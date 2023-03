Sempre tu – der neue Italohit von Maria Da Vinci

Mit Ihrer glasklaren Stimme verzaubert Maria Da Vinci diesen frühlingshaften Song „SEMPRE TU“.

Wer würde bei dieser Interpretation nicht auch gerne in den Armen der temperamentvollen Schweizerin liegen und ihrem liebevollen Statement der Liebe uneingeschränkt folgen. Das südländische Temperament gibt diesem Schlager das herzerfrischende Feuer und weckt beim Hören pure Leidenschaft.

Maria Da Vinci pflegt auch mit dieser neuen CD ihre Heimatverbundenheit zu Italien. Mehr noch, denn bei genauem Zuhören bemerkt man sehr schnell das Heimweh zu ihren italienischen Wurzeln. Für Maria Da Vinci ist die Sprache zweitrangig, ob deutsch oder italienisch, wichtig sind die Worte. Worte der Geborgenheit und Worte des Zusammenseins. Genau dies praktiziert die Powerfrau auch in Ihren Konzerten, die stets zweisprachig sind.

Mit „SEMPRE TU“ präsentiert Maria Da Vinci das seit vielen Monaten in uns schlummernde Frühlingsgefühl nach Sonne, Wärme, Freiheit und einer gehörigen Portion Lebensfreude. Wichtig für die Schweizerin ist, dass wir alle wieder ein klein wenig zur Unbekümmertheit zurückfinden. Einfach mal kurz raus aus dem Alltag. Freunde treffen, die Liebe spüren und eintauchen in eine melodische Zeitreise. Genau das ist in ihrer Bühnenshow vom ersten Ton an zu spüren: Eine unbändige Lebensfreude. Pulsierend nimmt Maria Da Vinci ihr Publikum in einen magischen Bann. Ob auf den Bühnen in der Schweiz, in Österreich, Italien oder in Deutschland, Maria gewinnt sie alle mit ihrem sizilianischen Charme.

Trotz Up and Downs ist sie ein Sinnbild für eine positive Lebenseinstellung, für weibliche Stärke und für pure Vitalität. Genau diese Power macht sie zu einer immer positiv eingestellten Künstlerin. Die quirlige Sängerin steckt voller Tatendrang und ihr neuer Song ist ihr Frühlingsstrauß an ihre Fans, Freunde, an alle, die romantisch-beschwingte Schlager lieben.

DE-F28-23-362-01 / 2:56

Music by dee jay RUFUS, Robin Masters

Lyrics by Diego Stanissa

Publishing by JAYKAY Music, Nice Musikverlag

Produced by Robert Meister

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Cover Photo by Hardy Wagner W.S.B. Events

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 XENIA Records Best.-Nr.: 14362

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Info- und Bildquelle: Jaykay Event & Music

