technology, demonstriert. NurExone überträgt die Behandlung auf den Menschen, und das Unternehmen hat vom Technion und der Universität Tel Aviv eine exklusive weltweite Lizenz für die Entwicklung und Vermarktung der Technologie erhalten.

Für diese Übersetzung der englischen Originalmeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung nachfolgend einsehen: finance.yahoo.com/news/nurexone-biologic-present-exosome-based-123000404.html?guccounter=1

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn (www.linkedin.com/company/nurexone-biologic/), Twitter (twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FNBiologic), Facebook (www.facebook.com/NurExone) oder Youtube (www.youtube.com/channel/UCpcZmZlFTj7fnEBZyFx9aYA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer and Director

Phone: +972-52-4803034

Email: info@nurexone.com

Thesis Capital Inc.

Investment Relation – Canada

Phone: +1 905-347-5569

Email: IR@nurexone.com

Dr. Reuter Investment Relation

D. Eva Reuter

Germany

Phone: +49-69-1532-5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“, die die derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine künftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über das ExoTherapy-Medikament des Unternehmens, ExoPTEN. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen.

Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich unserer Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, unserer Fähigkeit, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren, unserer Fähigkeit, verfügbare Finanzmittel zu sichern und unsere Geschäftstätigkeit fortzusetzen, der allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind, unserer Fähigkeit, unsere Geschäftsstrategie umzusetzen, dass es eine gewisse Nachfrage nach dem potenziellen Produkt des Unternehmens geben wird, dass die Inflation stabil bleiben wird und dass die Ergebnisse unserer Studien Ergebnisse widerspiegeln, die extrapoliert werden können.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens, dem bisherigen Ausbleiben von Einnahmen, der staatlichen Regulierung, der Marktakzeptanz seiner Produkte, dem raschen technologischen Wandel, der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, dem Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens, der Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens und den Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ auf den Seiten 29 bis 36 des Jahresberichts des Unternehmens vom 30. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

Israel

email : info@nurexone.com

Pressekontakt:

NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

email : info@nurexone.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Skeena bietet regionale Explorations-Updates für 100 % KSP-Eigentum Ciao Ciao Ciao der neue Hit von Maria Da Vinci